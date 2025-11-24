OpenRock, le migliori offerte del Black Friday: guida all’acquisto

OpenRock, brand di auricolari che ha voluto focalizzare la propria mission su prodotti “open ear”, propone durante il Black Friday ottime offerte sui dispositivi più interessanti e performanti tra quelli commercializzati. I prezzi sono convenienti e molto interessanti, con un codice sconto speciale per tutti coloro che acquisteranno sul sito ufficiale, ma conosciamo da vicino alcuni dei dispositivi che potete trovare in promozione.

OpenRock Link 20

Gli OpenRock Link 20 sono auricolari open-ear (cliccate qui per la nostra recensione) in grado combinare un approccio sportivo a uno professionale. Sono leggeri, costruiti in ABS con finiture in silicone liquido, ma anche robussti e dotati di un microfono magnetico che può essere rimosso facilmente, sfruttando il sistema MagShield FusionTech (utile per avere un aggncio stabile anche dopo tanti utilizzi). La struttura è stata appositamente studiata per essere utilizzata anche durante l’attività fisica, avendo certificazione IPX7 per le cuffiette e IP55 per il microno.

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Il comfort elevato vi porta a poterli utilizzare anche molto tempo durante il giorno, il gancio auricolare in titanio e la distribuzione della pressione su tre punti, riduce al minimo l’affaticamento dell’orecchio. Oltre a questo, il design open-ear permette di redstare sempre consapevoli dell’ambiente circostante, ma senza rinunciare alla qualità del suono (ben bilanciato, con bassi presenti ma non invadenti). Il prodotto brilla anche nelle chiamate, il microfono boom da 71mm si appoggia alla cancellazione del rumore con AI (con cinque microfoni), riuscendo a filtrare perfettamente il rumore ambientale. La sua autonomia è di circa 13 ore (senza microfono), con i vari cicli garantiti dalla custodia si possono raggiungere anche 50 ore di utilizzo.

Il prezzo d’acquisto è davvero conveniente, si parte da 130,04 euro sul sito ufficiale, per poi ridurlo ulteriormente con i codici sconto che potete trovare in fondo all’articolo.

OpenRock E

Auricolari open-ear leggerissimi (cliccate qui per la nostra recensione), OpenRock E pesano solamente 4 grammi l’uno e offrono un’esperienza di alta qualità, senza spendere tanto. Il design VibeClip senza archetto posteriore, viene appositamente pensato per un uso quotidiano (sia in ufficio, jogging e simili), meno per attività intensive con tanto movimento. La leggerezza la ritroviamo anche nel case (solo 42 grammi), oltre a dimensioni estremamente compatte, che portano il prodotto ad essere utilizzato senza problemi in mobilità, anche grazie alla certificazione IPX4.

L’autonomia è complessivamente discreta, si raggiungono circa 7 ore con una singola ricarica (28 ore con il case); la connessione bluetooth è stabile, con supporto ai codec AAC e SBC, mentre tramite l’applicazione OpenRock gli utenti possono sfruttare l’equalizzatore con preset, ma anche la modalitòà gaming a abssa latenza, modificare i comandi, attivare la funzione trova auricolari e altro ancora.

Quanto costano? solo 43,34 euro, a cui si aggiunge uno sconto speciale applicando il coupon che trovare in fondo all’articolo, per l’acquisto effettuato tramite il sito ufficiale.

OpenRock Pro

OpenRock Pro sono auricolari open-ear pensati per chi vuole ascoltare musica, mantenendo sempre la giusta attenzione all’ambnte circostante, ancora di più durante l’attività sportiva. I ganci auricolari regolabili, realizzati con un filo in lega d’acciaio rivestito di silicone, riescono ad adattarsi perfettamente a tutti i tipi di orecchio, riuscendo a restare saldi anche durante il movimento. La resistenza è davvero ottima, offrono certificazione IPX5, quindi protetti da sudore e spruzzi d’acqua (attenzione che però non possono essere immersi), mantenendo nel contempo un peso contenuto (circa 13g ad auricolare), che sale a 90 grammi con la custodia.

Utilizzarli è davvero semplice e intuitivo, sulla superficie si possono trovare pulsanti fisici che aiutano nella regolazione del volume, ma anche nella riproduzione delle tracce o a rispondere alle chiamate. Ottima è l’applicazione ufficiale per l’equalizzazione del suono, oltre alla modifica delle impostazioni di base e personalizzazione varie.

Al loro interno si può trovare un driver dinamico da 16,2 millimetri con tecnologia TubeBass, basata sull’algoritmo LISO 1.0, puntando a potenziare i bassi, ma con una resa equilibrata. La connessione avviene tramite bluetooth aggiornato alla versione 5.2, con supporto ai codec aptX, AAC e SBC, forti segnali di una buona qualità audio e di una connessione stabile. La resa in sé, grazie ai bassi accentuati dalla tecnologia TubeBass, risulta essere ricca nelle frequenze inferiori, con alti e medi che mantengono un buon dettaglio generale, sebbene non riescano sempre a spiccare in condizioni ambientali particolarmente rumorose. Allo stesso modo il design open-ear, come era logico pensare data la sua natura, non riesce ad isolare perfettamente dall’ambiente circostante, offrendo ugualmente una buona consapevolezza del contesto dove ci si trova.

Le chiamate vengono gestite senza problemi, con audio chiaro e di buona qualità, anche per la presenza di 4 microfoni con cancellazione del rumore basata su algoritmo CVC 8.0, per il miglioramento della chiarezza vocale anche in ambienti non troppo favorevoli. In ultimo parliamo del plus più grande: la durata della batteria. Gli auricolari da soli riescono a raggiungere una autonomia di circa 19 ore di utilizzo continuativo, che viene esteso fino a 46 ore con i cicli di ricarica che la custodia riesce a garantire. Inoltre, da non trascurare nemmeno il supporto alla ricarica rapida, con 5 minuti di collegamento si riesce ad ottenere circa 1 ora di ascolto (ricarica completa in 1,5 ore per gli auricolari e 2,5 ore per la custodia).

Il loro prezzo? oggi possono essere acquistate in promozione a soli 86,83 euro (contro i 112,88 euro di listino), direttamente sul sito ufficiale.

La promozione

Fino al 1 Dicembre, tutti coloro che acquisteranno sul sito ufficiale potranno ricevere uno sconto speciale: con il codice BF20 è previsto un 20% in meno, mentre con il codice tecnoandroid avrete il 15%. I codici sono validi solo fino al 1 dicembre 2025, e tutti coloro che spenderanno più di 200 euro avranno in regalo le OpenRock S.