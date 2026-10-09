Peugeot al Salone di Parigi 2026: due concept sotto i teli

Al Salone di Parigi 2026 lo stand Peugeot ospiterà ben 13 vetture, con quasi tutta la gamma attuale della Casa francese in esposizione. Il vero motivo d’interesse però sta altrove, perché il Leone, che gioca in casa, porterà anche due concept inedite. Per ora compaiono soltanto nella prima foto ufficiale, coperte da teli bianchi che lasciano intuire pochissimo.

Davanti a tutte, ben visibile, c’è invece la Polygon Concept, una vettura compatta che anticipa la nuova Peugeot 208 attesa nel corso del 2027. Accanto a lei ci saranno i modelli già in listino e quelle due sagome misteriose che stanno già alimentando parecchie ipotesi tra gli appassionati.

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La gamma Peugeot e i primi segnali della nuova 208

A raccontare il presente del marchio ci penseranno Peugeot 208, 2008, 308, 308 SW, 408, 3008 e 5008. È un’offerta piuttosto ampia che si basa su motorizzazioni differenti, sia ibride sia elettriche, e che mostra bene la direzione presa dalla Casa negli ultimi anni.

Elettrica è anche la Polygon Concept, svelata alla fine del 2025 con un compito preciso. Serve a dare i primi spunti stilistici della prossima generazione della piccola di casa, che però non verrà presentata a breve. Quindi a Parigi si potrà osservare da vicino un assaggio di ciò che arriverà, senza ancora vedere il modello definitivo.

Le due concept sotto i teli e il richiamo alla 205 Turbo 16

A catturare davvero l’attenzione è quello che ancora non si può vedere. Delle due concept nascoste sotto i teli bianchi non si conoscono dettagli ufficiali, anche se un teaser diffuso da Peugeot pochi giorni fa lascia pensare a una novità ispirata alla leggendaria 205 Turbo 16. L’inquadratura frontale non aiuta affatto a capirne le proporzioni, ed è difficile stabilire se il nuovo prototipo riprenderà davvero il carattere aggressivo della piccola da rally degli anni ’80.

C’è però un indizio piuttosto concreto. La Casa ha registrato presso l’ufficio brevetti il nome E-T16, una sigla che sembra togliere quasi ogni dubbio sul legame con quella storica sportiva. La lettera iniziale fa pensare a un’alimentazione elettrica, ma per ora l’unico elemento certo resta proprio il deposito della denominazione.

Ancora più difficile da decifrare è la vettura posizionata sulla destra. Le linee ricordano quelle di una berlina, e per questo potrebbe trattarsi di un primo approccio alla nuova generazione di Peugeot 508. Il modello in effetti non compariva nelle slide mostrate durante la presentazione del piano Stellantis, dove era invece presente una shooting brake realizzata in collaborazione con Dongfeng.

Le strade possibili a questo punto sono due. Da una parte potrebbe essere un prototipo puro, pensato senza alcuna intenzione di arrivare alla produzione in serie. Dall’altra potrebbe servire ad anticipare le nuove soluzioni di design che il marchio porterà sui modelli dei prossimi anni. L’identità di entrambe le concept verrà svelata soltanto all’apertura del Salone di Parigi 2026, quando i teli bianchi verranno finalmente rimossi davanti al pubblico della kermesse francese.

Fonte: TecnoAndroid