In Europa le emissioni calano mentre il PIL cresce

L’Unione Europea continua a mostrare crescita economica e impatto ambientale. Nel dettaglio, nel secondo trimestre del 2025, le emissioni di gas serra sono pari a 772 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Registrando un calo dello 0,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Mentre il PIL dell’area è cresciuto dell’1,3%. Tale fenomeno riflette un cambiamento nelle dinamiche produttive e nei consumi energetici. Suggerendo che l’espansione economica non implica automaticamente un aumento delle emissioni. L’analisi settoriale evidenzia differenze nella responsabilità delle emissioni. L’industria manifatturiera guida ancora la classifica. Con il 22,5% del totale. Seguita dai consumi domestici (18,4%) e trasporti e servizi di stoccaggio (16%). Altri comparti come agricoltura, silvicoltura e pesca. Attività estrattive, edilizia e gestione di acqua e rifiuti contribuiscono per circa un terzo delle emissioni.

In Europa registrato un calo delle emissioni

Tra i settori che hanno contribuito alla riduzione si distinguono la produzione e distribuzione di elettricità e gas. Con una diminuzione del 2,9%. Seguono agricoltura, silvicoltura e pesca, che hanno ridotto le emissioni dell’1,6%. L’industria manifatturiera e i trasporti hanno registrato cali più contenuti (0,4%). Al contrario, le famiglie hanno visto un aumento delle emissioni pari a un punto percentuale.

Con i recenti dati è emerso che 14 Paesi hanno registrato un aumento delle emissioni nel confronto tra secondo trimestre 2025 e 2024. Mentre in 12 Paesi si sono osservate riduzioni. L’Estonia rimane stabile nei livelli di emissione. Tra i migliori risultati si segnalano Slovenia (-8,6%). Olanda (-5,9%) e Finlandia (-4,2%). Alcuni Paesi hanno ridotto le emissioni pur registrando una crescita del PIL. Tra cui Austria, Cipro, Danimarca. Francia, Italia e Svezia. Mentre in Finlandia, Germania e Lussemburgo la riduzione delle emissioni è accompagnata da un leggero calo economico.

Tali dati mostrano come un’economia a basse emissioni è possibile. Ma richiede interventi mirati. Lo scenario europeo suggerisce che le strategie di sostenibilità possono coesistere con la crescita economica. Ciò solo se l’innovazione tecnologica e le politiche pubbliche sono integrate con comportamenti responsabili.