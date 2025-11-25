Oppo punta su pieghevoli e fotocamere da record per il 2026

Oppo sta preparando una vera e propria entrata in scena nella fascia premium del mercato cinese, e lo sta facendo con quella calma sicura di chi sa di avere in mano carte tutt’altro che comuni. Le indiscrezioni che circolano su Weibo, soprattutto quelle firmate dal sempre informatissimo Digital Chat Station, parlano di un inizio 2026 decisamente scoppiettante: l’azienda avrebbe infatti in programma il lancio di tre dispositivi di fascia alta, ognuno con una personalità molto definita, quasi come se ognuno avesse un ruolo preciso in una squadra pensata per dominare la partita.

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Tre dispositivi, tre strategie: così Oppo vuole dominare la fascia premium

Il primo a farsi notare dovrebbe essere l’Oppo Find N6, un pieghevole che, a quanto pare, non vuole semplicemente aggiornare ciò che esiste già, ma alzare l’asticella. L’idea di vedere il primo foldable al mondo con lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 crea già un po’ di attesa, ma quello che colpisce davvero è la cura dedicata al comparto fotografico. Qui si punta tutto sulla versatilità dello zoom e sull’idea di rendere il pieghevole un dispositivo capace di adattarsi a qualsiasi situazione di scatto. Il sensore principale da 200 MP, accompagnato da due teleobiettivi periscopici da 50 MP basati sul Sony LYT-828, promette un livello di dettaglio e profondità notevoli. L’aggiunta di un terzo teleobiettivo periscopico IMX09A, con zoom ottico attorno al 3x, insieme a un ultra-grandangolare e a una frontale da 50 MP, completa un quadro che sembra pensato per chi vuole avere sempre a disposizione un arsenale fotografico completo.

Accanto al pieghevole, Oppo starebbe preparando anche il Find X9 Ultra, un modello che si posizionerebbe come il leader della serie X, continuando il percorso iniziato da X9 e X9 Pro. Anche qui lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 farà da motore, e la scelta di replicare l’impostazione fotografica del Find N6 lascia intuire che Oppo voglia consolidare un’estetica e una filosofia molto precise per i propri top di gamma. Il risultato è un dispositivo che punta a essere un riferimento per chi cerca versatilità e potenza, soprattutto nelle scene più complesse.

Find N6 e X9 Ultra: il piano Oppo per conquistare il mercato

A completare il trio ci sarà il Find X9s, che sceglie una strada diversa ma altrettanto interessante. Non vuole essere il più grande o il più appariscente, ma il più agile, quello che fa della compattezza il suo punto di forza senza rinunciare alla sostanza. Il chip Dimensity 9500 Plus di MediaTek, una versione potenziata del 9500, si occuperà delle prestazioni, mentre un display da 6,3 pollici e una batteria sorprendentemente vicina ai 7.000 mAh racconteranno una storia diversa: quella di un telefono che non ti costringe a scegliere tra portabilità e autonomia. L’adozione del sensore di impronte digitali a ultrasuoni sotto lo schermo aggiunge quel tocco premium che non guasta, e il ritmo accelerato dello sviluppo fa pensare che potremmo vederlo prima di quanto immaginiamo.

È probabile che Oppo decida di dare a ciascuno di questi modelli un proprio momento di attenzione, evitando un unico evento per non sovrapporre le narrative. La finestra temporale più accreditata rimane il primo trimestre del prossimo anno, e se anche dovessero esserci sorprese, l’impressione generale è che Oppo stia preparando qualcosa di più di una semplice nuova generazione di smartphone: sembra stia costruendo una lineup pensata per definire il tono del mercato premium nei mesi a venire.