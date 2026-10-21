Leapmotor A10s: SUV sportivo con LiDAR da 12.000 euro in Cina

Fra le auto elettriche cinesi arriva una novità che punta tutto su stile e tecnologia: si chiama Leapmotor A10s ed è la versione dal carattere più sportivo del SUV compatto A10. In Cina il listino parte da 92.800 yuan, pari a circa 12.000 euro al cambio attuale, una cifra davvero contenuta per un modello che porta con sé il LiDAR. Restano al loro posto la batteria da 53 kWh, i 505 km di autonomia secondo il ciclo CLTC e un pacchetto elettronico dedicato all’assistenza alla guida. Il debutto per adesso riguarda solo il mercato cinese e non ci sono conferme ufficiali su un eventuale arrivo della A10s in Europa o in Italia.

Leapmotor A10s, un look nero con accenti rossi

La differenza più evidente rispetto alle altre versioni del SUV sta nell’aspetto. La Leapmotor A10s sfoggia una carrozzeria in tinta Mirror Night Black, accompagnata da loghi grigio canna di fucile, cerchi sportivi neri da 18 pollici e una lettera “S” rossa sul portellone. Le proporzioni non cambiano di una virgola, eppure l’insieme restituisce un’immagine decisamente più grintosa. Dentro la musica è simile. L’abitacolo adotta una configurazione specifica chiamata Modern Gray, con sedili rivestiti in un materiale effetto scamosciato, cuciture rosse e ricami sui poggiatesta.

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Non manca qualche attenzione in più al comfort di tutti i giorni, come la ventilazione dei sedili anteriori e l’illuminazione ambientale nella zona posteriore. Le misure invece sono le stesse della A10, quindi 4,27 metri di lunghezza, 1,81 metri di larghezza e 1,635 metri di altezza con un passo di 2,605 metri. A bordo trovano spazio cinque persone e la vocazione rimane quella di un SUV compatto pensato soprattutto per la città e per i tragitti quotidiani.

Motore da 121 CV e autonomia di 505 km

Sotto la carrozzeria non ci sono stravolgimenti. Nella scheda tecnica il modello compare come A10 505S e monta un motore elettrico anteriore da 90 kW, circa 121 CV, alimentato da una batteria da 53 kWh al litio ferro fosfato (LFP). L’autonomia dichiarata arriva a 505 km nel ciclo di omologazione cinese CLTC. Sul fronte della ricarica la casa indica un passaggio dal 30% all’80% in circa 16 minuti. Praticamente la A10s conserva le caratteristiche principali della variante A10 505 LiDAR, senza guadagni né di potenza né di capacità dell’accumulatore.

LiDAR, guida assistita e prezzo

Il vero asso nella manica della vettura è proprio il LiDAR, il sensore che raccoglie informazioni sull’ambiente circostante e supporta le funzioni più evolute di guida assistita. Lavora insieme a una piattaforma elettronica basata sul chip Qualcomm SA8650, dedicato all’assistenza alla guida, e sul Qualcomm SA8295 che gestisce l’infotainment e l’abitacolo digitale. Il sistema supporta la navigazione assistita in città e in autostrada, oltre a funzioni che accompagnano l’auto negli spostamenti da un parcheggio a un’altra destinazione. Va detto chiaramente che si parla di assistenza e non di guida autonoma senza supervisione, e la disponibilità effettiva delle funzioni dipende dalle condizioni operative e dal mercato.

Con i suoi 92.800 yuan la Leapmotor A10s si piazza sopra la A10 505 LiDAR, proposta a 86.800 yuan, con uno scarto di 6.000 yuan, cioè intorno ai 750 euro. Il lancio cade in un momento delicato per il marchio. A settembre 2026 le consegne della A10 sono scese a 24.457 unità, il 24,08% in meno rispetto ad agosto, pur continuando a rappresentare una fetta importante delle vendite mensili di Leapmotor. La nuova variante nasce quindi per tenere alta l’attenzione sul modello grazie a un mix di design esclusivo, comfort e tecnologia. Sull’Europa non esistono ancora indicazioni ufficiali, anche perché nel Vecchio Continente la famiglia A10 è legata al progetto internazionale B03X.

Fonte: TecnoAndroid