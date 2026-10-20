Perfect Dark, spunta un video del gameplay del reboot cancellato

Un breve filmato di gameplay attribuito a una versione preliminare di Perfect Dark è comparso in rete e offre uno sguardo, per quanto parziale, su ciò che sarebbe potuto diventare il progetto ormai cancellato. Il materiale sarebbe arrivato da uno specialista di effetti visivi che faceva parte del team al lavoro sul gioco. Non c’è alcuna conferma ufficiale, ma resta comunque una piccola finestra su un titolo che non vedrà mai la luce.

Per chi non avesse seguito tutta la vicenda, Perfect Dark doveva essere il reboot della storica proprietà intellettuale di Rare. Lo sviluppo era stato affidato a The Initiative con il supporto di Crystal Dynamics. Dopo un primo teaser e un successivo gameplay trailer decisamente spettacolare, però, Microsoft ha scelto di fermare tutto, cancellando il gioco e chiudendo lo studio interno che se ne occupava.

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Cosa mostra il video tra ambientazioni e armi

Il filmato dura appena un paio di minuti e va preso per quello che è, cioè materiale in piena lavorazione. Non può quindi rappresentare la qualità finale che il gioco avrebbe raggiunto una volta completato. Molti elementi appaiono grezzi, incompleti, chiaramente lontani da una forma definitiva. Eppure qualcosa si riesce a cogliere, soprattutto per quanto riguarda le ambientazioni e l’arsenale a disposizione della protagonista.

Tra le varie sequenze compaiono interni di strutture ipertecnologiche, con quell’estetica fredda e futuristica che ci si aspetterebbe da un titolo del genere. Accanto a questi spazi chiusi si alternano fasi all’aperto, e alcune sembrano ambientate nella stessa città già vista nel trailer ufficiale. Si tratta di una versione futuristica del Cairo, scelta che aveva colpito parecchio al momento della presentazione. Anche le armi si intravedono qua e là, abbastanza da farsi un’idea di come sarebbe stato strutturato il combattimento.

Va detto con chiarezza che il video non è stato diffuso attraverso canali ufficiali. Non esiste dunque la certezza assoluta che sia davvero collegato a Perfect Dark, anche se chi lo ha pubblicato sostiene di averlo ottenuto nel corso di ricerche approfondite proprio su questo progetto.

Uno sviluppo travagliato fino alla cancellazione

La storia di Perfect Dark sarebbe stata tutt’altro che lineare. La genesi del progetto viene descritta come estremamente complicata, con i lavori finiti progressivamente nelle mani di Crystal Dynamics e una lunga serie di problemi che hanno allungato i tempi oltre ogni misura. A un certo punto lo sviluppo sarebbe diventato semplicemente insostenibile. Secondo alcune informazioni, il gioco avrebbe potuto anche essere distribuito in forma episodica, ma su questo aspetto i dettagli restano piuttosto confusi.

Non sono mancati nemmeno i tentativi di salvataggio. Stando alle indiscrezioni emerse, Take-Two Interactive avrebbe provato almeno una volta a tenere in vita il progetto, cercando un accordo con Microsoft ed Embracer. Le trattative però non sono andate a buon fine e il titolo è stato definitivamente cancellato, mentre la chiusura di The Initiative è arrivata nel 2025.

Fonte: TecnoAndroid