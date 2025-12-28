Optima Super Mobile Smart sorprende con 100 giga a 4,95 euro al mese

Non sempre a fare notizia è un rilancio aggressivo o una promozione a tempo limitato. In alcuni casi basta una tariffa ben costruita, con un prezzo fuori scala rispetto alla media e condizioni accessibili, per attirare l’attenzione. È questo il caso di Super Mobile Smart, l’offerta con cui Optima prova a ritagliarsi uno spazio preciso nel segmento delle soluzioni mobili a basso costo.

Un prezzo che parla da solo

Super Mobile Smart viene proposta a 4,95 euro al mese, una cifra che la colloca tra le offerte più economiche attualmente disponibili. Il costo mensile resta invariato nel tempo e non prevede condizioni nascoste o meccanismi particolari da attivare per mantenere il prezzo.

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In fase di sottoscrizione è previsto il pagamento della SIM, pari a 9,90 euro, attualmente scontata rispetto al prezzo standard di 19,90 euro. La spedizione è gratuita, dettaglio che contribuisce a mantenere contenuto l’esborso iniziale. Il primo importo complessivo da sostenere è quindi di 14,85 euro, somma che include sia la SIM sia il primo mese di offerta.

Cosa include Super Mobile Smart

All’interno del pacchetto sono presenti 100 giga di traffico dati in 4G, affiancati da minuti illimitati verso tutti e 200 SMS. Una configurazione pensata per chi utilizza lo smartphone ogni giorno, senza necessità di quantità estreme di dati ma con l’esigenza di un’offerta stabile e completa.

La struttura è essenziale e lineare, senza opzioni aggiuntive o servizi accessori che rischiano di complicare la gestione. Tutto è incluso fin dall’inizio, con l’obiettivo di rendere l’offerta immediatamente comprensibile.

Accesso libero e vantaggi extra

Super Mobile Smart è disponibile per tutti gli utenti, senza restrizioni legate all’operatore di provenienza. Questo aspetto amplia notevolmente il bacino potenziale e rende la promo facilmente attivabile anche da chi non rientra in campagne di portabilità dedicate.

È previsto anche un incentivo legato al passaparola: portando un amico in Optima, entrambi ricevono 5 euro di ricarica gratuita, un vantaggio concreto che premia la scelta condivisa.

A rafforzare il posizionamento dell’offerta contribuisce anche il riconoscimento di Eletto Prodotto dell’Anno 2025nella categoria “Servizi Telecomunicazioni Mobile”. Il titolo è stato assegnato sulla base di una ricerca di mercato condotta da Circana, che coinvolge un’ampia platea di consumatori chiamati a valutare prodotti e servizi per ciascuna categoria.