Optima Mobile, per il Black Friday super regalo per chi attiva questa offerta

Per il Black Friday 2025, anche l’operatore telefonico virtuale Optima Mobile ha deciso di proporre una bella sorpresa a tutti coloro che attiveranno una delle sue offerte. Ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Optima Super Mobile Smart. Attivando questa offerta, gli utenti potranno ricevere in omaggio un buono Amazon dal valore di 10 euro. Vediamo qui di seguito i dettagli.

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Optima Mobile regala per il Black Friday un buono Amazon di 10 euro

In occasione del noto evento del Black Friday 2025, l’operatore telefonico virtuale Optima Mobile sta proponendo una interessante iniziativa. Come già accennato in apertura, l’operatore sta dando la possibilità di ricevere un buono Amazon dal valore di 10 euro. Questo sarà però possibile soltanto attivando una delle offerte mobile dell’operatore virtuale.

Si tratta in particolare dell’offerta nota con il nome di Optima Super Mobile Smart. La promozione è denominata Super Mobile Smart Black Friday” ed è disponibile all’attivazione dal 26 fino al 30 novembre 2025. Gli utenti dovranno dunque attivare questa offerta, attivando una nuova scheda sim online sul sito ufficiale dell’operatore richiedendo necessariamente la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali.

Come riportato ufficialmente, l’operatore invierà il buono Amazon dal valore di 10 euro all’indirizzo email indicato nel momento dell’acquisto della scheda sim. Il buono sarà inviato dopo l’attivazione dell’offerta. Si tratta comunque di una buona opportunità per tutti i clienti che intendono passare all’operatore virtuale Optima Mobile. Oltre a ricevere il buono, infatti, gli utenti potranno attivare sul proprio numero un’offerta davvero sorprendente.

Con Optima Mobile Super Smart, infatti, gli utenti avranno a disposizione ogni mese un bundle comprendente fino a ben 100 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G. Oltre a questo, nel bundle dell’offerta sono compresi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri.