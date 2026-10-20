Battlefield 6, refuso Secuty ammesso e cinque fondine volute

Le polemiche esplose attorno ad alcune skin della Stagione 5 di Battlefield 6 hanno spinto gli sviluppatori a intervenire pubblicamente. Nei giorni scorsi una parte dei giocatori aveva ipotizzato l’uso dell’intelligenza artificiale generativa per realizzare alcuni oggetti cosmetici, puntando il dito contro una serie di dettagli insoliti ed errori che di solito vengono associati proprio ai contenuti prodotti dall’IA.

Tra i casi più chiacchierati c’era una skin con la scritta sbagliata “Secuty” al posto di “Security”. Accanto a questa, un altro costume mostrava un operatore con addosso ben cinque fondine per pistole, decisamente tante per un singolo soldato. Nel giro di poco queste stranezze sono diventate materiale per meme, discussioni e teorie di ogni genere all’interno della community, al punto che Battlefield Studios ha deciso di pubblicare un chiarimento ufficiale sul server Discord del gioco.

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Battlefield Studios ammette il refuso ma non parla di IA

Nel lungo messaggio rivolto ai giocatori, il team ha confermato che la scritta “Secuty” presente sulla skin di McNeil è davvero un errore. La correzione arriverà con l’aggiornamento della Fase 2 della Stagione 5, atteso per novembre. Gli sviluppatori hanno anche riconosciuto che un refuso così evidente non è all’altezza degli standard qualitativi che la community si aspetta da Battlefield 6.

Le parole scelte sono piuttosto dirette. “Per essere completamente sinceri, elementi che mancano il bersaglio in questo modo non riflettono gli standard qualitativi che vi aspettate da noi, né quelli che ci imponiamo internamente”, si legge nel comunicato. E ancora: “Siamo orgogliosi della cura che dedichiamo al nostro mondo di gioco e al nostro equipaggiamento, e vedere anomalie visive di questo tipo superare i controlli è frustrante per tutti.”

Lo studio ha poi spiegato di aver già avviato una revisione dei processi interni e dei flussi di lavoro. L’obiettivo è capire come problemi del genere siano riusciti a sfuggire ai controlli qualità, con la promessa di una maggiore attenzione da qui in avanti.

Le cinque fondine di Midnight Mirage sono una scelta voluta

La parte forse più curiosa della risposta riguarda la skin Midnight Mirage, quella finita sotto i riflettori per le sue cinque fondine. Secondo gli sviluppatori non si tratta affatto di una svista né di un elemento comparso per caso. Dietro c’è invece una precisa scelta creativa, pensata come omaggio ai film d’azione più esagerati. “Si tratta di una scelta creativa intenzionale, un riferimento ai cliché dei film d’azione sopra le righe, nei quali un agente ha inspiegabilmente un’arma di riserva agganciata a ogni centimetro disponibile dell’equipaggiamento”, ha spiegato il team.

Gli autori del gioco hanno comunque ammesso di capire perché in tanti abbiano scambiato quel design per un’anomalia. Il tempismo non ha certo aiutato, visto che la skin è stata pubblicata insieme ad altri oggetti cosmetici che presentavano problemi reali, e questo ha reso più facile mettere tutto nello stesso calderone.

Il comunicato quindi chiarisce l’origine di alcune delle stranezze segnalate dai giocatori, ma lascia completamente da parte il tema che aveva acceso gran parte del dibattito, cioè il possibile impiego dell’IA. Battlefield Studios non ha spiegato come sia nato il refuso sulla skin di McNeil e non ha commentato in modo diretto le accuse rivolte da una parte della community riguardo all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Fonte: TecnoAndroid