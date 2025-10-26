Airbnb si trasforma puntando su social e servizi

Airbnb sta lavorando molto sulla propria piattaforma, per cercare di introdurre delle nuove funzioni che amplino alcuni campi in particolare e alcuni servizi. Airbnb è una piattaforma estremamente utile per chi viaggia e per gli utenti che hanno dunque bisogno di un alloggio di qualsiasi tipo. In particolare, la piattaforma online riesce a mettere in comunicazione le due realtà, gli utenti che cercano un alloggio da affittare, con quelli che effettivamente hanno alloggi da poter affittare agli utenti.

Il sito è davvero molto utile perché permette di visualizzare più scelte per chi cerca un alloggio, mettendo in comparazione diversi prezzi. Inoltre si possono visualizzare le recensioni di altri utenti che hanno vissuto l’esperienza prima e dunque ci si può fare un’idea di quello che si troverà una volta arrivati. La piattaforma è utile anche per chi affitta, poiché permette di trovare degli utenti interessati e di offrire delle sicure sicurezze nel caso ci fossero dei problemi.

Inoltre grazie a Airbnb Experiences, si possono prenotare delle attività organizzate direttamente dagli host. Al momento Airbnb sta effettuando alcuni cambiamenti atti solo a migliorare la piattaforma per gli utenti.

Airbnb, quali sono i nuovi servizi?

Come detto in precedenza, Airbnb ha voglia di puntare più in alto, aggiungendo dei nuovi servizi alla propria piattaforma.

Una funzione appena inserita, strizza un po’ l’occhio ai social. Infatti, d’ora in poi quando si partecipa all’esperienze organizzate dagli host, il sito ti permetterà anche di visionare chi parteciperà con voi a queste esperienze, visualizzando alcune informazioni e interagendo con questi utenti e anche scambiandosi contenuti multimediali ottenuti durante le attività.

Un’altra funzione molto attesa sta per sbarcare anche in Europa. La novità in questione è il “reserve now, pay later“, con cui l’ospite può decidere di prenotare un alloggio non pagando subito, ma facendolo prima che scada il periodo di cancellazione gratuita della prenotazione.