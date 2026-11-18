Nike ha deciso di rimettere mano alla sua invenzione più riconoscibile e lo fa con Tuned Air, una nuova tecnologia che permette di combinare ammortizzazione morbida e sostegno più rigido all’interno della stessa suola. Al posto di un’unica camera d’aria con un comportamento uniforme dalla punta al tallone arrivano più sacche separate, ciascuna con una risposta diversa. Sembra un dettaglio da addetti ai lavori ma tocca il cuore stesso dell’identità del marchio, quello che da decenni distingue le scarpe con la celebre bolla visibile da tutto il resto.

Per capire la portata della novità conviene guardare a quanto fatto di recente. Nel 2024 l’azienda aveva presentato Air Max 1000, un modello realizzato con un processo di stampa 3D che dava vita a una calzatura dalla silhouette compatta e omogenea ma con zone di supporto e flessibilità differenti distribuite lungo tutta la struttura. All’esterno nulla tradiva questa complessità. Dentro però ogni area lavorava in modo diverso. Ora la stessa filosofia viene trasferita alle suole riempite d’aria, quelle che hanno reso famoso il marchio in tutto il mondo.

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Come cambia la suola Nike Air con Tuned Air

Fino a oggi il livello di ammortizzazione nelle scarpe Nike Air era sostanzialmente lo stesso su tutta la superficie della suola. Una scelta che garantiva una sensazione costante ma lasciava poco spazio alle sfumature. Con Tuned Air entra in gioco un nuovo processo produttivo capace di creare diverse sacche d’aria, ognuna calibrata con un grado specifico di morbidezza e di stabilità. Il risultato è una suola che non si comporta più come un blocco unico ma come un insieme di elementi pensati per lavorare insieme, ciascuno con il proprio compito.

Il principio è facile da intuire anche senza competenze tecniche. Il piede non appoggia mai in modo uniforme e alcune zone hanno bisogno di assorbire l’impatto mentre altre devono offrire una base più ferma. Poter decidere dove rendere la suola più cedevole e dove invece più compatta significa avere un margine di progettazione molto più ampio rispetto al passato. In pratica la bolla d’aria smette di essere una soluzione valida per tutti e diventa uno strumento da regolare con precisione, proprio come suggerisce il nome scelto dall’azienda.

Quasi 50 anni di aria sotto i piedi

Non si tratta di un esperimento isolato ma dell’ultimo capitolo di una storia lunga. Nike inserisce sacche d’aria nelle proprie calzature da quasi 50 anni, con l’obiettivo di aumentare il comfort e migliorare l’assorbimento degli urti. In tutto questo tempo l’idea di base è rimasta riconoscibile, al punto da diventare un elemento di stile oltre che una scelta funzionale. Cambiare il modo in cui quell’aria viene distribuita vuol dire quindi intervenire su qualcosa di molto radicato nell’immaginario di chi segue il marchio.

La vera novità di Tuned Air sta proprio qui. Invece di stravolgere un concetto ormai storico l’azienda lo rende più flessibile, applicando alle suole ad aria lo stesso approccio già visto con la stampa 3D di Air Max 1000. Da una parte resta la tecnologia che ha reso celebri le sneaker del marchio, dall’altra arriva la possibilità di alternare cuscinetti soffici e zone più rigide nello stesso modello. Con il nuovo metodo di produzione la suola può ospitare più camere d’aria distinte, ognuna con livelli differenti di ammortizzazione e stabilità, superando così l’uniformità che aveva caratterizzato le scarpe Nike Air fino a questo momento.

Fonte: TecnoAndroid