Le capre miotoniche hanno un comportamento che a prima vista lascia piuttosto perplessi. Basta un rumore improvviso, uno di quelli capaci di spaventarle davvero, e il loro corpo si irrigidisce fino a farle cadere a terra. Chi assiste alla scena pensa quasi sempre a uno svenimento per la paura, ma le cose stanno in modo diverso. Nel giro di pochi secondi gli animali si rimettono in piedi e riprendono a muoversi come se nulla fosse successo, senza alcun segno di confusione o di malessere.

Il motivo di questa reazione così curiosa ha un nome preciso, la miotonia. Si tratta di un disturbo ereditario che colpisce i muscoli e che, nel momento dello spavento, finisce per bloccarli. Durante questi episodi le capre non perdono mai conoscenza. Restano lucide e consapevoli di ciò che accade intorno, solo che il loro corpo per qualche istante smette di rispondere come dovrebbe.

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Non è svenimento ma un blocco dei muscoli

Il malinteso nasce proprio dall’aspetto della scena. Un animale che si irrigidisce all’improvviso e crolla a terra richiama in modo quasi automatico l’idea di un mancamento. Eppure la mente di queste capre rimane perfettamente vigile per tutto il tempo. A cedere non è la coscienza ma la muscolatura, che si contrae e resta bloccata per alcuni secondi, abbastanza da far perdere l’equilibrio all’animale.

È questo il cuore della miotonia, una condizione che riguarda esclusivamente i muscoli e che non ha niente a che vedere con un vero svenimento. Lo spavento funziona come una specie di innesco. Il suono inatteso provoca la reazione, il corpo si irrigidisce e la caduta diventa quasi inevitabile. Poi, una volta passato quel breve momento di rigidità, tutto torna alla normalità e la capra si rialza senza difficoltà apparenti.

Proprio la rapidità con cui questi animali si riprendono aiuta a capire che dietro l’episodio non c’è una perdita di sensi. Una capra davvero svenuta avrebbe bisogno di più tempo per ritrovare l’orientamento. Le capre miotoniche, al contrario, sembrano quasi non accorgersi di quanto appena accaduto e tornano alle loro attività come prima.

Una storia che parte dal Tennessee

C’è poi un aspetto legato alle origini che rende la vicenda ancora più interessante. Tutte le capre miotoniche discendono da appena quattro esemplari, portati in Tennessee nel 1800. Da quel piccolo gruppo iniziale si è sviluppata l’intera popolazione che oggi presenta questa particolarità, trasmessa di generazione in generazione proprio perché si tratta di un disturbo ereditario.

Il fatto che il tratto passi dai genitori ai figli spiega come mai una caratteristica così specifica si sia mantenuta nel tempo all’interno di questi animali. Partendo da un nucleo tanto ristretto, la miotonia è rimasta un segno distintivo di questa linea di capre, al punto da diventarne il tratto più conosciuto e riconoscibile.

Ma a stupire più di tutto è quello che si nasconde dietro i blocchi muscolari. All’origine di questo comportamento così vistoso c’è un solo cambiamento in una proteina. Una modifica minima, almeno in apparenza, capace però di produrre effetti molto evidenti ogni volta che l’animale si spaventa. Basta quella singola variazione per far sì che i muscoli, invece di reagire normalmente, si irrigidiscano fino a provocare la caduta.

È un dettaglio che restituisce bene l’idea di quanto possa contare una piccola alterazione nel funzionamento dell’organismo. Da un unico cambiamento in una proteina deriva una reazione che coinvolge tutto il corpo e che trasforma un semplice spavento in una scena capace di sorprendere chiunque la osservi per la prima volta. Ed è proprio questa variazione, ereditata dai quattro capostipiti arrivati in Tennessee, a rendere le capre miotoniche gli animali che oggi tutti associano all’immagine di una caduta improvvisa per la paura.

Fonte: TecnoAndroid