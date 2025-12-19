Pericolo WhatsApp: non inviare il codice di verifica a nessuno

Una delle truffe più pericolose è tornata a circolare su WhatsApp. Le truffe stanno diventando sempre più numerose, e le più famose vanno e vengono, in modo tale da cercare di raggiungere quanti più utenti possibili.

Per raggiungere questo scopo, WhatsApp è il terreno ideale, perché tramite questa piattaforma molto famosa si è in grado di raggiungere milioni di utenti contemporaneamente.

Le raccomandazioni per evitare di incappare in queste truffe sono sempre le stesse, ovvero principalmente quella di non condividere informazioni personali con nessuno, nemmeno con i propri contatti. Inoltre, si dovrebbe verificare sempre la fonte da cui sta provenendo il messaggio prima di rispondere.

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WhatsApp: il ritorno di una delle truffe più diffuse

Le truffe che circolano su WhatsApp, bene o male, hanno tutte lo stesso obiettivo. O vogliono direttamente estorcere del denaro, oppure cercare di rubare l’account degli utenti per carpire quanto più informazioni possibili.

La truffa di cui stiamo parlando appartiene alla seconda categoria, e sfrutta un meccanismo molto ingegnoso per tentare di rubare il profilo degli utenti. Si utilizza una scusa banale come un concorso, la vincita di un premio, o una scusa simile, affinché l’utente registri il proprio numero di telefono.

Dopodiché l’utente riceverà un SMS di WhatsApp con un codice a sei cifre, probabilmente perché il truffatore ha inserito il numero di telefono per tentare di accedere all’account. Poco dopo arriva un messaggio su WhatsApp, spesso proveniente da un contatto che si conosce, che richiede gentilmente quel codice. Il problema è che inviando il codice si consegna direttamente il proprio WhatsApp nelle mani del truffatore.

Le conseguenze dell’invio di questo codice possono portare alla perdita del proprio account personale, ma anche all’utilizzo dell’identità degli utenti per cercare di truffare altri contatti. In più, ovviamente si può dare l’accesso completo a tutte le chat e alle informazioni personali che sono presenti al loro interno.