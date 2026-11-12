Ozempic naturale grazie all’IA: BRP taglia la fame fino al 50%

Un Ozempic naturale scovato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. È questa la scoperta dei ricercatori di Stanford Medicine, che hanno individuato una molecola presente in natura capace di ridurre l’appetito e favorire la perdita di grasso negli animali in modo simile alla semaglutide, il principio attivo di Ozempic. La differenza sta nel fatto che potrebbe evitare alcuni degli effetti collaterali più fastidiosi del farmaco. La molecola si chiama BRP e nei test ha tagliato l’assunzione di cibo fino al 50%.

Il punto centrale riguarda il modo in cui agisce. Invece di coinvolgere diversi organi, BRP sembra concentrarsi su una zona precisa del cervello che regola fame e metabolismo. Un approccio più mirato che in futuro potrebbe aiutare a dimagrire senza nausea, stitichezza o una consistente perdita di massa muscolare. I risultati sono stati giudicati abbastanza promettenti da spingere gli scienziati a prepararsi per il passo successivo, cioè verificare sicurezza ed efficacia sull’uomo.

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Un bersaglio diverso nel cervello

La semaglutide imita un ormone chiamato GLP1 che interviene sulla glicemia e sui segnali di fame e sazietà. I suoi recettori però sono sparsi in varie parti del corpo. «I recettori su cui agisce la semaglutide si trovano nel cervello ma anche nell’intestino, nel pancreas e in altri tessuti» ha spiegato Katrin Svensson, docente di patologia. «Per questo Ozempic ha effetti estesi, come il rallentamento del transito del cibo nel tubo digerente e l’abbassamento della glicemia. BRP invece sembra agire in modo specifico sull’ipotalamo, che controlla appetito e metabolismo».

L’ipotalamo è una piccola regione situata in profondità nel cervello che gestisce fame, consumo energetico e temperatura corporea. Pur influenzando alcune delle stesse funzioni metaboliche della semaglutide, BRP attiva popolazioni diverse di cellule nervose. Svensson, autrice senior dello studio guidato dalla ricercatrice Laetitia Coassolo, ha anche cofondato un’azienda per portare la molecola verso le sperimentazioni cliniche.

Come l’algoritmo ha trovato la molecola nascosta

Il corpo umano produce un numero enorme di piccoli frammenti proteici ma solo una parte ha funzioni biologiche importanti. Molti ormoni nascono come proteine più grandi e inattive, i proormoni, che enzimi specializzati tagliano in pezzi più piccoli chiamati peptidi. Distinguere quelli utili dagli scarti è un lavoro complicato. Il gruppo di Stanford si è concentrato sull’enzima convertasi dei proormoni 1/3, già collegato all’obesità umana e coinvolto nella produzione dello stesso GLP1.

Per velocizzare la ricerca è stato creato un algoritmo battezzato Peptide Predictor, che ha analizzato circa 20.000 geni umani alla ricerca dei punti in cui l’enzima avrebbe probabilmente tagliato. Filtrando le proteine rilasciate all’esterno delle cellule e con almeno quattro siti di taglio, il campo si è ristretto a 373 proormoni, da cui potevano derivare 2.683 peptidi distinti. «L’algoritmo è stato assolutamente decisivo» ha commentato Svensson. Ne sono stati testati 100 su neuroni coltivati in laboratorio. Il GLP1 ha triplicato l’attività neuronale rispetto ai controlli mentre un peptide sconosciuto, formato da appena 12 amminoacidi, l’ha moltiplicata per dieci. Il nome deriva dalla proteina da cui ha origine, BRINP2.

I risultati negli animali e gli effetti collaterali

La molecola è stata provata su topi magri e su maialini nani, che riproducono meglio il metabolismo e le abitudini alimentari umane. Dopo un’iniezione intramuscolare prima del pasto, nell’ora successiva gli animali trattati hanno mangiato fino al 50% in meno del previsto. In un secondo esperimento topi obesi hanno ricevuto BRP ogni giorno per 14 giorni perdendo in media 3 grammi, mentre quelli non trattati ne hanno guadagnati circa 3. Quasi tutto il peso perso proveniva dal grasso corporeo e non dai muscoli. Sono migliorate anche la tolleranza al glucosio e all’insulina, anche se non è ancora noto se le persone otterrebbero benefici simili.

Sul fronte degli effetti indesiderati i ricercatori hanno monitorato comportamento e reazioni fisiche di topi e maiali. Non sono emerse differenze significative rispetto agli animali di controllo nel movimento, nel consumo d’acqua, nei comportamenti legati all’ansia o nella produzione di feci. Quest’ultimo dato ha attirato particolare attenzione perché la stitichezza è un effetto collaterale noto dei farmaci come la semaglutide.

Fonte: TecnoAndroid