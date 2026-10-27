Google Chrome controlla gli appunti contro le truffe ClickFix

Google Chrome alza il livello di guardia contro le truffe online e lo fa con una novità che tocca un’area finora poco sorvegliata, cioè gli appunti del sistema. Il browser è ora in grado di esaminare certi comandi copiati e di segnalare quelli pericolosi prima che finiscano nel terminale. Si tratta di strumenti pensati per intercettare comportamenti sospetti che spesso sfuggono ai sistemi di sicurezza tradizionali.

Il bersaglio principale sono gli attacchi che convincono le persone a eseguire a mano istruzioni dannose, magari attraverso messaggi ingannevoli o finte procedure di riparazione. L’idea di Google è intervenire un attimo prima che l’azione rischiosa venga completata, aggiungendo controlli extra alla protezione della navigazione. La cosa solleva anche una domanda tutt’altro che secondaria, ovvero quanto possa spingersi un browser nell’osservare ciò che fa chi lo usa pur di evitare un’infezione. L’equilibrio tra sicurezza informatica e riservatezza diventa così il nodo centrale.

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Come funziona il controllo degli appunti contro ClickFix

La funzione più curiosa riguarda gli attacchi ClickFix, una tecnica di ingegneria sociale in cui i criminali informatici spingono le vittime a copiare e incollare comandi dall’aria innocua nel terminale o in altri strumenti del sistema operativo. Di solito il tranello si presenta come un passaggio obbligato per sistemare un errore o rimettere in funzione un servizio, e proprio per questo risulta così efficace.

Quando è attiva la modalità Protezione avanzata di Navigazione sicura, Chrome riesce a riconoscere alcuni script sospetti finiti negli appunti e a sottoporli a un’analisi comportamentale sui server di Google. Secondo l’azienda, prima dell’invio il contenuto viene ripulito dalle informazioni personali identificabili. Se l’esame rivela un comando dannoso, sullo schermo compare un avviso.

Non si parla però di una sorveglianza a tappeto su ogni operazione di copia. Il sistema nasce per scovare contenuti potenzialmente malevoli all’interno delle protezioni avanzate. Vale comunque la pena sapere che quanto selezionato può lasciare il dispositivo per essere analizzato altrove.

Gemini entra in campo contro falsi tecnici e finti aggiornamenti

La verifica degli appunti è solo un tassello di un aggiornamento più ampio delle difese integrate nel browser. Google sta estendendo l’impiego dei modelli Gemini per individuare pagine legate a truffe di falso supporto tecnico, antivirus contraffatti e aggiornamenti fasulli del browser. Sono siti che puntano su messaggi allarmistici, finestre invadenti e indicazioni fuorvianti, con l’obiettivo di far installare software indesiderato o di convincere a chiamare presunti tecnici.

Affidarsi a un modello eseguito sui server permette di valutare contenuti web più complessi rispetto ai controlli basati soltanto su indicatori statici. Google sostiene che le pagine esaminate non vengono registrate, conservate né sfruttate per addestrare i modelli. Per chi tiene alla propria privacy è un dettaglio che conta, anche se non elimina la necessità di capire quali dati vengano effettivamente elaborati durante le verifiche.

Il pacchetto comprende anche avvisi differenziati per i siti sospetti e per quelli giudicati pericolosi. La distinzione serve a comunicare con più precisione il livello di rischio, evitando di trattare ogni anomalia come una minaccia certa.

Per approfittare di queste nuove difese è possibile attivare la Protezione avanzata dalle impostazioni di sicurezza di Chrome. Rimane fondamentale, in ogni caso, non eseguire istruzioni arrivate da pagine sconosciute e non incollare comandi di cui non si capisce la funzione, anche quando sembrano provenire da un servizio affidabile.

Fonte: TecnoAndroid