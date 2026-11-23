Ottocast anticipa il Black Friday con sconti fino al 59% su tutto il catalogo, dagli adattatori CarPlay e Android Auto wireless agli AI box e alle dash cam, più un coupon del 10% valido su ottocast.it fino al 29 novembre.

Il Black Friday degli accessori per auto non fa rumore come quello di smartphone e TV, eppure è uno dei momenti migliori dell’anno per svecchiare l’abitacolo senza mettere mano al cruscotto. Ottocast, marchio specializzato in adattatori per Apple CarPlay e Android Auto wireless, quest’anno gioca d’anticipo: la campagna parte circa due settimane prima del venerdì nero vero e proprio e copre l’intero catalogo che conta, dalla chiavetta da pochi euro che elimina il cavo fino al box Android con intelligenza artificiale e alla dash cam integrata.

Le riduzioni arrivano fino al 59% sul prezzo di listino. Il meccanismo è in due tempi e conviene capirlo bene prima di aprire il carrello, perché è lì che si gioca la differenza tra un buon prezzo e il prezzo minimo.

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Come funziona lo sconto: prezzo promozionale più coupon del 10%

Ogni prodotto inserito nella campagna è già proposto sul sito a un prezzo promozionale sensibilmente più basso del listino. Su quel prezzo, al momento del checkout, si applica un ulteriore 10% inserendo un codice sconto. I codici sono due e cambiano in base alla settimana:

EARLY10 : valido fino al 22 novembre, la fase “Black Friday in anticipo”;

: valido fino al 22 novembre, la fase “Black Friday in anticipo”; BF10: valido dal 23 al 29 novembre, cioè la settimana del Black Friday e del Cyber Monday.

Il dettaglio interessante è che il prezzo finale non cambia a seconda del codice usato: comprare la prima settimana con EARLY10 o la seconda con BF10 porta allo stesso totale. In pratica Ottocast non premia chi aspetta l’ultimo giorno, e questo toglie un po’ di ansia da offerta lampo. Chi ha già individuato il prodotto giusto può acquistare subito, con il vantaggio di ricevere l’adattatore prima del grosso degli ordini di fine mese e magari di metterlo sotto l’albero senza patemi sui tempi di consegna.

In sintesi: aggiungi il prodotto al carrello, inserisci EARLY10 (fino al 22/11) oppure BF10 (23–29/11) nel campo coupon e il 10% viene scalato dal prezzo promozionale. I codici valgono solo su ottocast.it.

Tutte le offerte Ottocast del Black Friday 2026

Prima di entrare nel merito dei singoli prodotti, ecco il quadro completo. Nella colonna “prezzo finale” trovate il costo dopo l’applicazione del coupon del 10%; la percentuale di sconto è calcolata sul listino.

Il taglio più consistente in termini percentuali è quello del Play2Video X (-59%), mentre in valore assoluto il risparmio maggiore riguarda l’OttoAibox P3 Pro, che perde 220 euro rispetto al listino. Tutti gli adattatori della linea Ottowireless scendono sotto i 50 euro, e i due Play2Video restano sotto la soglia dei 100.

Prima di comprare: la tua auto è compatibile?

È la domanda da farsi prima di qualunque altra, e vale per tutti e dieci i prodotti tranne i due schermi portatili. Gli adattatori Ottocast non aggiungono CarPlay o Android Auto a un’auto che non li ha: trasformano in wireless una connessione che l’auto supporta già via cavo. Il requisito, riportato su ogni scheda prodotto, è quindi avere CarPlay cablato o Android Auto cablato di serie, su veicoli immatricolati dal 2016 in poi.

Per verificarlo ci sono tre strade. La più semplice è collegare il telefono con un cavo USB: se sullo schermo dell’auto compare CarPlay o Android Auto, siete a posto. In alternativa si può consultare l’elenco ufficiale dei modelli compatibili con CarPlay pubblicato da Apple oppure la pagina di Android Auto di Google. Infine, il sito Ottocast mette a disposizione su ogni scheda uno strumento “Verifica se è compatibile con la tua auto” in cui selezionare marca, modello e anno.

Attenzione a un dettaglio che spesso sfugge: alcuni prodotti funzionano solo con CarPlay cablato come base, anche se poi supportano sia iPhone sia smartphone Android. È il caso di Play2Video Ultra, Play2Video X e OttoSafe Cam, che nelle rispettive pagine riportano esplicitamente il requisito “Apple CarPlay cablato di serie”. Chi ha un’auto con il solo Android Auto deve quindi orientarsi su Mini Cube, Mini Pico, U2Air Edge, Cabin Care o P3 Pro, che accettano entrambe le basi.

Linea Ottowireless: il modo più economico per eliminare il cavo

È la linea più rappresentativa del marchio e quella con il rapporto prezzo/beneficio più immediato. Tre chiavette che fanno sostanzialmente la stessa cosa, cioè rendere wireless CarPlay e Android Auto, ma con differenze di design, materiali e funzioni che vale la pena conoscere. Il principio di funzionamento è comune: l’adattatore si inserisce nella porta USB dati dell’auto, si associa al telefono via Bluetooth e poi trasferisce l’interfaccia tramite Wi-Fi. Una volta completato il primo abbinamento, all’accensione del motore la riconnessione avviene in automatico.

Mini Cube 3.0 a 35,99 euro: il più piccolo e il più economico

Credits: TecnoAndroid

Il Mini Cube 3.0 è il punto d’ingresso dell’intera gamma e, a 35,99 euro, uno dei modi meno costosi per avere CarPlay e Android Auto senza fili su un’auto che li supporta via cavo. Ha le dimensioni di una chiavetta USB, una scocca in lega di alluminio con finitura lucida e un ingombro che, secondo Ottocast, è più contenuto di circa un terzo rispetto ad altri adattatori. È disponibile in versione USB-A o USB-C e in due colorazioni, nero e arancione; in confezione c’è comunque un adattatore da Type-A a C.

La compatibilità dichiarata è con iPhone da iOS 10 in su e con smartphone Android da Android 11 in su, e il produttore parla di oltre il 98% dei modelli d’auto con CarPlay o Android Auto di serie. Il firmware si aggiorna via FOTA, un aspetto da non sottovalutare: Apple e Google cambiano spesso il modo in cui le rispettive piattaforme dialogano con l’auto, e un adattatore senza aggiornamenti rischia di invecchiare male. Restano invariati i comandi originali, quindi touchscreen, tasti al volante e microfono dell’auto per Siri o l’assistente Google continuano a funzionare come prima.

Per chi è: per chi vuole semplicemente eliminare il cavo e spendere il meno possibile, con un oggetto che una volta inserito si dimentica.

Mini Pico a 40,49 euro: il tasto per cambiare telefono

Credits: TecnoAndroid

Il Mini Pico costa poco più del Mini Cube e aggiunge una funzione molto pratica nelle famiglie in cui la stessa auto viene usata da più persone: un pulsante fisico per passare da un dispositivo associato all’altro. Chi ha provato un adattatore wireless in un’auto condivisa sa quanto possa essere fastidioso quando si connette al telefono “sbagliato” e bisogna disattivare il Bluetooth di qualcuno per riprendere il controllo.

Il design è compatto, con un corpo scanalato per una presa sicura quando lo si inserisce e lo si rimuove, e nella tabella comparativa di Ottocast viene indicato con finitura opaca morbida al tatto e tre cover colorate intercambiabili incluse. Il connettore è USB-A. Sulla scheda prodotto è disponibile anche un’opzione “Due auto”, utile per chi vuole equipaggiare sia l’auto principale sia la seconda vettura di casa.

Per chi è: per le coppie o le famiglie che condividono la stessa auto e alternano iPhone e smartphone Android.

U2Air Edge a 44,99 euro: il più evoluto della linea

Credits: TecnoAndroid

L’U2Air Edge è l’evoluzione del noto U2Air Pro ed è il modello più completo della linea Ottowireless. Rispetto al predecessore, Ottocast dichiara un processore da 1,2 GHz (contro 1,0 GHz), Bluetooth 5.4 (contro 5.2), la memoria di due dispositivi con cambio tramite un solo tocco e un peso sceso a 25,7 grammi, contro i 47 grammi del Pro: quasi la metà.

Le scelte di design puntano anche sulla gestione del calore, con una ventilazione integrata pensata per mantenere stabile la connessione nei viaggi lunghi, che è uno dei punti deboli storici di questa categoria di prodotti. Sono disponibili versioni USB-A e USB-C, in nero o argento. La pagina prodotto cita anche la compatibilità con Siri e Gemini, i due assistenti con cui Apple e Google stanno portando l’intelligenza artificiale in auto, e un omaggio legato alla promozione: un cavo di ricarica 4 in 1 dal valore di 19,99 euro aggiunto automaticamente al carrello.

Per chi è: per chi passa molte ore in auto e vuole l’adattatore più reattivo e stabile, senza salire di categoria.

Linea OttoPlus: streaming e Android direttamente sul display dell’auto

Con la linea OttoPlus si cambia prospettiva. Non si tratta più soltanto di togliere il cavo, ma di trasformare lo schermo dell’infotainment in qualcosa di simile a un tablet, con app di streaming e, nel caso del P3 Pro, un sistema Android completo. Una premessa doverosa: guardare video alla guida è vietato dal Codice della Strada e pericoloso. Questi dispositivi hanno senso durante le soste, le attese, le ricariche delle auto elettriche o per intrattenere i passeggeri, sempre nel rispetto delle norme.

Play2Video Ultra a 71,99 euro: streaming e CarPlay wireless in un unico box

Credits: TecnoAndroid

Il Play2Video Ultra unisce due funzioni in un solo dispositivo: da un lato rende wireless CarPlay e Android Auto, dall’altro porta sullo schermo dell’auto YouTube, Netflix, Prime Video e IPTV, già preinstallate. A queste si aggiunge un App Hub da cui scaricare altre applicazioni selezionate. La dotazione hardware è di 4 GB di RAM e 32 GB di memoria, e c’è anche la riproduzione offline di file multimediali tramite USB.

La connessione a Internet per lo streaming passa dal Wi-Fi o dall’hotspot dello smartphone. Come già accennato, il requisito di base è un’auto con Apple CarPlay cablato di serie; una volta collegato, però, il box supporta sia iPhone sia telefoni Android. In promozione è disponibile anche in bundle con un telecomando wireless, comodo per gestire la riproduzione dai sedili posteriori, e con un cavo di ricarica 4 in 1 in omaggio.

Per chi è: per chi fa spesso lunghe soste in auto, per chi ricarica un’elettrica e vuole ingannare l’attesa, o per chi ha figli da intrattenere durante le pause.

Play2Video X a 80,99 euro: lo sconto più alto della campagna

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Il Play2Video X è il successore dell’Ultra ed è il prodotto con il taglio di prezzo più consistente dell’intera iniziativa: -59%, da 199 a 80,99 euro. La filosofia è la stessa, CarPlay e Android Auto wireless più streaming, ma l’App Hub si fa più flessibile: consente di scegliere fino a cinque app preferite tra oltre trenta supportate e di gestire installazioni e aggiornamenti da un unico punto.

Ottocast dichiara, sulla base di test interni rispetto all’Ultra, il 20% di interruzioni in meno durante la riproduzione, una risposta del sistema più rapida del 20% e una temperatura di picco più bassa, grazie a una gestione termica rivista. L’interfaccia include modalità giorno e notte per una leggibilità migliore. La configurazione richiede tre passaggi: collegare il box all’auto, connetterlo al Wi-Fi o all’hotspot e aprire l’app desiderata. In promozione arriva con un telecomando wireless e un kit di pulizia per auto in omaggio, per un valore dichiarato di circa 51 euro.

Per chi è: per chi cercava un Play2Video e vuole il modello più recente: con una differenza di appena nove euro rispetto all’Ultra, la scelta è quasi obbligata.

OttoAibox P3 Pro a 179,99 euro: un sistema Android completo con assistente AI

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L’OttoAibox P3 Pro è il prodotto di punta della campagna e quello che si spinge più lontano. Non è un semplice adattatore ma un vero AI box: un piccolo computer Android che si collega alla porta USB dell’auto e trasforma il display dell’infotainment in un tablet. Il sistema è OttoDrive OS 3.0, basato su Android 13, con accesso a uno store da cui scaricare le proprie app.

Le funzioni sono numerose: CarPlay e Android Auto wireless (con ritorno a OttoDrive OS in un tocco), multitasking in split-screen per tenere la navigazione visibile mentre si usa un’altra app, uscita HDMI per collegare schermi aggiuntivi, ad esempio per i passeggeri posteriori, e CloudSIM integrata per restare online senza dover attivare l’hotspot del telefono. Ottocast specifica che la prima ricarica CloudSIM da 1 dollaro offre 10 GB, mentre i pacchetti successivi partono da 12,99 euro per 10 GB a 30 giorni.

Il nome “AI” fa riferimento a un assistente vocale intelligente al quale chiedere di avviare la navigazione, mettere una canzone o trovare il locale più vicino. È una funzione opzionale: richiede il Pacchetto Servizio Voce AI, venduto separatamente a 7,90 euro per tre mesi e mille richieste. Il requisito d’ingresso è il solito CarPlay o Android Auto cablato di serie, su auto dal 2016 in poi.

A 179,99 euro il P3 Pro si colloca tra le proposte più competitive della stagione in questa fascia, che spesso supera i 250–300 euro. Il conto finale va però fatto includendo eventuali costi ricorrenti di CloudSIM e servizio vocale, se si vogliono usare.

Per chi è: per chi vuole davvero un “tablet” integrato nel cruscotto, con app Android, schermo diviso e connettività autonoma, senza cambiare autoradio.

Linea OttoSafe: sicurezza e controllo dell’abitacolo

La linea OttoSafe riunisce due prodotti che vanno oltre l’infotainment e guardano alla sicurezza, a bordo e intorno all’auto. Entrambi includono comunque la funzione di adattatore wireless per CarPlay e Android Auto, che li rende interessanti anche per chi non ha ancora eliminato il cavo.

OttoSafe Cam a 107,99 euro: dash cam e CarPlay wireless in un solo kit

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L’OttoSafe Cam è una soluzione 2 in 1: una dash cam con telecamera anteriore e posteriore e un adattatore CarPlay/Android Auto wireless che fa da ponte con lo schermo dell’auto. Il vantaggio principale rispetto a una dash cam tradizionale è che la vista della strada in diretta, la gestione delle clip e la revisione dei filmati avvengono direttamente sul display dell’infotainment, senza app da installare sullo smartphone né minuscoli schermi da consultare.

Le funzioni sono quelle che ci si aspetta da un prodotto di questo tipo nel 2026: sensore G integrato che rileva gli impatti e blocca automaticamente la clip con un avviso vocale, riprese nitide sia di giorno sia di notte, possibilità di scattare una foto con un doppio tocco e monitoraggio del parcheggio 24 ore. Quest’ultima funzione richiede però un kit di cablaggio fisso per dash cam con pin di segnale A5/B5, da acquistare presso rivenditori terzi. L’archiviazione avviene su microSD; si può usare una scheda propria oppure scegliere il kit con scheda da 64 GB inclusa.

Due note pratiche. La telecamera funziona esclusivamente con l’adattatore incluso nella confezione, non con adattatori di terze parti; e il requisito d’ingresso è, anche qui, un’auto con Apple CarPlay cablato di serie.

Per chi è: per chi voleva comprare una dash cam e un adattatore wireless separatamente e preferisce un unico sistema integrato con lo schermo dell’auto.

Cabin Care a 98,10 euro: il sedile posteriore sempre sotto controllo

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Il Cabin Care è pensato soprattutto per i genitori. Si tratta di un adattatore CarPlay o Android Auto wireless abbinato a una telecamera per il sedile posteriore, che mostra in tempo reale sullo schermo dell’auto cosa succede dietro, senza bisogno di voltarsi o di regolare lo specchietto. L’immagine è in 1080p con un angolo di visione regolabile fino a 150 gradi e visione notturna a infrarossi, quindi utile anche nei viaggi serali.

Il dispositivo supporta lo schermo diviso e il picture-in-picture, così da tenere la navigazione e la vista posteriore contemporaneamente sul display. La telecamera si installa in due modi, agganciandola alle aste metalliche del poggiatesta oppure fissandola con una cinghia, e si può alimentare dall’auto o da un power bank. Sul fronte della privacy Ottocast è esplicita: il sistema trasmette solo video in diretta, senza registrazione e senza caricamento online.

Per chi è: per chi viaggia con bambini sul seggiolino posteriore, ma anche con animali domestici.

Linea OttoScreen: CarPlay anche sulle auto che non ce l’hanno

Credits: TecnoAndroid

Ecco la buona notizia per chi è arrivato fin qui con un’auto senza CarPlay né Android Auto. I due schermi della linea OttoScreen sono display portatili da 11,4 pollici che si fissano sul cruscotto o sul parabrezza e portano CarPlay e Android Auto wireless su qualunque veicolo, senza toccare l’autoradio originale. L’audio può passare attraverso il Bluetooth dell’auto, il cavo AUX, il trasmettitore FM o gli altoparlanti integrati dello schermo.

Ottoscreen AI a 152,99 euro: Android 15 e Gemini

L’Ottoscreen AI è il modello più avanzato dei due. Oltre al display touch da 11,4 pollici, ha una CPU a 8 core, 4 GB di RAM e 32 GB di memoria, e gira su Android 15 con l’assistente Gemini integrato per gestire navigazione, richieste di informazioni e pianificazione con comandi vocali. Il sistema è aperto, quindi è possibile scaricare liberamente app, giochi e servizi di streaming, oltre a sfruttare il multitasking per affiancare navigazione e contenuti.

Tra gli accessori in promozione ci sono il kit telecamera posteriore a 29,99 euro, che trasforma lo schermo anche in un display per la retromarcia, e un supporto a braccio lungo.

Per chi è: per chi ha un’auto non recente e vuole un sistema completo, con intelligenza artificiale e app, senza cambiare autoradio.

ScreenFlow a 116,99 euro: l’alternativa più accessibile

Lo ScreenFlow condivide con l’Ottoscreen AI il display da 11,4 pollici e la connettività wireless per CarPlay e Android Auto, ma rinuncia all’assistente AI e si basa su Android 13. In cambio costa oltre 35 euro in meno. Il touch è dichiarato a 60 fps, ci sono app di streaming integrate, modalità giorno e notte, supporto a schede di memoria fino a 256 GB e un’accensione rapida in sincronia con il veicolo.

Il punto di forza è la portabilità: si sposta in pochi minuti e funziona su auto, camion, camper, moto e persino barche. Anche lo ScreenFlow è disponibile in bundle con supporto a braccio lungo o kit telecamera posteriore.

Per chi è: per chi vuole CarPlay su un’auto vecchia, su un camper o su più veicoli, spendendo il giusto.

Quale scegliere? La guida rapida

Con dieci prodotti e quattro linee, l’indecisione è legittima. Proviamo a semplificare in base all’esigenza:

Cosa sapere su spedizione, garanzia e resi

Gli acquisti su ottocast.it includono la spedizione gratuita, con partenza dall’Italia e consegna indicata in circa tre giorni lavorativi sulla maggior parte dei prodotti (il sito segnala comunque una finestra generale di 3–14 giorni). La garanzia è di due anni, estendibile di un ulteriore anno a 9,99 euro, ed è previsto il reso entro 30 giorni. Quest’ultimo è un aspetto importante per una categoria di prodotti in cui la compatibilità può dipendere da dettagli dell’auto: se qualcosa non funziona come dovrebbe, c’è margine per restituirlo. L’assistenza clienti risponde via e-mail all’indirizzo support@ottocast.it, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

Un ultimo consiglio pratico: alcuni prodotti in promozione includono omaggi che vengono aggiunti automaticamente al carrello, come il cavo di ricarica 4 in 1 con U2Air Edge e Play2Video Ultra o il telecomando con Play2Video X. Prima di confermare l’ordine conviene controllare che siano presenti e che il coupon sia stato effettivamente applicato al totale.

Le domande più frequenti

I coupon EARLY10 e BF10 sono cumulabili?

No, si tratta di due codici validi in periodi diversi: EARLY10 fino al 22 novembre e BF10 dal 23 al 29 novembre. Il prezzo finale ottenuto è lo stesso.

Posso usare i codici su Amazon o in altri negozi?

No, i coupon valgono esclusivamente sul sito ufficiale ottocast.it e nei periodi indicati.

Un adattatore wireless consuma più batteria del telefono?

Sì, perché lo smartphone usa Wi-Fi e Bluetooth al posto del cavo e, senza cavo, non si ricarica. Nei tragitti lunghi conviene abbinare un caricatore wireless o un cavo di sola alimentazione.

Funzionano con autoradio aftermarket?

Dipende dal modello di autoradio. La regola generale resta la stessa: serve un sistema che supporti CarPlay o Android Auto via cavo. In caso di dubbio, meglio contattare l’assistenza prima dell’acquisto.

Posso usare lo stesso adattatore su due auto diverse?

In genere sì, purché entrambe abbiano CarPlay o Android Auto cablato. L’adattatore va semplicemente spostato da una porta USB all’altra.

Il nostro giudizio

La campagna Black Friday 2026 di Ottocast è tra le più ampie del comparto degli accessori per l’infotainment, sia per numero di prodotti sia per varietà: si va dalla semplice connessione wireless all’AI box, passando per la videosorveglianza di bordo e i display portatili. Per diversi modelli i prezzi finali rappresentano un minimo rispetto a quanto visto finora sul mercato italiano.

Chi vuole solo eliminare il cavo trova nel Mini Cube 3.0 una soluzione quasi impulsiva sotto i 36 euro; l’offerta più interessante in percentuale è quella del Play2Video X, mentre il P3 Pro è quella con il risparmio assoluto maggiore per chi cerca qualcosa di più completo. Il consiglio, come sempre, è di verificare la compatibilità della propria auto prima di tutto e di non aspettare l’ultimo giorno per motivi di prezzo: con lo stesso totale finale per tutta la durata della promo, tanto vale acquistare con calma.

Prezzi e disponibilità sono quelli comunicati da Ottocast e possono variare nel corso della promozione. I coupon EARLY10 e BF10 sono validi esclusivamente su ottocast.it nei periodi indicati. I link presenti in questo articolo rimandano allo store ufficiale del produttore.

Fonte: TecnoAndroid