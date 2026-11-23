Capire in che modo i tumori riescano a comunicare con i nervi è la domanda attorno a cui ruota il lavoro della ricercatrice Sebnem Ece Eksi. Il punto di partenza è una scoperta che lascia quantomeno perplessi. Nelle cellule del cancro alla prostata sono state individuate proteine legate alla memoria, molecole che d’istinto si associano al cervello e al sistema nervoso più che a una massa tumorale. Da questo risultato prende forma un progetto preciso, cioè arrivare a tracciare una mappa delle fibre nervose che attraversano i tumori.

Detta così può sembrare una curiosità da laboratorio. In realtà l’idea che un tumore e i nervi possano in qualche modo parlarsi cambia il modo di guardare alla malattia. Non più soltanto un gruppo di cellule impazzite che crescono per conto proprio ma un tessuto che potrebbe intrecciare rapporti con ciò che lo circonda, compresi i collegamenti nervosi.

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Tumore alla prostata: proteine della memoria dentro le cellule tumorali

Il dettaglio che ha acceso l’interesse di Eksi riguarda proprio la natura di queste molecole. Si tratta di proteine connesse ai meccanismi della memoria, un ambito che normalmente appartiene ai neuroni e al modo in cui il sistema nervoso conserva e rielabora le informazioni. Trovarle nelle cellule del tumore alla prostata suggerisce che tra il cancro e i nervi possa esistere un linguaggio comune, o almeno una serie di segnali condivisi.

È qui che la domanda iniziale diventa concreta. Se il tumore produce elementi tipici del mondo nervoso allora diventa sensato chiedersi quale ruolo abbiano e con chi stiano davvero interagendo. La ricerca della scienziata si muove esattamente lungo questa linea, partendo da un’osservazione molecolare per arrivare a una visione più ampia del rapporto tra malattia e innervazione.

Va detto che il percorso non si esaurisce nella scoperta delle proteine. Quella rappresenta il primo tassello, il segnale che ha spinto a guardare oltre. Il vero lavoro comincia nel momento in cui si prova a capire dove si trovino fisicamente i nervi all’interno della massa tumorale e come si distribuiscano.

Verso una mappa dei nervi nei tumori

L’obiettivo dichiarato di Sebnem Ece Eksi è appunto mappare le fibre nervose presenti nei tumori. Una sorta di cartina che permetta di vedere con chiarezza il percorso dei nervi dentro il tessuto malato, un po’ come si farebbe con una rete stradale di cui finora si conoscevano solo pochi incroci.

Avere a disposizione una mappa del genere significherebbe poter osservare il dialogo tra tumori e nervi non più in modo indiretto ma localizzandolo con precisione. Le proteine legate alla memoria trovate nel cancro alla prostata diventano così un indizio da seguire, il filo che collega le cellule tumorali alla rete nervosa che le attraversa.

Il progetto della ricercatrice parte dunque da una scoperta molecolare e punta a ricostruire l’architettura nervosa dei tumori, con l’intento di rispondere alla domanda da cui tutto è cominciato, ovvero in che modo un tumore riesca a parlare con i nervi.

Fonte: TecnoAndroid