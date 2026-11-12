Avengers Endgame: Encore su Disney+ dal 13 novembre con Loki

La versione estesa di Avengers Endgame: Encore sta per arrivare in streaming. Dopo il ritorno nelle sale cinematografiche dello scorso settembre, la nuova edizione riveduta del grande film corale dei Marvel Studios sarà disponibile su Disney+ a partire da questo venerdì 13 novembre. La conferma ufficiale è arrivata e chi non ha fatto in tempo a vederla al cinema potrà recuperarla comodamente dal divano di casa.

Che il film sarebbe finito sulla piattaforma di proprietà della casa di Topolino era abbastanza scontato. Eppure lo studio ha preferito tenere tutto in sospeso fino all’ultimo, annunciando la data solo a ridosso dell’uscita. Lo stesso riserbo aveva accompagnato i contenuti aggiunti, rimasti segreti fino alla riedizione nelle sale di settembre. Poi, com’era inevitabile, le sequenze inedite sono finite online nel giro di pochissimo tempo.

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Il nuovo color grading e un finale che cambia volto

La versione originale del 2019 si trova nel catalogo di Disney+ da anni, ma Encore non si limita a riproporla con qualche ritocco. Le differenze sono sia tecniche sia narrative. C’è innanzitutto un color grading completamente rinnovato, che dà alla pellicola un aspetto diverso rispetto a quello conosciuto dal pubblico. E poi c’è un montaggio arricchito da diverse scene supplementari, girate apposta durante la lavorazione del prossimo Avengers: Doomsday.

Il cambiamento più vistoso riguarda proprio l’epilogo. Nel film originale Steve Rogers e Peggy Carter si concedevano un ultimo ballo commovente, un lieto fine meritato e senza intoppi dopo tutto quello che i due personaggi avevano passato. In Avengers Endgame: Encore quella scena prende invece una piega inaspettata, perché la danza viene interrotta all’improvviso dall’arrivo di Loki. Il dio dell’inganno si presenta con la divisa e l’equipaggiamento da agente della TVA, la Time Variance Authority.

Titoli di coda, Dottor Destino e la strada verso Avengers: Doomsday

Le sorprese non finiscono con l’ultima inquadratura. Anche i titoli di coda sono stati ampliati con materiale inedito, pensato per sistemare la continuity del franchise. Tra le aggiunte c’è un frammento girato in stile found footage che mostra Bruce Banner, collocato cronologicamente dopo la sua apparizione in Brand New Day, il nuovo capitolo dedicato all’Uomo Ragno. Un’altra sequenza è ambientata invece nel quartier generale della TVA e vede in scena parecchi comprimari arrivati direttamente dalla serie televisiva dedicata a Loki.

Il momento più carico di significato però arriva negli ultimissimi secondi. Chi conosce bene il film ricorderà il celebre rumore metallico di martellate che chiudeva la pellicola, un omaggio a Tony Stark impegnato a costruire la prima armatura di Iron Man. Adesso quel suono ha finalmente anche un’immagine. A battere il metallo stavolta è il Dottor Destino, ripreso mentre forgia la sua iconica maschera. Il richiamo, visivo e sonoro insieme, non è affatto casuale e suggerisce i legami tra i due personaggi, entrambi interpretati da Robert Downey Jr.

Tutte queste aggiunte hanno uno scopo preciso, cioè tracciare un percorso chiaro verso il prossimo tassello del Marvel Cinematic Universe. Con Encore lo studio colloca a tutti gli effetti Avengers: Doomsday come seguito diretto degli eventi di Endgame, segnando allo stesso tempo l’avvio della fase conclusiva della discussa Multiverse Saga.

Fonte: TecnoAndroid