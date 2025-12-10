Perossido di idrogeno: sviluppato un nuovo sistema di produzione

Il perossido di idrogeno rappresenta un elemento essenziale, utilizzato per la disinfezione e per processi chimici complessi. La sua produzione, però, dipende ancora da grandi impianti centralizzati. Ed anche da procedure che richiedono energia e sostanze chimiche complesse. Ciò con inevitabili costi logistici e ambientali. A tal proposito, un team di ricerca della Cornell University propone ora un approccio radicalmente diverso, basato sull’uso della luce solare per generare il composto direttamente da acqua e ossigeno. Il tutto senza passaggi industriali complessi né solventi fossili. I ricercatori hanno sviluppato due materiali innovativi, chiamati ATP-COF-1 e ATP-COF-2. Strutture reticolari porose in grado di assorbire la luce e stimolare la reazione chimica necessaria. Tali materiali mostrano una notevole stabilità e possono essere riutilizzati più volte. Caratteristiche che suggeriscono la possibilità di creare sistemi di produzione decentrati, capaci di operare sul posto e fornire il perossido direttamente dove serve.

Nuovo sistema di produzione per il perossido di idrogeno

Le applicazioni pratiche sono numerose: ospedali e laboratori potrebbero contare su forniture fresche e costanti. Mentre impianti di trattamento delle acque e industrie chimiche avrebbero accesso a quantità mirate di reagente. La produzione locale non solo diminuirebbe i costi energetici, ma contribuirebbe anche a una gestione più sicura delle risorse e a una minore pressione sulle infrastrutture centralizzate.

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Anche considerando tale potenziale, il metodo tradizionale basato sull’antrachinone resta economicamente competitivo. Il team ammette che rendere il nuovo approccio conveniente su larga scala è una sfida ancora aperta, che richiede ottimizzazioni dei materiali, aumento dell’efficienza sotto luce solare e la realizzazione di prototipi funzionanti in condizioni reali.

Secondo i ricercatori, la produzione decentralizzata di perossido di idrogeno potrebbe segnare un punto di svolta per l’industria moderna. Trasformando il modo in cui stabilimenti, ospedali e impianti chimici accedono a uno dei reagenti più versatili e diffusi. Il prossimo obiettivo sarà dimostrare che sistemi di tal tipo possono funzionare in modo continuo, con durata e costi gestibili. Aprendo la strada a una chimica più sicura, pulita e vicina alle esigenze reali dei consumatori.