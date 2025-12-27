Opensignal dicembre 2025: Vodafone al vertice tra prestazioni

Quando tiriamo fuori il telefono dalla tasca per controllare una mappa, caricare una foto o vedere un video, non ci fermiamo a pensare ai ripetitori o ai database. Quello che vogliamo è solo che tutto funzioni all’istante, senza quella rotellina che gira all’infinito. Eppure, dietro quei pochi secondi di attesa c’è una guerra tecnologica che non dorme mai. L’ultimo rapporto Opensignal di dicembre 2025 ci dà un’idea chiara di chi sta vincendo questa battaglia in Italia e, per il secondo anno di fila, Vodafone si è portata a casa la corona di operatore più premiato, confermando che la sua rete non è solo veloce sulla carta, ma solida nella vita di tutti i giorni.

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Vodafone conferma leadership 5G tra velocità e copertura

I dati, raccolti tra settembre e novembre, ci raccontano una storia fatta di prestazioni reali. Vodafone ha dominato in categorie cruciali come l’affidabilità: con un punteggio di 914 su 1000, ha dimostrato di essere il porto sicuro per chi non vuole sorprese. Ma la vera differenza si sente quando si parla di velocità pura. In un mondo dove il 5G sta diventando lo standard, correre a una media di 216 Mbps significa staccare la concorrenza di un bel pezzo, garantendo quella reattività che oggi diamo per scontata ma che richiede investimenti miliardari.

Tuttavia, dare un’occhiata alla classifica nazionale è solo metà della storia, perché l’Italia della connessione è un mosaico di situazioni molto diverse. Se Vodafone guida il gruppo, gli altri operatori non stanno certo a guardare e hanno i loro assi nella manica. WindTre, ad esempio, è diventata una vera macchina da guerra per quanto riguarda la copertura: se cercate un segnale 5G costante, è molto probabile che lo troviate grazie alle loro infrastrutture capillari. TIM, dal canto suo, ha puntato tutto sulla qualità dell’esperienza, brillando soprattutto nei servizi video e nel gaming online, dove la stabilità conta più della velocità di punta. E poi c’è Iliad, che continua la sua risalita scalando posizioni nell’affidabilità e portando il suo 5G in oltre settemila comuni, dimostrando che non è più solo l’operatore “low cost” degli inizi, ma un player di tutto rispetto.

Scendendo nel dettaglio delle singole regioni, il panorama cambia ancora. Se nelle grandi metropoli come Milano o Roma la sfida è all’ultimo Mbps e Vodafone tiene botta, spostandosi verso il Sud o le isole la disponibilità della rete può variare sensibilmente, con Fastweb e WindTre che spesso riescono a garantire una copertura più diffusa in aree meno urbanizzate. In sostanza, non esiste un vincitore assoluto per ogni centimetro del Paese, ma esiste una competizione serratissima che spinge tutti a migliorare. Per noi utenti è una notizia ottima: sapere che i giganti della telefonia si contendono il primato a suon di investimenti significa che, ovunque ci troviamo, quel piccolo rettangolo di vetro e metallo che abbiamo in tasca sarà sempre più veloce e affidabile.