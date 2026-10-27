ESP32 nel browser: esp32sim emula il firmware senza scheda

Far girare il firmware di un ESP32 nel browser, senza avere una scheda elettronica sul tavolo, oggi è possibile grazie a esp32sim. Si tratta di un progetto open source che esegue il codice originale dei microcontrollori Espressif sul computer oppure direttamente in una pagina web. Lo strumento ricostruisce il comportamento del chip, gestisce registri e periferiche e ripercorre l’intera sequenza di avvio, dalla ROM fino all’applicazione.

La gamma ESP32 è arrivata nel 2016 e ha reso molto più accessibile lo sviluppo di dispositivi IoT, mettendo insieme capacità di calcolo, connettività wireless e costi contenuti. Col tempo dall’ESP32 originale con processori Xtensa si è passati a varianti più specializzate, comprese quelle basate su architettura RISC V. Più scelta per gli sviluppatori, certo, ma anche un debugging più complicato ed errori più difficili da riprodurre su hardware diversi.

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Alla base c’è un emulatore scritto in Rust, distribuito con licenza MIT, che supporta ESP32, ESP32 S3, ESP32 C3 ed ESP32 C6. Parliamo quindi di processori Xtensa LX6 e LX7 ma anche di CPU RISC V a 32 bit. Il software accetta immagini firmware non modificate, incluse applicazioni che usano FreeRTOS, WiFi, display, interfacce seriali e altri componenti hardware.

Non il solito simulatore di circuiti

Chi lavora con Arduino, PlatformIO o ESP IDF conosce già strumenti per provare un programma senza collegare una scheda reale. Alcuni riproducono i componenti a livello logico, altri eseguono codice adattato all’ambiente di simulazione. Il progetto segue un’altra strada, quella dell’emulazione a livello di istruzioni. Interpreta le istruzioni macchina previste dall’architettura e ricostruisce le interazioni con le periferiche attraverso i relativi registri, così il firmware accede a indirizzi di memoria e dispositivi virtuali esattamente come farebbe sul chip fisico.

All’accensione di un ESP32 il processore esegue prima il codice contenuto nella mask ROM, la memoria non modificabile predisposta dal produttore. Poi entra in gioco il bootloader di secondo livello, che legge le partizioni della flash, carica l’applicazione e le cede il controllo. L’emulatore riproduce anche questa fase invece di partire direttamente dal codice applicativo, una possibilità molto comoda quando bisogna diagnosticare problemi di inizializzazione, configurazione della memoria, gestione degli interrupt o riavvii inattesi.

La via più rapida per farsi un’idea è la demo online. La versione web sfrutta WebAssembly, tecnologia che permette di eseguire codice compilato dentro il browser, e consente di scegliere diverse configurazioni hardware, avviare firmware dimostrativi e interagire con i dispositivi virtuali. Tra gli esempi figurano una scheda ESP32 S3 con display touchscreen da 480 x 480 pixel, un sintetizzatore che riproduce brani SID, alcune prove per C3 e C6 e perfino un piccolo acquario virtuale dove un modello Transformer quantizzato a 4 bit guida il movimento dei pesci. C’è persino Linux 6.11 in esecuzione su un ESP32 S3 emulato, grazie al lavoro del progetto Linux on esp32 S3, con tanto di console per interagire con il sistema operativo.

Installazione in locale e limiti attuali

Per lo sviluppo vero e proprio conviene compilare il progetto sul proprio computer. Il repository GitHub ufficiale contiene un workspace Rust diviso in moduli dedicati a processori, periferiche, singoli chip, schede e interfaccia da riga di comando. Serve una toolchain Rust con Cargo. Dopo aver scaricato i sorgenti basta lanciare dalla cartella del progetto il comando cargo build in modalità release e gli eseguibili compaiono nella directory target/release. Le mask ROM originali non sono incluse nei sorgenti ma se ESP IDF, il framework ufficiale Espressif con librerie, driver, strumenti di compilazione e FreeRTOS, è già presente sul sistema, esp32sim individua da solo alcune immagini ROM. In alternativa gli autori forniscono uno script che recupera le risorse necessarie alle dimostrazioni. La guida ufficiale documenta i parametri richiesti dalle varie famiglie di chip e il consiglio è partire dagli esempi già presenti, verificare che funzionino e solo dopo passare a un proprio progetto.

Gli ambiti d’uso sono almeno tre, cioè sviluppo del firmware, verifica automatizzata e formazione tecnica. Per i team diventa possibile eseguire test ripetibili senza distribuire schede fisiche a tutti i sistemi di compilazione, controllando per esempio che un aggiornamento non comprometta l’avvio, i messaggi seriali o una certa sequenza di interazioni. Chi studia i microcontrollori può invece osservare processi di avvio, interrupt e accessi ai registri difficili da vedere a livello applicativo. Nei casi supportati lo stesso binario passa dal dispositivo reale all’emulatore senza riscritture.

Non mancano però dei limiti. Il supporto per S3 è il più maturo, mentre C3, C6 ed ESP32 classico presentano ancora lacune, e anche sul chip meglio supportato possono mancare registri, comportamenti specifici delle periferiche o combinazioni hardware non previste dagli autori. esp32sim permette di scovare prima una parte degli errori e di ridurre il lavoro ripetitivo ma non elimina il collaudo sui dispositivi fisici, che restano indispensabili per le prove che richiedono davvero il silicio.

Fonte: TecnoAndroid