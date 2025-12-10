OxygenOS 16 accelera la roadmap del software sui device di casa OnePlus

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OnePlus chiude l’anno con un’ondata di aggiornamenti che tocca tre generazioni di dispositivi. OnePlus 11 riceve finalmente Android 16 con OxygenOS 16, mentre OnePlus 15 e OnePlus 12 si aggiornano con firmware ricchi di ottimizzazioni, nuove funzioni IA, ritocchi all’interfaccia e miglioramenti lato rete. Un rollout coordinato che conferma la strategia dell’azienda: evoluzione continua, più personalizzazione e un ecosistema più interoperabile.

Android 16 approda su OnePlus 11: la release più grande dell’anno

OnePlus 11 inizia a ricevere Android 16 e OxygenOS 16 con la versione CPH2447_16.0.1.300(EX01), partita come sempre dall’India. L’aggiornamento è uno dei più sostanziosi della linea OnePlus, portando con sé un redesign profondo dell’esperienza utente e un livello di automazione molto più avanzato rispetto alle versioni precedenti.

Le novità principali includono:

interfaccia più fluida grazie al Trinity Engine e al nuovo sistema di elaborazione parallela;

stili iconografici rinnovati, widget più dinamici e una schermata di blocco completamente ripensata;

l’arrivo di Mind Space, il centro nevralgico della OnePlus AI, insieme a una maggiore integrazione con Google Gemini;

app Foto, Note e Registratore ridisegnate;

miglioramenti cross-device con Windows, Mac e perfino con l’ecosistema Apple;

la nuova soluzione Private Cloud Computing, pensata per elaborazioni più sicure e distribuite;

patch di sicurezza di novembre 2025 integrate.

Un aggiornamento che, nei fatti, ringiovanisce il dispositivo e lo riallinea alle generazioni più recenti.

OnePlus 15: nuovo firmware e più controllo sulle funzioni IA

OnePlus 15 riceve il firmware OxygenOS 16.0.1.305 (CPH2745_16.0.1.305EX01), un update focalizzato soprattutto sulle prestazioni reali d’uso. Oltre ai fix dedicati a foto e video in condizioni particolari, spiccano:

attivazione più rapida della funzione Circle to Search, ora più affidabile anche senza barra gestuale visibile;

lancio Fotocamera più veloce, con stabilità migliorata;

correzioni cromatiche per foto e video in scenari complessi;

riconoscimento facciale più efficace;

ottimizzazioni termiche e miglior stabilità;

nuova interfaccia di AI LinkBoost Network Engine, con statistiche dettagliate sulle ottimizzazioni di rete;

notifiche in tempo reale quando il dispositivo accelera la connessione in aree con segnale debole.

Non riportato nel changelog ma confermato dagli utenti: supporto a 165 Hz in WhatsApp, Instagram e X, attivabile via Opzioni Sviluppatore. Al momento il refresh non è dinamico, ma bloccato al valore massimo.

Come installare gli aggiornamenti

Per verificare la disponibilità dei nuovi firmware su OnePlus 11, 12 e 15 è sufficiente seguire il percorso: Impostazioni → Sistema → Aggiornamento software. Il rollout parte sempre dall’India e raggiunge gradualmente tutti i mercati. Se non appare ancora, è solo questione di qualche giorno.