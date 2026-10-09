Lexus GX 550, il body kit Novel lo rende più aggressivo

Il preparatore giapponese Novel ha presentato il suo primo pacchetto estetico dedicato a Lexus GX 550, uno dei SUV più apprezzati della casa nipponica. Il kit si concentra soprattutto su nuovi spoiler anteriori e posteriori con l’aggiunta di qualche dettaglio sui parafanghi, e tutti i componenti vengono spediti gratuitamente sul territorio degli Stati Uniti.

Chi cerca un grosso fuoristrada capace di far sentire al volante come un boss della mafia, senza per forza puntare sulla solita Mercedes Classe G, finisce quasi sempre per guardare in direzione di Lexus GX 550. Un design che non passa inosservato, potenza in abbondanza e doti off road di tutto rispetto ne fanno uno dei modelli migliori oggi a listino del marchio. Eppure c’era ancora spazio per renderlo più accattivante, ed è proprio qui che entra in gioco il nuovo body kit.

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L’azienda giapponese non è certo alle prime armi, visto che da tempo realizza pacchetti estetici per diversi modelli Lexus e Toyota. Va detto subito che questa proposta non farà la felicità di quella piccolissima fetta di proprietari che si avventura davvero fuori dall’asfalto. Per la stragrande maggioranza degli automobilisti che invece non abbandona mai le strade ben asfaltate, le modifiche regalano al grande SUV un aspetto un po’ più sportivo e decisamente più aggressivo.

Lo spoiler anteriore e le prese d’aria sui parafanghi

Il lavoro comincia dal muso. Novel ha sviluppato un nuovo spoiler anteriore che si fissa direttamente al paraurti di serie ed è realizzato in fibra di vetro leggera. Il componente costa EUR 1.392, circa 1.340 euro, ed è disponibile nei 48 stati contigui degli Stati Uniti con spedizione via terra gratuita. Di fatto qualsiasi proprietario del GX con un po’ di denaro da parte può portarselo a casa senza troppe complicazioni.

Ad accompagnare la lama frontale ci sono poi delle particolari prese d’aria sui parafanghi collocate subito dietro le ruote anteriori. Sono elementi puramente estetici, quindi non offrono alcun vantaggio in termini di raffreddamento o di aerodinamica, ma l’effetto visivo è innegabile. Il prezzo è leggermente più contenuto rispetto allo spoiler anteriore e si ferma a EUR 830, più o meno 800 euro.

Il diffusore posteriore e gli altri accessori per il GX

Le ultime due novità del pacchetto si trovano sulla coda. La prima è un diffusore posteriore dal disegno inedito che va a sovrapporsi al paraurti originale, proposto a EUR 1.339, cioè circa 1.290 euro. Purtroppo il preparatore non è intervenuto sulla copertura in plastica del gancio traino, che continua a stonare non poco con il resto della carrozzeria. A completare le modifiche ci pensano delle prese d’aria verticali posizionate ai lati dei gruppi ottici posteriori, studiate per far sembrare il Lexus GX 550 appena più largo. Anche questi elementi costano EUR 830, circa 800 euro.

Il catalogo del tuner per il SUV giapponese non si esaurisce però con la carrozzeria. Tra gli accessori disponibili figurano nuovi filtri dell’aria a fungo, dadi ruota inediti, un volante sportivo firmato Sard e perfino un aggiornamento plug and play per l’impianto audio del GX, che di serie si rivela piuttosto deludente.

Fonte: TecnoAndroid