Optogenetica e occhiali: una vista parziale per alcuni ciechi

Una combinazione di terapia genica e occhiali speciali sta restituendo una forma di vista limitata ad alcune persone cieche. Alla base di questo risultato c’è l’optogenetica, la tecnica che ha ottenuto il riconoscimento del Nobel per la medicina 2026 e che permette di far rispondere alla luce cellule che normalmente non ne sarebbero capaci. Tra queste ci sono anche alcune cellule dell’occhio che di solito svolgono un compito diverso, cioè trasmettere i segnali al cervello.

Come funziona l’optogenetica applicata alla vista

Il principio dell’optogenetica è più semplice da raccontare di quanto il nome faccia pensare. L’idea è intervenire sulle cellule in modo che diventino sensibili alla luce e reagiscano quando vengono colpite da un segnale luminoso. Nel caso degli occhi, il bersaglio sono le cellule che in condizioni normali non catturano direttamente la luce ma si occupano di inoltrare le informazioni verso il cervello. Sono una sorta di ponte nel percorso visivo, un passaggio intermedio che fino a oggi aveva un ruolo preciso e circoscritto.

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Con la terapia genica queste cellule vengono modificate e acquisiscono una capacità nuova, quella di rispondere alla luce. Si tratta di un cambio di funzione notevole, perché trasforma un semplice anello di trasmissione in un punto di raccolta del segnale luminoso. Da qui parte poi il messaggio verso il cervello, che può così ricevere un’informazione visiva anche quando il normale meccanismo della vista non funziona più.

È proprio questo il motivo per cui la tecnica ha attirato così tanta attenzione nel campo della medicina. Il riconoscimento arrivato con il Nobel conferma il peso scientifico di un approccio capace di agire direttamente sul comportamento delle cellule utilizzando la luce come interruttore.

Il ruolo degli occhiali e i limiti della vista recuperata

Il trattamento genetico da solo non basta. Accanto all’intervento sulle cellule entrano in gioco gli occhiali speciali, che lavorano in coppia con la terapia e rappresentano una parte essenziale del sistema. È l’abbinamento tra le due componenti a permettere ad alcune persone cieche di tornare a percepire qualcosa del mondo che le circonda.

Va detto con chiarezza che non si parla di una guarigione completa. La vista ottenuta è limitata e il risultato riguarda soltanto alcuni pazienti, non tutti quelli che si sottopongono al trattamento. Per chi aveva perso del tutto la capacità di vedere, però, anche una percezione parziale rappresenta un passo concreto e misurabile, ben diverso dal buio totale.

Il dato interessante è che questo traguardo nasce da una tecnica pensata per controllare le cellule attraverso la luce e che ora trova un’applicazione diretta nella cura della cecità. Le cellule dell’occhio che normalmente si limitano a passare i segnali al cervello diventano così il punto di partenza di una nuova forma di visione, resa possibile dall’unione tra terapia genica, optogenetica e occhiali progettati appositamente per affiancare il trattamento.

È su questo meccanismo che si basa il recupero parziale della vista osservato in alcune persone cieche, con l’optogenetica premiata dal Nobel per la medicina 2026 come fondamento dell’intero approccio.

Fonte: TecnoAndroid