Apple risparmia 4,3 miliardi di tasse: Singapore supera l’Irlanda

Nel 2026 Apple ha risparmiato oltre 4,3 miliardi di euro di tasse spostando una parte consistente dei propri profitti tra Singapore e Irlanda. I numeri emergono dalla documentazione finanziaria annuale che la società di Cupertino ha depositato pochi giorni fa presso la SEC, l’autorità statunitense che vigila sui mercati, come previsto per tutte le aziende quotate. Il documento descrive nel dettaglio i risultati e le attività dell’esercizio fiscale 2026 e contiene un dato che salta subito all’occhio. Per la prima volta la città stato asiatica ha superato il Paese europeo come principale fonte di risparmio fiscale per il gruppo. Per capire la portata della novità bisogna fare qualche passo indietro. Gli accordi fiscali di Apple in Irlanda sono stati per anni sotto la lente delle istituzioni europee, fino alla sentenza del 2024 con cui la massima corte dell’Unione ha imposto all’azienda il pagamento di 13 miliardi di euro di imposte arretrate. Il colosso ha saldato il conto nel 2025. Qualche anno prima, sull’onda delle riforme fiscali varate durante il primo mandato di Donald Trump, la società aveva annunciato l’intenzione di riportare negli Stati Uniti gran parte dei circa 217 miliardi di euro di liquidità detenuti all’estero.

La tassa minima globale e le nuove regole contabili

Nel frattempo il quadro internazionale è cambiato parecchio. Per scoraggiare le grandi multinazionali dal dirottare gli utili verso Paesi con imposte più leggere, oltre 130 nazioni hanno deciso di introdurre un’aliquota minima globale del 15% sulle imprese di grandi dimensioni. L’iniziativa è partita nel 2021 sotto il coordinamento dell’OCSE, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Il meccanismo è piuttosto semplice. Se un gruppo versa meno del 15% in un determinato Paese può essere chiamato a pagare un’imposta aggiuntiva per colmare la differenza.

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L’Irlanda ha recepito le nuove norme nel 2024 mentre Singapore si è allineata l’anno successivo. Proprio questo cambio di passo ha avuto un impatto diretto sui conti di Apple, che secondo quanto indicato nei documenti depositati alla SEC ha dovuto versare nel 2026 circa 2,2 miliardi di euro in più di imposte nella città stato asiatica.

A rendere visibili questi numeri contribuiscono anche le nuove regole contabili statunitensi, che obbligano le società quotate a segnalare quando le imposte pagate sugli utili esteri si discostano in modo significativo dall’aliquota federale americana sulle imprese, fissata al 21%. È grazie a questo obbligo di trasparenza che si scopre come nel 2026 il gruppo abbia risparmiato circa 2,3 miliardi di euro attraverso Singapore, più dei circa 2,2 miliardi ottenuti tramite l’Irlanda.

Quanto avrebbe pagato Apple con l’aliquota americana

Il confronto più eloquente riguarda il conto complessivo. Se tutti i profitti globali di Apple fossero stati tassati nel 2026 con l’aliquota federale statunitense, il gruppo avrebbe dovuto sborsare in tutto circa 28 miliardi di euro. Le imposte sulle società effettivamente versate quest’anno si sono invece fermate intorno ai 23 miliardi di euro. La distanza tra le due cifre restituisce bene la dimensione dello sconto ottenuto contabilizzando gli utili a Singapore e in Irlanda, pari appunto a oltre 4,3 miliardi di euro.

Anche l’andamento dell’aliquota effettiva pagata nella città stato aiuta a leggere il fenomeno. Tra il 2023 e il 2025 il prelievo reale sostenuto da Apple a Singapore ha oscillato attorno al 10%, un livello ben lontano dalla soglia fissata a livello internazionale. Con l’entrata in vigore della tassa minima globale questa percentuale dovrebbe però avvicinarsi al 15%. Per avere un termine di paragone l’aliquota ordinaria sulle imprese prevista dalla legislazione di Singapore è pari al 17%.

Fonte: TecnoAndroid