Passa a CoopVoce EVO 200: tutto incluso a 6,90€!

CoopVoce ha deciso di semplificare davvero la vita a chi vuole navigare, telefonare e messaggiare senza pensieri con la sua offerta EVO 200. Non si tratta solo di una promozione, ma di un pacchetto completo pensato per chi vuole tutto subito, senza sorprese. Con EVO 200 ottieni 200 Giga, minuti illimitati e 1000 SMS, il tutto a soli 6,90 € al mese, con attivazione e primo mese gratuiti. Non è una promozione temporanea: il prezzo rimane fisso per sempre, senza aumenti nascosti e senza vincoli aggiuntivi.

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Naviga e chiama senza limiti con la nuova offerta EVO 200 di CoopVoce

La cosa più comoda è che puoi scegliere tra la SIM fisica o la eSIM, e in quest’ultimo caso passi a CoopVoce completamente online, senza pagare nulla per la consegna. La spedizione arriva direttamente a casa, oppure puoi ritirare la SIM in uno dei 900 punti vendita Coop sparsi sul territorio. In entrambi i casi, attivazione e primo mese sono inclusi, così puoi iniziare subito a navigare senza pensieri.

Un grande vantaggio di EVO 200 è la gestione dei dati durante i viaggi: tutti i Giga sono utilizzabili in UE e UK come se fossi in Italia, per i primi 30 giorni di ogni viaggio. Così non ti devi più preoccupare di cambiare piano o spendere di più all’estero. Il rinnovo avviene automaticamente lo stesso giorno di ogni mese, senza dover ricordarti di ricaricare o impostare scadenze. E se vuoi un controllo ancora più semplice, puoi sfruttare l’assistenza tramite chat, app o telefono, attiva 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

CoopVoce offre anche una copertura affidabile al 99,8% del territorio nazionale e internazionale, connessione flessibile da usare come Hotspot per i tuoi dispositivi smart, tecnologia 4G per navigare alla massima velocità e servizio VoLTE per chiamate ad alta definizione senza interrompere la connessione dati. In pratica, chiama, messaggia o naviga in totale libertà, con un piano pensato per semplificare la tua vita digitale.

Richiedere EVO 200 è semplice: ordini online, scegli la SIM fisica o la eSIM, e sei subito operativo. L’offerta è personale, secondo le condizioni generali di contratto, ma offre tutto ciò che serve per navigare e comunicare senza complicazioni, con la sicurezza di un prezzo chiaro, vantaggi concreti e la qualità della rete CoopVoce.