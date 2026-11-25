Il driver GeForce Hotfix 621.35, distribuito da Nvidia per correggere il problema della scrittura continua sull’SSD, non avrebbe eliminato del tutto l’anomalia. Un test indipendente ha infatti rilevato 36 GB scritti sull’unità NVMe principale nel giro di una sola notte, con il computer rimasto inattivo. Lo stesso autore della prova invita a considerare l’episodio come un caso isolato, ma il risultato fa pensare che il disturbo possa passare del tutto inosservato se nessuno si prende la briga di controllare.

A condurre le verifiche è stato un utente noto come “robbiekhan”, che ha confrontato l’attività di input e output del processo NVDisplay.Container.exe con i valori di scrittura host S.M.A.R.T. letti tramite HWiNFO64. La macchina usata per le prove è di quelle che non passano inosservate: un PC con Windows 11 26H2, una RTX 4090 e un Samsung 990 PRO da 2 TB. Sul banco di prova sono finite tre versioni diverse del software, cioè lo Studio Driver 621.24, il Game Ready Driver 621.01 e naturalmente l’hotfix 621.35.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un miglioramento iniziale che non dura

Stando ai numeri raccolti, l’hotfix 621.35 sembra fare il suo dovere subito dopo l’avvio. Il ciclo di scritture in background però si riattiva dopo un periodo di attività prolungato, anche se con una frequenza più bassa rispetto alla versione 621.24. Nella prima ora successiva all’installazione il processo NVDisplay.Container.exe ha registrato appena 90,8 KB di dati scritti, una quantità praticamente irrilevante. Le cose cambiano parecchio nel corso di una finestra notturna di nove ore, trascorse tra inattività del sistema e standby del display. In quell’arco di tempo il processo ha accumulato 40,85 GB di scritture, con una media di 1,26 MB/s, che si sono tradotti in 36 GB complessivi finiti sull’unità di archiviazione principale.

Il paragone con il driver precedente rimane comunque a favore della correzione. La versione 621.24 aveva infatti totalizzato 1,18 TB di scritture in cinque giorni di utilizzo, con picchi di 9,15 MB/s durante la semplice navigazione web. Un volume decisamente più pesante, quindi, che rende l’hotfix un passo avanti concreto pur senza chiudere la partita. I risultati migliori in assoluto sono arrivati dal più datato Game Ready Driver 621.01, che si è fermato a soli 12,55 MB scritti in 55 minuti e a 9,47 MB in una sessione di test durata 93 minuti.

Tornare a un driver precedente è una strada percorribile

Il fatto che un aggiornamento correttivo, di solito affidabile quando si tratta di sistemare i problemi più seri, non sia riuscito a risolvere la faccenda può risultare frustrante per chi si ritrova a fare i conti con l’anomalia. Le scritture continue sull’SSD, del resto, sono il tipo di inconveniente che lavora in silenzio e che si nota solo andando a guardare i dati del disco con strumenti dedicati.

Chi è coinvolto ha comunque una via d’uscita abbastanza semplice, cioè installare un driver precedente. Le novità più interessanti, come il preset C del DLSS Frame Generation, sono già integrate nell’app Nvidia anche con versioni meno recenti, per esempio la 617.42. Per chi non ha l’esigenza di avere a tutti i costi l’ultimo aggiornamento disponibile, rinunciare alle release più fresche non comporterebbe quindi grosse perdite in termini di funzionalità, mentre si attende un nuovo hotfix più curato da parte della casa di Santa Clara.

Fonte: TecnoAndroid