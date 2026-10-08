Oppo Find X10 e Find X10 Pro Max ufficiali: ecco foto e caratteristiche

OPPO ha annunciato che la serie Find X10 verrà presentata a livello globale il 21 ottobre a Maiorca. Il Find X10 Pro Max è il primo smartphone con tre fotocamere da 200 MP, su ultra-grandangolo, principale e teleobiettivo, e monta il nuovo Dimensity 9600 Pro a 2 nm. Entrambi i modelli hanno una batteria da 8.000 mAh. Fino al 25 ottobre su OPPO Store c'è anche un voucher da 150 euro che si acquista a 0,99 euro.

OPPO ha fissato la data: la nuova OPPO Find X10 Series verrà presentata a livello globale il 21 ottobre a Maiorca. L’azienda non ha ancora diffuso schede tecniche complete né prezzi, ma quanto anticipato oggi basta per capire dove vuole andare a parare. Il cuore del progetto resta la fotografia, sempre in collaborazione con Hasselblad, e stavolta i numeri sono di quelli che fanno rumore: il modello di punta monta tre fotocamere posteriori, tutte con sensore da 200 megapixel.

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Chi segue la gamma Find X sa che OPPO non è nuova a questo tipo di scommesse, ma con questa generazione il marchio prova a spostare l’attenzione dalla spettacolarità dello scatto alla sua fedeltà, con un approccio che chiama “True-to-Life”.

Find X10 e Find X10 Pro Max: i due modelli della serie

La famiglia si compone di due smartphone. Il Find X10 è il modello “base”, ma di base ha poco: porta con sé un sistema a doppia fotocamera da 200 MP, che secondo OPPO è una prima volta per la sua fascia. Il Find X10 Pro Max alza ulteriormente l’asticella con tre sensori da 200 MP, distribuiti su ultra-grandangolo, principale e teleobiettivo. È il primo smartphone ad adottare questa risoluzione su tutte e tre le focali.

Pete Lau, SVP e Chief Product Officer di OPPO, ha spiegato che l’obiettivo è ottenere dettagli, colori e tonalità realistici senza dover mettere mano alle impostazioni: si apre la fotocamera e si scatta. Una promessa che sentiamo da anni e che andrà verificata sul campo, ma l’hardware di partenza è sicuramente all’altezza.

Galleria Fotografica

LUMO True Image Engine e True Color Camera

Sul fronte software arriva la nuova generazione del LUMO True Image Engine, il motore di fotografia computazionale di OPPO, che lavora insieme alla True Color Camera, un sensore dedicato alla lettura accurata del colore, e riprende la resa tonale della Master Mode già vista sui modelli precedenti. Il risultato atteso sono incarnati più naturali, texture fini ben conservate e un contrasto meno artificiale rispetto alla classica elaborazione “aggressiva” degli smartphone.

Anche il video fa un passo avanti: sul Pro Max tutte e tre le fotocamere posteriori registrano in 4K a 120 fps e 8K a 30 fps, mentre il Find X10 offre le stesse modalità sulle sue due camere da 200 MP. Debutta poi la funzione Open Gate Capture, che sfrutta l’intera superficie del sensore: in pratica si registra un’area più ampia della scena e in post-produzione si decide se ricavarne un filmato orizzontale, verticale o in un altro formato. Per chi produce contenuti per piattaforme diverse partendo da una sola ripresa è una possibilità molto concreta e la proverò volentieri appena avrò il telefono tra le mani.

Design: vetro in un unico pezzo e omaggio alle fotocamere classiche

Esteticamente la serie resta fedele allo stile minimalista della linea Find X. Il nuovo Borderless Design utilizza un vetro posteriore scolpito in un solo pezzo che si raccorda con il modulo fotografico, così la sporgenza risulta meno evidente alla vista.

La versione più curiosa è il Pro Max in colorazione Luna White, che si ispira alle fotocamere analogiche. Il modulo, chiamato LUMO Camera Island, ha una finitura metallica argento opaca, dettagli zigrinati e il classico anello arancione di Hasselblad, mentre il retro alterna vetro opaco levigato e un motivo che richiama il tessuto, con un effetto bicolore.

Le colorazioni annunciate sono queste:

Find X10 : Glacier Blue e Mist Grey

: Glacier Blue e Mist Grey Find X10 Pro Max: Titanium Grey e Luna White

Dimensity 9600 Pro a 2 nm, batteria da 8.000 mAh e ColorOS 17

OPPO conferma la scelta di MediaTek: il Find X10 utilizza il Dimensity 9600M, mentre il Pro Max sarà tra i primi smartphone con il Dimensity 9600 Pro a 2 nm, che promette un salto sia nelle prestazioni sia nell’efficienza.

Entrambi i modelli adottano una batteria al silicio-carbonio da 8.000 mAh, con un’autonomia dichiarata fino a due giorni di uso tipico. OPPO aggiunge che manterrà oltre l’80% della capacità originale dopo cinque anni di utilizzo standard, un dato che arriva dai laboratori interni dell’azienda. Attenzione però: in alcuni mercati la capacità scenderà a 7.150 mAh e al momento non è stato specificato quali.

Il software è ColorOS 17, con la nuova interfaccia Living Flow Design e AI Mind Pilot con Agent Mode, un assistente agentico che può accedere a file e foto presenti sul telefono per portare a termine attività complesse partendo da un singolo comando.

Ecco il riepilogo di quanto confermato finora:

Caratteristica OPPO Find X10 OPPO Find X10 Pro Max Chip MediaTek Dimensity 9600M MediaTek Dimensity 9600 Pro (2 nm) Fotocamere posteriori Doppia da 200 MP Tripla da 200 MP (ultra-grandangolo, principale, tele) Video 4K 120 fps, 8K 30 fps 4K 120 fps, 8K 30 fps su tutte e tre le camere Batteria 8.000 mAh Silicon-Carbon (7.150 mAh in alcuni mercati) 8.000 mAh Silicon-Carbon (7.150 mAh in alcuni mercati) Sistema operativo ColorOS 17 ColorOS 17 Colorazioni Glacier Blue, Mist Grey Titanium Grey, Luna White

Il debutto sul red carpet del BFI London Film Festival

Prima ancora del lancio ufficiale, la serie si è già fatta vedere a Londra. OPPO è infatti partner ufficiale per l’imaging mobile del BFI London Film Festival, in corso dal 7 al 18 ottobre. I due dispositivi vengono usati per fotografare e filmare arrivi sul tappeto rosso e ricevimenti dopo le proiezioni: un banco di prova interessante, perché luci forti e volti in primo piano sono proprio le situazioni in cui la resa della pelle e il contrasto mettono in difficoltà molte fotocamere.

Voucher da 150 euro a 0,99 euro su OPPO Store

Per accompagnare il lancio OPPO propone un’iniziativa dedicata al mercato italiano. Dall’8 al 25 ottobre 2026 su oppostore.it si può acquistare a 0,99 euro un voucher del valore di 150 euro, spendibile su tutta la gamma Find X10 dal 21 al 30 novembre. Il buono è rimborsabile in qualsiasi momento se non utilizzato e, se non viene speso entro la scadenza, il rimborso è automatico. In caso di reso del prodotto acquistato con il voucher, questo torna disponibile fino alla scadenza oppure viene rimborsato se nel frattempo è già scaduto.

Specifiche complete, prezzi e disponibilità arriveranno con la presentazione del 21 ottobre a Maiorca. Noi saremo pronti a raccontarvi tutto e appena possibile a mettere alla prova quei tre sensori da 200 MP.

Fonte: TecnoAndroid