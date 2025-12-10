Home » News » OxygenOS 16 accelera la roadmap del software sui device di casa OnePlus
News

OxygenOS 16 accelera la roadmap del software sui device di casa OnePlus

OnePlus rilascia Android 16 con OxygenOS 16 su OnePlus 11 e nuovi update per OnePlus 15 e OnePlus 12: IA potenziata, widget rinnovati, ottimizzazioni rete e patch di sicurezza.

scritto da Manuel De Pandis 0 commenti 2 Minuti lettura
OxygenOS 16 su OnePlus 15

OxygenOS 16 su OnePlus 15

OnePlus chiude l’anno con un’ondata di aggiornamenti che tocca tre generazioni di dispositivi. OnePlus 11 riceve finalmente Android 16 con OxygenOS 16, mentre OnePlus 15 e OnePlus 12 si aggiornano con firmware ricchi di ottimizzazioni, nuove funzioni IA, ritocchi all’interfaccia e miglioramenti lato rete. Un rollout coordinato che conferma la strategia dell’azienda: evoluzione continua, più personalizzazione e un ecosistema più interoperabile.

Android 16 approda su OnePlus 11: la release più grande dell’anno

OnePlus 11 inizia a ricevere Android 16 e OxygenOS 16 con la versione CPH2447_16.0.1.300(EX01), partita come sempre dall’India. L’aggiornamento è uno dei più sostanziosi della linea OnePlus, portando con sé un redesign profondo dell’esperienza utente e un livello di automazione molto più avanzato rispetto alle versioni precedenti.

Le novità principali includono:

  • interfaccia più fluida grazie al Trinity Engine e al nuovo sistema di elaborazione parallela;
  • stili iconografici rinnovati, widget più dinamici e una schermata di blocco completamente ripensata;
  • l’arrivo di Mind Space, il centro nevralgico della OnePlus AI, insieme a una maggiore integrazione con Google Gemini;
  • app Foto, Note e Registratore ridisegnate;
  • miglioramenti cross-device con Windows, Mac e perfino con l’ecosistema Apple;
  • la nuova soluzione Private Cloud Computing, pensata per elaborazioni più sicure e distribuite;
  • patch di sicurezza di novembre 2025 integrate.

Un aggiornamento che, nei fatti, ringiovanisce il dispositivo e lo riallinea alle generazioni più recenti.

OnePlus 15: nuovo firmware e più controllo sulle funzioni IA

OnePlus 15 riceve il firmware OxygenOS 16.0.1.305 (CPH2745_16.0.1.305EX01), un update focalizzato soprattutto sulle prestazioni reali d’uso. Oltre ai fix dedicati a foto e video in condizioni particolari, spiccano:

  • attivazione più rapida della funzione Circle to Search, ora più affidabile anche senza barra gestuale visibile;
  • lancio Fotocamera più veloce, con stabilità migliorata;
  • correzioni cromatiche per foto e video in scenari complessi;
  • riconoscimento facciale più efficace;
  • ottimizzazioni termiche e miglior stabilità;
  • nuova interfaccia di AI LinkBoost Network Engine, con statistiche dettagliate sulle ottimizzazioni di rete;
  • notifiche in tempo reale quando il dispositivo accelera la connessione in aree con segnale debole.

Non riportato nel changelog ma confermato dagli utenti: supporto a 165 Hz in WhatsApp, Instagram e X, attivabile via Opzioni Sviluppatore. Al momento il refresh non è dinamico, ma bloccato al valore massimo.

Come installare gli aggiornamenti

Per verificare la disponibilità dei nuovi firmware su OnePlus 11, 12 e 15 è sufficiente seguire il percorso: Impostazioni → Sistema → Aggiornamento software. Il rollout parte sempre dall’India e raggiunge gradualmente tutti i mercati. Se non appare ancora, è solo questione di qualche giorno.