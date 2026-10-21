Wingamm Oasi 540.1, il semintegrale che sta in 5,42 metri

Il Wingamm Oasi 540.1 dimostra che per avere un vero camper non servono per forza dimensioni ingombranti. Con una lunghezza di appena 5,42 metri questo mezzo resta infatti un semintegrale a tutti gli effetti, un abbinamento che sulla carta sembra quasi una contraddizione e che invece trova qui una forma concreta. C’è però un rovescio della medaglia, ed è piuttosto chiaro fin da subito: la qualità che caratterizza questo piccolo veicolo ricreazionale non costa poco, e chi lo guarda con interesse deve metterlo in conto.

Il fascino del progetto sta proprio in questo equilibrio. Da una parte c’è un formato raccolto, quasi da mini camper, dall’altra l’impostazione tipica di una categoria che di solito si associa a mezzi più generosi nelle misure. Non è un dettaglio da poco, perché nel mondo dei camper la lunghezza condiziona tantissimo l’uso quotidiano, dalla guida su strade strette fino alla ricerca di un parcheggio.

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Un semintegrale che sta in poco più di cinque metri

Quando si parla di semintegrale si fa riferimento a una tipologia di autocaravan in cui la cabina di guida si integra nella cellula abitativa, senza la classica mansarda sopra il posto di guida. È una soluzione apprezzata da chi cerca una linea più pulita e un aspetto meno voluminoso rispetto ai modelli mansardati. Il punto interessante, nel caso del Wingamm Oasi 540.1, è che tutto questo viene racchiuso in una misura che si avvicina molto a quella di un furgone di dimensioni contenute.

Credits: TecnoAndroid

Restare sotto i 5,5 metri significa avere a disposizione un mezzo più agile, meno impegnativo da manovrare e decisamente più gestibile anche per chi non ha grande esperienza al volante di veicoli di questo tipo. Ed è qui che il modello trova la sua ragion d’essere. Non punta sulla quantità di spazio a tutti i costi, ma su un compromesso studiato tra compattezza e identità da camper vero, senza rinunciare all’impostazione del semintegrale.

L’aggettivo che viene spontaneo usare è “adorabile”. Le proporzioni ridotte gli conferiscono un aspetto simpatico e raccolto, quasi da oggetto di design più che da mezzo per le vacanze. Eppure dietro questa immagine gradevole c’è un’impostazione seria, che non lo relega al ruolo di semplice curiosità.

Il prezzo della qualità firmata Wingamm

Il nodo, inevitabilmente, è il prezzo. La compattezza non va confusa con l’economicità, e il Wingamm Oasi 540.1 lo mette in chiaro senza troppi giri di parole. Realizzare un camper piccolo ma completo richiede attenzione nella progettazione e cura nei materiali, e tutto questo si riflette sul cartellino finale. Chi si aspetta un listino proporzionato ai metri di lunghezza rischia insomma di restare sorpreso.

È una dinamica abbastanza comune nel settore: ridurre le dimensioni senza sacrificare la sostanza è spesso più complesso che costruire un mezzo grande. Ogni centimetro va sfruttato con intelligenza, e la qualità diventa il vero elemento distintivo. Per questo il piccolo semintegrale di Wingamm si rivolge a un pubblico che mette al primo posto la cura costruttiva e la praticità di un formato ridotto, più che il risparmio.

Il risultato è un veicolo che unisce due anime solo in apparenza lontane. Da un lato le dimensioni di un mezzo facile da gestire, dall’altro la struttura di un camper vero e proprio. Il tutto concentrato in appena 5,42 metri, con una qualità che ha un costo e che il Wingamm Oasi 540.1 non prova a nascondere.

Fonte: TecnoAndroid