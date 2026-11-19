ByteDance, la società cinese che controlla TikTok, starebbe lavorando a un proprio agente AI pensato per entrare in diretta competizione con i prodotti già presenti sul mercato. È quanto emerge da un report trapelato in Rete nelle ultime ore, che descrive un’azienda decisa ad allargare il proprio raggio d’azione ben oltre la piattaforma social e la recentissima app autonoma dedicata alle compravendite. Evidentemente quei due fronti non bastano più.

La mossa avrebbe una logica piuttosto chiara. L’intelligenza artificiale è un business che negli anni sta diventando sempre più profittevole e restarne ai margini, per un gruppo di queste dimensioni, significherebbe lasciare campo libero ai concorrenti. Ecco perché la notizia di un assistente proprietario firmato ByteDance ha attirato subito parecchia attenzione, pur trattandosi per ora di indiscrezioni.

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Il bersaglio sarebbe ben preciso. Il nuovo agente AI della compagnia cinese andrebbe infatti a sfidare Muse, l’agente lanciato da Meta negli ultimi mesi. Stando al report, l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane, quindi in tempi relativamente brevi.

Sul prodotto, però, le informazioni scarseggiano. Non si conosce il nome e non ci sono dettagli su come funzionerà. L’unica certezza riportata riguarda le mansioni, che sarebbero simili a quelle già svolte da Muse. E il confronto non è affatto banale, perché la soluzione di Meta conta già 10 milioni di utenti attivi con un numero che continua a crescere. Un risultato notevole se si pensa che il debutto è avvenuto appena lo scorso settembre.

Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha mostrato grande fiducia nel progetto arrivando a sostenere che Muse potrebbe generare profitti perfino superiori a quelli delle app dell’azienda presenti sul mercato da molto più tempo. Un’aspettativa che spiega bene perché anche altri colossi tecnologici guardino con interesse a questo tipo di strumenti.

Seedance, i tempi lunghi e il nodo della privacy

Al momento non è chiaro se ByteDance abbia intenzione di integrare il suo agente anche all’interno di dispositivi hardware. Di sicuro il gruppo parte con un certo ritardo. In una recente intervista il cofondatore Zhang Yiming avrebbe spiegato ai dipendenti che servirà attendere almeno fino al 2029, se non addirittura al 2030, per raggiungere i risultati della concorrenza nel campo dell’intelligenza artificiale. Una previsione piuttosto prudente, che lascia intendere quanto la strada sia ancora lunga.

Finora in questo settore l’azienda è nota soltanto per Seedance, il suo generatore proprietario di video. I contenuti creati con questo strumento sono diventati spesso virali nei primi mesi del 2026, complice la condivisione sulle principali piattaforme social. Un buon biglietto da visita, certo, ma un agente capace di svolgere compiti per conto degli utenti è tutta un’altra faccenda.

E qui entra in gioco la questione più delicata, cioè la sicurezza. Se la compagnia lanciasse davvero un nuovo agente proprietario nei prossimi anni, si aprirebbero inevitabilmente interrogativi sulla privacy dei dati condivisi dalle persone e sul livello di accesso che strumenti del genere dovrebbero avere. Parliamo di software che per funzionare al meglio hanno bisogno di muoversi tra informazioni personali, applicazioni e servizi, quindi il tema non può essere preso alla leggera.

Tutte queste informazioni vanno comunque considerate con la dovuta cautela. Si tratta infatti di indiscrezioni che ByteDance non ha ancora confermato in via ufficiale e gli eventuali aggiornamenti da parte del gruppo cinese potrebbero arrivare nel corso dei prossimi giorni o delle prossime settimane.

Fonte: TecnoAndroid