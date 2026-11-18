Durante lo sviluppo di Indiana Jones e l’Antico Cerchio il team aveva preso in considerazione una meccanica ispirata a GTA per tenere a freno gli scontri a fuoco, un’idea poi messa da parte prima dell’uscita. Il problema da risolvere era piuttosto concreto: evitare che i giocatori affrontassero ogni situazione impugnando una pistola, senza però togliere divertimento all’esperienza. La sfida consisteva nel rendere le armi da fuoco soddisfacenti da usare e al tempo stesso impedire che diventassero la scorciatoia più comoda per superare qualsiasi ostacolo. Tra le prime ipotesi sul tavolo c’era proprio un sistema di ricercato molto simile a quello reso celebre dalla serie di Rockstar.

Il sistema di ricercato in stile GTA mai arrivato nel gioco

MachineGames aveva un obiettivo preciso, ovvero restare fedele allo spirito dei film di Spielberg. Nelle avventure dell’archeologo più famoso del cinema le pistole hanno un loro peso, certo, ma non rappresentano mai la risposta automatica a ogni guaio. Per questo lo studio ha ragionato su diverse limitazioni, come tempi di ricarica più lunghi e la possibilità di affidarsi ad altri strumenti durante le colluttazioni. In mezzo a queste proposte spuntava anche un meccanismo a livelli di allerta ispirato a GTA: ogni volta che si apriva il fuoco sui nemici sarebbero arrivati dei rinforzi, un modo piuttosto diretto per scoraggiare l’uso smodato dei proiettili.

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A raccontarlo è stato Jens Andersson, direttore del design del titolo. “Avevamo pensato a tantissime soluzioni per aggirare il problema”, ha spiegato, citando come esempio proprio un sistema di stelle alla GTA in cui, sparando a qualcuno, iniziano ad accorrere altri avversari. La preoccupazione principale del team riguardava il comportamento dei giocatori nel corso dell’intera avventura. “Temevamo infatti che questa diventasse la reazione predefinita dei giocatori: abbattono un nemico, vedono una pistola per terra e ripuliscono l’intera zona usando solo le armi da fuoco”, ha aggiunto Andersson.

Padelle, violini e scacciamosche al posto delle pistole

Alla fine il sistema di ricercato è rimasto sulla carta. Gli sviluppatori hanno scelto un’altra strada puntando su armi da mischia improvvisate e destinate a rompersi dopo qualche colpo, come padelle e violini. Una soluzione che ha reso gli scontri più creativi e variegati, offrendo tra l’altro un’alternativa preziosa nei momenti in cui le munizioni cominciano a scarseggiare. Curiosamente questi oggetti sono stati aggiunti piuttosto tardi nello sviluppo, eppure il team ha capito in fretta quanto funzionassero bene per bilanciare sparatorie e combattimento corpo a corpo.

Andersson ha ammesso senza giri di parole che in quel gioco le sparatorie sono state penalizzate parecchio. Secondo il direttore del design molte persone ne sono rimaste frustrate, mentre tante altre hanno apprezzato la scelta. La vera svolta, a suo dire, è arrivata rendendo il corpo a corpo interessante, divertente e accessibile. Non semplice dal punto di vista della difficoltà, ma immediato da affrontare: avvicinarsi di soppiatto a un nemico e colpirlo alle spalle è diventato naturale proprio grazie alle armi distruttibili. Andersson ha descritto bene anche l’effetto che questi oggetti hanno sulla curiosità di chi gioca, quella spinta a raccogliere qualcosa di nuovo, magari uno scacciamosche, solo per vedere come funziona.

Al di là delle idee scartate durante la lavorazione, Indiana Jones e l’Antico Cerchio resta un’avventura piacevole e piena di spunti interessanti, arrivata anche su Nintendo Switch 2 con un risultato tecnico notevole. Gli enigmi sono ben costruiti e a volte decisamente impegnativi, mentre i personaggi appaiono credibili e ben caratterizzati. Qualche limite emerge invece nelle sezioni furtive e negli scontri ravvicinati, che in alcune situazioni possono risultare poco rifiniti.

Fonte: TecnoAndroid