Orion 1.0 per macOS: Kagi presenta il nuovo browser

Orion, il browser sviluppato dal team dietro al motore di ricerca Kagi, ha raggiunto la sua versione 1.0 per Mac. Dopo mesi di beta testing, la release stabile promette un’esperienza di navigazione ottimizzata per l’ecosistema Apple, incentrata su velocità, stabilità e tutela della privacy. Il tutto senza porre l’intelligenza artificiale al centro dell’interfaccia. Il browser nasce con l’obiettivo di offrire agli utenti strumenti pratici per gestire le proprie attività online in modo più efficiente e controllato. Il nuovo browser è disponibile gratuitamente, senza bisogno di registrazione, e include un bonus di 200 ricerche Kagi. Chi desidera funzionalità avanzate può attivare l’abbonamento opzionale Orion+ a 5 dollari al mese, che offre finestre flottanti in modalità picture-in-picture, icone personalizzate e accesso anticipato a nuove feature.

Cosa sappiamo su Orion 1.0 di Kagi?

Tra le funzionalità più originali c’è la Focus Mode, che trasforma qualsiasi sito in una web app priva di distrazioni, ideale per chi legge o lavora online. La funzione Link Preview permette di dare uno sguardo rapido al contenuto di un link senza aprire una nuova scheda, semplificando la gestione delle informazioni durante la navigazione. I Profili come App consentono invece di isolare completamente sessioni diverse, separando cookie ed estensioni per ambiti come lavoro, uso personale o hobby.

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Il team di sviluppo ha già definito una roadmap per il prossimo anno. Ciò con focus su personalizzazione e miglioramento della stabilità delle web app più complesse. L’obiettivo è ritagliarsi uno spazio in un mercato dominato da nomi come Chrome e Safari. Proponendo, a tal proposito, un’alternativa veloce, sicura e rispettosa della privacy degli utenti.

Orion rappresenta una scelta che va oltre la semplice navigazione, rispondendo alla crescente domanda di strumenti digitali in grado di combinare prestazioni, sicurezza e controllo personale. In un contesto in cui i dati e l’esperienza online diventano sempre più centrali, il browser prova a ridefinire il concetto di navigazione efficace. Senza coinvolgere l’intelligenza artificiale.