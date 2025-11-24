Operazione riciclo in Europa: Italia al top, in coda Romania e Finlandia

L’Europa parla sempre più spesso di economia circolare. Tuttavia, la realtà è che il ritmo di adozione dei materiali riciclati procede a velocità molto diverse tra i vari Paesi. In questo scenario frammentato, l’Italia sorprende e si posiziona tra le nazioni più efficienti. Con questo risultato dimostra una capacità di recupero e riutilizzo delle risorse superiore alla media europea. Mentre alcuni Stati avanzano con decisione, infatti, altri restano indietro.

Italia ai vertici della classifica dei Paesi europei che riciclano meglio

Il nostro Paese registra una delle quote più alte di utilizzo di materiali riciclati nei processi produttivi. Un risultato che premia anni di investimenti in infrastrutture di raccolta, filiere e un tessuto industriale che ha saputo trasformare l’economia circolare in un vantaggio a tutti gli effetti. Non si tratta solo di riciclare di più, ma di riuscire a reintrodurre i materiali nei cicli produttivi con efficacia. Aspetto fondamentale per ridurre l’uso di materie prime estratte e per diminuire le emissioni legate alla produzione.

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L’Italia, in questo senso, conferma un modello vantaggioso, che dimostra come sostenibilità e crescita industriale possano procedere insieme.

Un’Europa a due velocità

La media europea, pur in miglioramento, rallenta rispetto alle aspettative. L’adozione dei materiali riciclati non cresce in modo uniforme e alcuni Paesi faticano a trovare un equilibrio tra politiche, investimenti e infrastrutture. Questo divario crea una sorta di “Europa a due velocità” nel percorso verso la circolarità.

Paesi come Romania e Finlandia si collocano agli ultimi posti della graduatoria. Le ragioni variano: dalla mancanza di impianti adeguati alla bassa diffusione della raccolta differenziata, fino a modelli economici ancora fortemente radicati sull’uso di materie prime vergini. In questi casi, la circolarità rimane più un obiettivo che una realtà concreta.

La sfida dei prossimi anni

Per raggiungere gli obiettivi climatici e ambientali fissati per il 2030 e oltre, l’Europa dovrà colmare il divario e rafforzare le politiche sul riciclo. Serviranno incentivi all’innovazione, norme più uniformi e una strategia industriale che valorizzi i Paesi più virtuosi come esempi da replicare. Il futuro dell’economia europea dipenderà sempre più dalla capacità di trasformare i rifiuti in risorse.

L’Italia può giocare un ruolo guida. Non solo mantenendo l’attuale livello di circolarità, ma dimostrando come il nostro approccio possa generare competitività, ridurre i costi e creare nuove opportunità occupazionali.