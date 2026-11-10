One UI 9: come riattivare il pulsante “Tutte le app” sui Galaxy

Con One UI 9 Samsung conserva una piccola funzione pensata per chi usa Android da parecchio tempo, ovvero il pulsante Tutte le app che apre direttamente il cassetto delle applicazioni. Sui Galaxy più recenti l’elenco completo delle app installate si richiama di norma con uno swipe verso l’alto dalla schermata Home, ed è questa l’impostazione predefinita. Il vecchio tasto però non è sparito. È ancora lì, nascosto tra le opzioni, e va semplicemente attivato da chi ne sente la mancanza.

Per molti utenti si tratta di un ritorno alle origini. In passato parecchie versioni di Android affiancavano alla schermata principale un’icona dedicata proprio all’apertura del cassetto delle applicazioni, un gesto diventato quasi automatico per chi ha iniziato a usare uno smartphone diversi anni fa. Con il tempo il sistema si è spostato verso i gesti e lo scorrimento ha preso il posto del tocco, ma l’abitudine per qualcuno è rimasta. Ed è proprio a questa fetta di pubblico che Samsung continua a lasciare una porta aperta.

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Come attivare il pulsante su One UI 9

La procedura per recuperare il vecchio metodo è piuttosto rapida e non richiede passaggi complicati. Basta tenere premuto su uno spazio vuoto della schermata Home oppure fare un pinch con due dita, poi entrare nelle Impostazioni della schermata Home. A quel punto occorre cercare la voce “Mostra pulsante schermata Applicazioni sulla schermata Home” e attivarla. Niente menu sepolti in profondità né funzioni sperimentali da sbloccare, insomma.

Una volta abilitata l’opzione, l’icona compare nella parte inferiore destra del dock, la barra fissa che ospita le app usate più spesso. Da lì un solo tocco è sufficiente per aprire l’elenco completo delle applicazioni presenti sul telefono, senza dover scorrere verso l’alto. C’è però un piccolo compromesso da mettere in conto. Il pulsante occupa uno degli spazi disponibili nel dock, che altrimenti potrebbe essere riservato a un’app preferita. Va detto che non si tratta di una novità, visto che questo scambio c’è sempre stato anche nelle versioni precedenti dell’interfaccia.

La filosofia di Samsung tra novità e funzioni storiche

La scelta di mantenere il tasto racconta bene l’approccio dell’azienda coreana, che spesso conserva funzioni storiche anche quando l’interfaccia principale abbraccia soluzioni più moderne. Il produttore non elimina ciò che funziona solo perché esiste un’alternativa più recente, ma lascia convivere le due strade e permette a ciascuno di decidere come usare il proprio dispositivo.

Lo stesso discorso vale per la navigazione a tre pulsanti, ancora disponibile e addirittura predefinita su molti Galaxy, nonostante Android abbia introdotto da anni la navigazione tramite gesti. Non tutti hanno apprezzato da subito il cambio di paradigma e ancora oggi c’è chi preferisce i classici tasti virtuali nella parte bassa dello schermo. Samsung è una delle poche aziende a concedere questa libertà di scelta, e con ogni probabilità anche questo contribuisce a rendere One UI una delle interfacce più popolari e apprezzate nel panorama Android. Con One UI 9 il pulsante Tutte le app resta quindi a disposizione di chiunque voglia tornare al vecchio sistema, attivabile in pochi secondi dalle impostazioni della schermata Home.

Fonte: TecnoAndroid