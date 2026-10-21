Oura Ring, arrivano Cardio Effort e VO2 max per chi si allena

Oura allarga il campo d’azione del suo smart ring e lo spinge un po’ più vicino al territorio degli sportwatch, con due nuove metriche dedicate a chi si allena. La prima si chiama Cardio Effort e misura quanto una sessione mette sotto sforzo il sistema cardiovascolare. La seconda è una stima del VO2 max, uno degli indicatori più utilizzati quando si vuole valutare la capacità aerobica di una persona. Due strumenti diversi ma complementari, pensati per aiutare a capire quanto ci si sta davvero allenando e se, magari, si sta tirando un po’ troppo la corda.

L’operazione ha un senso preciso. Fino a oggi chi cercava questo genere di informazioni guardava quasi sempre al polso, mentre ora una parte di quei dati arriva da un anello intelligente molto più discreto. L’obiettivo è semplice da spiegare. Dare una lettura chiara dello sforzo fisico senza costringere a interpretare grafici complicati o numeri difficili da decifrare.

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Come funziona Cardio Effort su Oura Ring

Il punto di partenza di Cardio Effort è che lo sforzo non dipende soltanto da quanto si spinge, ma anche da quanto a lungo lo si fa. Il sistema tiene quindi conto sia dell’intensità sia della durata. Ne deriva che un allenamento breve ma molto intenso può ottenere un punteggio simile a quello di una sessione più lunga e meno impegnativa. Venti minuti al massimo delle forze e un’uscita tranquilla ma prolungata possono insomma pesare in modo paragonabile sul cuore, e la metrica prova proprio a restituire questa equivalenza.

La funzione è organizzata su due livelli. Il primo è Workout Cardio Effort, che si concentra sulla singola sessione e ne valuta l’impatto. Il secondo è Weekly Cardio Effort, che invece guarda al quadro complessivo sommando lo sforzo accumulato nell’arco dei sette giorni. Il totale settimanale viene poi collocato in una delle categorie previste da Oura, che sono Light, Fair, Maintaining, Building e Reaching. Una scala progressiva che va da un carico leggero fino a una fase in cui ci si sta spingendo verso i propri limiti, passando per il semplice mantenimento e per la costruzione graduale della forma.

Un parametro cucito sulla persona

La parte forse più interessante riguarda il modo in cui Oura rende il dato davvero personale. Invece di affidare tutto a una stima della frequenza cardiaca massima, che spesso è generica e poco precisa, il sistema confronta l’aumento dei battiti registrato durante l’attività con il battito a riposo di lungo periodo di chi indossa l’anello. In pratica il riferimento non è un valore standard valido per tutti ma il profilo fisiologico del singolo utente, osservato nel tempo.

Lo stesso approccio vale anche per le fasce settimanali, che non restano fisse ma vengono adattate in base ai livelli di attività recenti. Così chi si allena con costanza e chi sta ricominciando dopo un periodo di pausa vedranno soglie diverse, calibrate sulle proprie abitudini più vicine. Un dettaglio che rende la lettura del carico di allenamento più coerente con la condizione reale di ognuno.

L’idea che ha guidato lo sviluppo di Cardio Effort è proprio questa. Rendere più immediato capire se ci si sta limitando a mantenere la forma, se si sta aumentando il carico in modo progressivo oppure se si sta esagerando. Tre situazioni molto diverse che spesso, senza un riferimento oggettivo, si confondono facilmente tra loro. Cardio Effort è in distribuzione su Oura Ring Gen3 e sui modelli successivi.

Fonte: TecnoAndroid