Assassin’s Creed Valhalla 1.8.0 porta New Game Plus e Mithril

Ubisoft ha rilasciato l’aggiornamento 1.8.0 di Assassin’s Creed Valhalla e dentro c’è molto più del semplice New Game Plus, la modalità che la community aspettava da tempo. Come promesso la settimana precedente durante un aggiornamento dedicato all’intero franchise, la patch è arrivata portando con sé una serie di novità pensate per rendere più interessante il ritorno al gioco, dal rinnovo della progressione fino a un sistema di rune completamente ripensato.

Il peso del download cambia parecchio a seconda della piattaforma. Su Ubisoft Connect servono 12,27 GB mentre su Steam ne bastano 7,8. Chi gioca su Xbox Series X|S dovrà scaricare 15,02 GB, su PlayStation 5 il pacchetto si ferma a 5,26 GB, su PlayStation 4 arriva a 13,42 GB e su Xbox One tocca i 13,8 GB.

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Assassin’s Creed Valhalla 1.8.0: New Game Plus e Mithril, come cambia la progressione

Il piatto forte è ovviamente il NG+. Si potrà avviare una nuova partita mantenendo i progressi del proprio personaggio dopo aver completato la Holy Day Quest, cioè l’ultima missione della regione di Hamtunscire. Non coincide con il vero finale del gioco, ma considerate le dimensioni enormi di Assassin’s Creed Valhalla gli sviluppatori hanno scelto di aprire le porte della nuova avventura un po’ prima.

Nel New Game Plus entra in scena anche una risorsa inedita chiamata Mithril. La si ottiene raccogliendo equipaggiamento già posseduto oppure interagendo con un Libro della Conoscenza già acquisito. Sarà disponibile anche nei negozi di Niflheim, Mastery e River Raid, così chi vuole spingersi oltre nell’endgame avrà un’ulteriore fonte di materiali. C’è poi una novità che farà piacere a molti: i Wealth Chests che normalmente contengono Carbonio, Nichel o Tungsteno daranno invece il Platino, un lingotto finora esclusivo del DLC Dawn of Ragnarok e adesso disponibile gratuitamente. Questo significa che per portare l’equipaggiamento alla qualità Divina non servirà più l’espansione.

Ogni nuovo ciclo di NG+ diventerà più impegnativo e Ubisoft promette sfide all’altezza. Per reggere il passo il livello massimo di potenziamento di ogni pezzo di equipaggiamento Divino passa da 13 a 27, con un margine di crescita decisamente più ampio. Gli upgrade richiederanno però il Mithril, quindi conviene farne buone scorte.

Arriva inoltre la Extended Progression Mode, pensata per offrire un senso di avanzamento più graduale. Una volta attivata, i potenziamenti dell’equipaggiamento e le rune aumentano la Potenza di 1 punto, mentre le Maestrie la fanno salire ogni 5 punti abilità, dando così più peso alla dotazione del personaggio.

Una Rune Forge rinnovata con oltre 300 rune

Anche la Rune Forge è stata rivista in modo sostanzioso. Nel menu compare una nuova scheda dove è possibile migliorare le rune spendendo argento. Il percorso parte dal livello inferiore, passa a quello normale, poi a quello superiore e infine al grado supremo, un nuovo livello ottenibile solo da questa pagina. L’ultimo salto costa Mithril al posto dell’argento e garantisce un ulteriore incremento di potenza.

La seconda aggiunta riguarda la pagina dell’incisione, che ora mette a disposizione più di 300 rune. Si possono incidere tutti i perk introdotti dal lancio di Assassin’s Creed Valhalla in poi, compresi quelli dei DLC e dell’Helix Store. Quando si ottiene un’arma oppure un set completo di armatura, lo si ritrova nel menu di incisione e lo si può trasformare in runa per 450 d’argento. Secondo Ubisoft questo apre la strada a moltissime nuove combinazioni di perk.

Per chi tende ad accumulare oggetti c’è infine un deposito a Ravensthorpe, dove sistemare qualsiasi pezzo di equipaggiamento e qualunque runa presente nell’inventario.

PSSR 2.0 su PlayStation 5 Pro e i numeri del successo

L’aggiornamento 1.8.0 introduce anche il supporto nativo al PSSR 2.0, la PlayStation Spectral Super Resolution, che migliora la qualità dell’immagine sulle console PlayStation 5 Pro.

Assassin’s Creed Valhalla resta il capitolo con i risultati migliori dell’intera saga. Ha superato il miliardo di ricavi nel febbraio 2022, appena quindici mesi dopo l’uscita, e di recente Ubisoft ha comunicato che il gioco ha raggiunto finora oltre 40 milioni di giocatori.

Fonte: TecnoAndroid