Un laser a raggi X capace di generare impulsi di attosecondi apre una strada nuova per lo studio degli elettroni, particelle minuscole che si spostano con una rapidità tale da sfuggire a quasi ogni tentativo di osservazione diretta. La ricerca, descritta in uno studio apparso sulla rivista specializzata Nature Photonics, presenta una tecnica che potrebbe cambiare in profondità il mondo della fisica. Il punto non riguarda soltanto la possibilità di guardare più da vicino ciò che accade dentro la materia, perché in prospettiva questi strumenti potrebbero servire anche a intervenire sul moto delle particelle e a governarlo.

Per capire la portata del risultato bisogna partire da un concetto che fuori dai laboratori circola poco, quello degli impulsi luminosi di brevissima durata. Si tratta di lampi di luce talmente fugaci da funzionare come una sorta di otturatore fotografico estremo, in grado di congelare eventi che altrimenti scorrerebbero via troppo in fretta per essere registrati. Più l’impulso è corto e più è nitida l’istantanea che restituisce. Quando la durata scende alla scala degli attosecondi si entra in un territorio dove i tempi diventano quasi inconcepibili per l’esperienza quotidiana.

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Perché gli attosecondi contano così tanto

Gli elettroni sono protagonisti silenziosi di moltissimi fenomeni, dalle reazioni chimiche al comportamento dei materiali, eppure il loro movimento è così veloce da risultare sfuggente anche agli strumenti più raffinati. Per questo la possibilità di produrre impulsi di attosecondi rappresenta un passaggio importante. Con lampi di questa durata diventa possibile seguire le particelle quasi fotogramma dopo fotogramma, come se una scena velocissima venisse rallentata fino a mostrarne ogni dettaglio.

La novità sta nel fatto che a generare questi impulsi è un laser a raggi X. L’impiego dei raggi X permette di osservare la materia su scale estremamente piccole, e unito a tempi così ridotti offre ai ricercatori una combinazione preziosa. Da una parte c’è la risoluzione nello spazio, dall’altra quella nel tempo. Messe insieme consentono di indagare il comportamento delle particelle in modo molto più preciso di quanto fosse possibile prima.

Dall’osservazione al controllo degli elettroni

Lo studio pubblicato su Nature Photonics non si limita a mostrare un nuovo modo di guardare le cose. La tecnica descritta mette a disposizione strumenti inediti per lo studio degli elettroni e lascia intravedere un orizzonte ancora più ambizioso. In futuro, infatti, questi impulsi potrebbero essere utilizzati non solo per osservare il movimento delle particelle ma anche per controllarlo. Un salto concettuale notevole, perché significherebbe passare dal ruolo di semplici spettatori a quello di registi dei processi che avvengono su scala microscopica.

È proprio questa doppia prospettiva a rendere la ricerca così interessante per la comunità scientifica. Osservare con precisione il comportamento delle particelle è già di per sé un traguardo rilevante, ma poter un giorno orientarne il moto aprirebbe possibilità del tutto nuove per la fisica. Secondo quanto emerge dallo studio, la tecnica basata sul laser a raggi X potrebbe davvero stravolgere il settore, offrendo un modo diverso di esplorare la materia nei suoi tempi più rapidi.

Per ora il risultato principale riguarda la capacità di generare questi impulsi luminosi di brevissima durata grazie a una sorgente a raggi X, un traguardo che mette nelle mani dei ricercatori un mezzo nuovo per seguire da vicino gli elettroni. Il controllo vero e proprio del loro movimento viene indicato come uno sviluppo possibile per il futuro, reso concepibile proprio dagli strumenti che questa tecnica rende oggi disponibili.

Fonte: TecnoAndroid