Oppo Find X10 Ultra: MediaTek e fotocamere fino a 750 MP

Oppo Find X10 Ultra sarebbe regolarmente in fase di sviluppo, e la notizia arriva un po’ a sorpresa. Fino a qualche tempo fa, infatti, circolava con una certa insistenza l’idea che i produttori cinesi di smartphone si sarebbero fermati alle versioni Pro Max, rinunciando del tutto ai modelli Ultra per questa generazione. Il nuovo top di gamma della casa cinese porterebbe invece con sé un cambio di rotta piuttosto interessante sul fronte del processore e un comparto fotografico con una quantità di megapixel che difficilmente passa inosservata.

Il motivo di quella presunta rinuncia era legato alla crisi dei chip di memoria. Con i costi dei componenti in crescita, i prezzi finali dei dispositivi più ambiziosi rischierebbero di diventare troppo alti, al punto da scoraggiare gli acquisti. Oppo però sembra voler andare controcorrente. A sostenerlo è Digital Chat Station, leaker molto attivo che negli anni si è guadagnato una reputazione solida e viene considerato tra i più affidabili del settore. Secondo le sue informazioni i lavori sul presunto Find X10 Ultra starebbero procedendo senza intoppi.

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Un chip MediaTek al posto del solito Qualcomm

All’interno dell’azienda il progetto avrebbe il nome in codice Xingyun, che tradotto significa Nebula. La vera novità riguarda però la piattaforma hardware, che sarebbe costruita attorno al Dimensity 9600 di MediaTek. Si tratta di un SoC realizzato con processo produttivo di classe 2 nm, naturalmente la prima generazione di TSMC, già visto a bordo dei Find X10 Pro. Una scelta che rompe con le abitudini del marchio.

Di solito, infatti, la variante Ultra della serie Find X riceve un aggiornamento verso le soluzioni di Qualcomm. In questo caso il candidato naturale sarebbe stato lo Snapdragon 8 Elite Gen 6, con ogni probabilità nella sua versione Extreme. Le cose però potrebbero andare diversamente. L’ipotesi più plausibile è che Oppo abbia deciso di restare fedele al chipmaker taiwanese per tenere sotto controllo i costi, un aspetto tutt’altro che secondario visto il contesto attuale del mercato delle memorie e dei componenti.

Fotocamere da record con 750 MP complessivi

Sul versante fotografico, invece, nessun passo indietro. Find X10 Ultra punterebbe su un comparto decisamente esagerato, come ormai è tradizione per questa famiglia di dispositivi. La fotocamera principale avrebbe un sensore da 200 MP, affiancata da un teleobiettivo periscopico anch’esso da 200 MP. A questi si aggiungerebbe un secondo tele ancora più spinto da 50 MP, sempre con struttura periscopica e uno zoom 10x rispetto al sensore principale.

Non finisce qui. Anche l’ultra grandangolare salirebbe a 200 MP, mentre la fotocamera frontale dedicata ai selfie arriverebbe a 100 MP. Facendo due conti si raggiunge la cifra di 750 MP distribuiti su un singolo smartphone, un numero che fino a poco tempo fa sarebbe sembrato fantascienza. Di questo passo il giorno in cui arriverà sul mercato il primo dispositivo con 1.000 MP complessivi non appare poi così lontano.

Fonte: TecnoAndroid