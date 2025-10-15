OpenRock E: gli open-ear ultraleggeri che portano l’ascolto a orecchio aperto sotto i 50€

Ancora mi torna alla mente il brivido di quella mattina, qualche anno fa, quando correvo nel parco. Il podcast mi avvolgeva e gli auricolari in‑ear, con una cancellazione del rumore quasi assoluta, mi tenevano completamente isolato dal mondo. Improvvisamente, un ciclista è sfrecciato a pochi centimetri dal mio corpo, facendomi sobbalzare; non l’avevo avvertito avvicinarsi. Quell’episodio, per quanto apparentemente insignificante, mi ha indotto a riflettere su un dilemma fondamentale della nostra era iper‑connessa: come conciliare il desiderio di una colonna sonora personale per la nostra vita con la necessità, a tratti vitale, di restare consapevoli di ciò che ci circonda? Il mercato audio ha risposto a questa domanda con una categoria di prodotti in rapida ascesa: gli auricolari open‑ear.Nell’attuale panorama, per anni dominato dalla conduzione ossea — resa celebre da marchi come Shokz — è emersa un’alternativa altrettanto intrigante: la conduzione aerea. Invece di far vibrare le ossa del cranio, questo approccio convoglia le onde sonore direttamente nel canale uditivo senza chiuderlo, lasciando l’orecchio libero. I vantaggi risultano tangibili: sparisce la strana sensazione di “solletico” tipica della conduzione ossea e si eliminano i punti di pressione, offrendo un comfort potenzialmente superiore per un uso prolungato.

È proprio in questa nicchia che il marchio OpenRock si è insediato, forgiando una reputazione grazie a modelli orientati principalmente agli sportivi, contraddistinti da un design resistente, una lunga autonomia e un’attenzione meticolosa alla resa dei bassi, tradizionalmente il punto più vulnerabile di questa tecnologia. Quest’oggi, tuttavia, non trovo sul banco di prova uno dei loro modelli di punta, pensati per maratoneti o ciclisti estremamente esigenti. Invece, ho tra le mani gli OpenRock E, un prodotto che segna una evidente deviazione strategica per l’azienda. Con un design completamente diverso, denominato VibeClip, e un prezzo di listino che si colloca aggressivamente al di sotto dei 50 euro, questi auricolari non si limitano più alla palestra o ai sentieri di montagna, ma sono pensati per la vita di tutti i giorni: ufficio, mezzi pubblici, una passeggiata in città. La domanda che guida questa recensione è semplice ma cruciale: quali compromessi si sono dovuti accettare per ottenere un prezzo così contenuto? E, soprattutto, gli OpenRock E riescono ancora a fornire un’esperienza d’uso all’altezza del nome che portano, oppure la corsa al risparmio ha sbiadito troppo la loro essenza? Andiamo a scoprirlo, partendo dal primo contatto con il prodotto. Possono essere acquistate a 43,22 € sul sito ufficiale (ulteriore 15% di sconto utilizzando il coupon tecnoandroid) o altrimenti su Amazon Italia.

Unboxing

L’esperienza di unboxing degli OpenRock E è un esercizio di minimalismo che comunica in modo diretto e onesto la filosofia del prodotto: puntare al sodo, senza fronzoli. La scatola è compatta, realizzata in cartone leggero ma sufficientemente robusto per proteggere il contenuto. La grafica è vivace e moderna, ma non si respira quell’aria premium che caratterizza prodotti di fascia più alta. È un imballaggio funzionale, pensato per essere riciclato e per contenere i costi.

Una volta aperta la confezione, il contenuto conferma questa prima impressione. All’interno, alloggiati in un semplice inserto di plastica sagomata, troviamo la custodia di ricarica con gli auricolari già al suo interno e un piccolo manuale d’uso multilingue. E nient’altro. La prima cosa che salta all’occhio, o meglio, che non salta all’occhio, è l’assenza di un cavo di ricarica USB-C. Questa scelta, sempre più comune nel settore dell’elettronica di consumo a basso costo, è chiaramente dettata da due ragioni. La prima è economica: eliminare un accessorio, per quanto semplice, permette di limare ulteriormente il prezzo finale. La seconda è una giustificazione ecologica: il produttore dà per scontato che chiunque acquisti un dispositivo elettronico nel 2025 abbia già in casa una pletora di cavi USB-C, riducendo così la produzione di rifiuti elettronici. Personalmente, non la considero una mancanza grave, ma è un dettaglio da tenere a mente per quel ristretto numero di utenti che potrebbero non avere un cavo a portata di mano.

Le prime impressioni tattili sono positive, considerando la fascia di prezzo. La custodia è leggera e la finitura opaca è piacevole al tatto, anche se dà una sensazione di plastica meno densa rispetto a modelli più costosi. Gli auricolari stessi, una volta estratti, colpiscono per la loro incredibile leggerezza. Il primo contatto è quasi spiazzante: sembrano quasi vuoti, un fattore che fa immediatamente presagire un comfort elevato. L’esperienza di unboxing, nel suo complesso, riesce a settare le aspettative in modo corretto: stiamo per analizzare un prodotto che ha fatto della convenienza e della praticità i suoi principi cardine.

Materiali, costruzione e design

Il design degli OpenRock E si discosta nettamente dall’estetica sportiva e quasi aggressiva dei suoi fratelli maggiori, i modelli Pro e X. Abbandonato il classico archetto che avvolge l’orecchio, qui troviamo una soluzione battezzata VibeClip: un form factor a mezzaluna, quasi a ricordare un gioiello, che si aggancia delicatamente al padiglione auricolare. Questo approccio ha implicazioni immediate sull’ergonomia. Da un lato, l’assenza di un archetto posteriore li rende particolarmente comodi per chi porta gli occhiali, eliminando qualsiasi interferenza con le stanghette. Dall’altro, come vedremo nei test, solleva qualche interrogativo sulla stabilità durante le attività più movimentate.

I materiali scelti sono coerenti con il posizionamento del prodotto. Sia gli auricolari che la custodia di ricarica sono realizzati interamente in plastica con una finitura opaca, disponibile nelle colorazioni bianca o nera. Al tatto, la sensazione è quella di un materiale leggero ma assemblato con cura; non ci sono scricchiolii o giochi anomali tra le parti. Il vero protagonista, però, è il peso: con appena 4 grammi per auricolare, sono tra i più leggeri che abbia mai provato. Un peso piuma che, unito al design a clip, li rende quasi impercettibili una volta indossati, un vantaggio enorme per chi intende utilizzarli per molte ore consecutive. Il peso totale, inclusa la custodia, si attesta su 42 grammi, rendendo il pacchetto estremamente portatile.

La custodia di ricarica è piccola e arrotondata, facile da infilare in qualsiasi tasca. Il coperchio ha una chiusura magnetica sufficientemente salda e all’interno, oltre agli alloggiamenti per gli auricolari, troviamo un piccolo pulsante fisico per il reset e l’avvio manuale dell’accoppiamento. Sul retro è posizionata la porta USB-C per la ricarica. Un elemento cruciale per un prodotto che ammicca al mondo dello sport, anche se in modo più casual, è la resistenza ai liquidi. Gli OpenRock E sono certificati IPX4, una specifica che garantisce protezione contro sudore e spruzzi d’acqua provenienti da ogni direzione. Questo significa che sono perfettamente a loro agio durante un allenamento in palestra o una corsa sotto una pioggia leggera, ma non sono pensati per essere immersi o esposti a getti d’acqua potenti. È un livello di protezione adeguato per l’uso quotidiano e sportivo amatoriale, anche se inferiore alla certificazione IPX5 dei modelli superiori della gamma OpenRock.

Specifiche tecniche

Per avere un quadro chiaro e immediato delle caratteristiche degli OpenRock E, ho riassunto le specifiche principali in una tabella. Questi dati, verificati incrociando il manuale utente e le informazioni ufficiali del produttore, servono come punto di riferimento oggettivo per l’analisi che seguirà. È importante notare un dettaglio curioso: in diverse comunicazioni, OpenRock menziona il Bluetooth 6.0. È bene chiarire subito che lo standard Bluetooth 6.0, al momento della stesura di questa recensione, non esiste. Si tratta di una scelta di marketing, probabilmente per indicare un chipset di nuova generazione. Le funzionalità concrete, come la stabilità della connessione e la bassa latenza, sono comunque allineate a quelle dei moderni standard Bluetooth 5.2 e 5.3.

Caratteristica Specifica Modello OpenRock E Tipologia Open-Ear, Conduzione Aerea (“VibeClip”) Driver Dinamico, 10 mm Peso (auricolare) ≈ 4 g Peso (con custodia) ≈ 42 g Autonomia (auricolari) Fino a 7 ore Autonomia (totale) Fino a 28 ore Ricarica Rapida 10 minuti per 1 ora di riproduzione Connettività Bluetooth 6.0 (Branding non standard) Codec Audio AAC, SBC Resistenza IPX4 (schizzi e sudore) Microfoni 1 per lato con AI Noise Cancellation App di Supporto OpenRock App (iOS/Android)

Questi numeri raccontano la storia di un prodotto ben bilanciato. Il peso di 4 grammi è eccezionale e pone le basi per un comfort superiore. L’autonomia di 7 ore con una singola carica e 28 ore totali è più che rispettabile per questa categoria, garantendo una copertura per diversi giorni di utilizzo tipico. La presenza dei codec AAC e SBC assicura una buona compatibilità e qualità audio sia con dispositivi Apple che Android. La certificazione IPX4 è lo standard de facto per auricolari sportivi non professionali. Infine, la presenza di un’applicazione dedicata, non scontata in questa fascia di prezzo, suggerisce un’esperienza utente più ricca e personalizzabile di quanto il costo potrebbe far pensare.

Applicazione

Uno degli aspetti più sorprendenti degli OpenRock E è senza dubbio la presenza di un’applicazione companion completa e funzionale. In un mercato, quello sotto i 50 euro, dove il supporto software è spesso inesistente o ridotto a un’interfaccia scarna e poco utile, OpenRock ha fatto una scelta coraggiosa e apprezzabile, offrendo agli utenti degli “E” lo stesso ecosistema software dei modelli più costosi. L’app, denominata semplicemente OpenRock, è disponibile gratuitamente sia sull’App Store di Apple che sul Google Play Store per i dispositivi Android.

Una volta installata e associati gli auricolari, l’applicazione si presenta con un’interfaccia pulita e intuitiva. La schermata principale mostra chiaramente lo stato di carica di entrambi gli auricolari, un’informazione fondamentale che manca su molti prodotti concorrenti. Ma è esplorando le varie sezioni che si scopre il vero valore aggiunto. La funzione più importante è senza dubbio l’equalizzatore (EQ). Sebbene non offra un controllo a bande completamente personalizzabile, mette a disposizione diversi preset ben calibrati, tra cui una “Modalità Vocale” che enfatizza le frequenze medie, rendendo podcast e audiolibri più chiari, e una “Modalità Gaming” che, come vedremo, lavora sulla latenza.

L’app consente anche un certo grado di personalizzazione dei controlli touch, permettendo di riassegnare alcune funzioni ai tocchi prolungati o doppi, adattando l’interazione ai propri gusti. Un’altra funzione cruciale è la possibilità di eseguire aggiornamenti del firmware. Questo trasforma gli auricolari da un prodotto statico a uno potenzialmente in evoluzione, in grado di ricevere miglioramenti delle prestazioni, correzioni di bug o persino nuove funzionalità nel tempo. Completano il pacchetto altre piccole ma utili utility, come la funzione “Trova i miei auricolari”, che fa emettere un suono agli auricolari per localizzarli nelle vicinanze, e la possibilità di impostare un timer per lo spegnimento automatico. L’esistenza di questa applicazione eleva l’esperienza d’uso degli OpenRock E ben al di sopra del loro prezzo, offrendo un livello di controllo e personalizzazione che è un vero e proprio punto di forza rispetto alla concorrenza diretta.

Hardware

Analizzando l’hardware interno degli OpenRock E, emerge chiaramente una strategia progettuale focalizzata sull’ottimizzazione dei costi, dove il software è chiamato a valorizzare e, in alcuni casi, a sopperire alle limitazioni di componenti più modesti. Questo non è necessariamente un difetto, ma una scelta ingegneristica precisa per raggiungere un determinato prezzo di vendita.

Il cuore pulsante del sistema audio è rappresentato da due driver dinamici da 10 mm. Si tratta di una dimensione rispettabile per auricolari di questo tipo, anche se inferiore a quella dei driver da 14.2 mm del modello X o dei massicci 16.2 mm del modello Pro. In un design open-ear, dove la dispersione sonora è intrinseca, la dimensione del driver è importante per muovere una quantità d’aria sufficiente a generare bassi percepibili. Qui entra in gioco il software: il compito di spremere il massimo da questi driver è affidato all’algoritmo LISO Lite. Questa versione “alleggerita” del processore sonoro di OpenRock è progettata per ottimizzare la risposta in frequenza, cercando di compensare digitalmente la mancanza di un sigillo acustico e di enfatizzare le basse frequenze senza introdurre distorsioni eccessive.

Passando al comparto chiamate, la scelta hardware è ancora più orientata al risparmio. Ogni auricolare è dotato di un singolo microfono, a differenza degli array a quattro microfoni con tecnologia beamforming presenti sui modelli di fascia superiore. Un sistema multi-microfono è fisicamente in grado di isolare meglio la voce dell’utente dal rumore ambientale, confrontando i segnali provenienti da diverse direzioni. Con un solo microfono, tutto il lavoro di pulizia del segnale deve essere affidato all’elaborazione digitale. L’algoritmo di Cancellazione del Rumore basata su AI (Intelligenza Artificiale) ha quindi il compito oneroso di analizzare il suono catturato, distinguere la voce umana dai rumori di fondo (traffico, vento, chiacchiericcio) e sopprimere questi ultimi. Le prestazioni in chiamata degli OpenRock E dipendono quasi interamente dall’efficacia di questo algoritmo. Infine, il chipset Bluetooth, al di là del marketing sul “6.0”, garantisce una connessione stabile fino a 10 metri e il supporto ai codec AAC e SBC, assicurando una base solida per la trasmissione audio.

Prestazioni e autonomia

Nel valutare un paio di auricolari true wireless, l’autonomia è uno dei parametri più critici, capace di determinare il successo o il fallimento dell’esperienza d’uso quotidiana. Su questo fronte, gli OpenRock E si comportano in modo più che onorevole, offrendo prestazioni che, pur non stabilendo nuovi record, si dimostrano perfettamente adeguate al loro target e al loro design ultraleggero.

Il produttore dichiara un’autonomia fino a 7 ore di riproduzione continua con una singola carica per gli auricolari, e un totale di 28 ore sfruttando le ricariche fornite dalla custodia. Durante le mie settimane di test, ho trovato questi dati sostanzialmente accurati. In una giornata di utilizzo misto – un’ora di corsa al mattino, circa tre ore di ascolto di podcast e musica in ufficio a un volume del 50-60%, e un paio di brevi chiamate – sono arrivato a sera con ancora un buon margine di carica residua. In un test di riproduzione continua di una playlist su Spotify a volume medio, gli auricolari si sono spenti dopo circa 6 ore e 45 minuti, un risultato del tutto allineato con le specifiche dichiarate.

La custodia di ricarica, con la sua batteria da 400 mAh, è in grado di fornire circa tre cicli di ricarica completi, portando l’autonomia totale a coprire senza problemi un’intera settimana lavorativa per un utente medio. Un’altra caratteristica estremamente pratica è la ricarica rapida. La promessa di ottenere 1 ora di riproduzione con soli 10 minuti di carica si è rivelata veritiera e incredibilmente utile. Mi è capitato più di una volta di trovare gli auricolari scarichi poco prima di uscire per una passeggiata; il tempo di un caffè, e avevo energia a sufficienza per la mia attività. La ricarica completa della custodia e degli auricolari richiede circa 1.5 ore, un tempo standard per la categoria. Nel complesso, l’autonomia degli OpenRock E non è un compromesso, ma una caratteristica ben dimensionata. L’azienda non ha cercato di replicare la maratona energetica dei modelli Pro, ma ha preferito ottimizzare per il peso e le dimensioni, trovando un equilibrio che soddisfa pienamente le esigenze dell’utente lifestyle a cui questo prodotto si rivolge.

Test

Per mettere alla prova gli OpenRock E e comprenderne a fondo il carattere, ho abbandonato i test di laboratorio per immergerli in scenari di vita reale, quelli in cui un utente tipico si troverebbe a utilizzarli. Ho condotto le mie prove per circa due settimane, alternando diversi dispositivi sorgente, tra cui un iPhone 15 Pro (per testare il codec AAC) e un laptop con Windows 11, e spaziando tra generi musicali diversi, dai bassi profondi della musica elettronica alla complessità della musica classica, senza dimenticare ore di podcast e audiolibri per valutare la chiarezza del parlato.

Il primo banco di prova è stato il mio percorso di running abituale, un anello di 5 km in un parco cittadino con tratti trafficati. Qui, la prima preoccupazione era la stabilità del design VibeClip. Con mia sorpresa, una volta trovata la posizione corretta sul padiglione auricolare, gli auricolari sono rimasti saldamente al loro posto per tutta la durata della corsa, senza richiedere alcun riaggiustamento. Il peso piuma di 4 grammi li rende assolutamente impercettibili. La vera magia, però, è la percezione dell’ambiente: potevo godermi la mia playlist motivazionale a un volume moderato e, allo stesso tempo, sentire chiaramente il rumore dei miei passi, il respiro, una bicicletta che si avvicinava alle mie spalle o il clacson di un’auto in lontananza. Questa consapevolezza situazionale è il motivo per cui si sceglie un prodotto open-ear, e gli OpenRock E centrano perfettamente l’obiettivo. L’unico neo, prevedibile, è il rumore del vento: nelle giornate più ventose, le folate d’aria possono interferire con l’ascolto, un limite fisico di quasi tutti i design aperti.

Il secondo scenario è stato l’ufficio, un ambiente open space moderatamente rumoroso. Ho indossato gli auricolari per sessioni di 3-4 ore consecutive, confermando il loro eccezionale comfort. Non ho avvertito alcun punto di pressione o affaticamento, un risultato notevole. Qui, però, è emerso un altro limite intrinseco della tecnologia: il sound leakage, ovvero la dispersione del suono all’esterno. A un volume superiore al 60-70%, la musica diventa debolmente udibile anche per chi siede nelle vicinanze. Per ascoltare podcast o effettuare chiamate private, è necessario mantenere il volume a un livello piuttosto basso. In compenso, la connettività multipoint si è rivelata impeccabile, permettendomi di passare senza interruzioni dall’ascolto di musica sul PC a una chiamata in arrivo sul telefono.

L’ultimo test, il più severo, è stato il tragitto casa-lavoro su un autobus affollato. In questo contesto, i limiti degli OpenRock E diventano evidenti. Il rumore a bassa frequenza del motore e il chiacchiericcio costante dei passeggeri sovrastano facilmente l’audio, costringendo ad alzare il volume a livelli che compromettono la privacy e la qualità stessa dell’ascolto. Per chi viaggia quotidianamente su mezzi pubblici molto rumorosi, un modello con cancellazione del rumore rimane una scelta quasi obbligata. Anche le chiamate in questo ambiente sono state una sfida: sebbene l’interlocutore mi sentisse, la mia voce risultava distante e diversi rumori di fondo riuscivano a filtrare, nonostante l’intervento dell’algoritmo AI. Questo conferma che gli OpenRock E danno il loro meglio in ambienti controllati o moderatamente rumorosi, dove il comfort e la consapevolezza sono più importanti dell’isolamento acustico.

Approfondimenti

La tecnologia a conduzione aerea spiegata

Per apprezzare pienamente un prodotto come gli OpenRock E, è fondamentale capire la tecnologia che ne sta alla base. La conduzione aerea rappresenta un approccio “terzo” all’ascolto personale, posizionandosi tra l’isolamento totale degli auricolari in-ear e le vibrazioni della conduzione ossea. Il principio di funzionamento è ingannevolmente semplice: invece di sigillare il canale uditivo o di bypassarlo, piccoli altoparlanti vengono posizionati appena fuori dall’ingresso dell’orecchio e dirigono le onde sonore verso il timpano. L’aria stessa diventa il mezzo di trasmissione, proprio come nell’ascolto naturale.

Questo metodo offre una serie di vantaggi distinti. Il primo e più evidente è la consapevolezza situazionale. Lasciando il canale uditivo completamente aperto, si rimane connessi all’ambiente circostante, un fattore di sicurezza cruciale per chi pratica sport all’aperto o si muove in contesti urbani trafficati. Il secondo vantaggio è il comfort. L’assenza di un inserto che preme all’interno dell’orecchio elimina la sensazione di occlusione e la pressione che molti trovano fastidiosa, specialmente dopo ore di utilizzo. Questo contribuisce anche a una migliore igiene, poiché permette al canale uditivo di “respirare”, riducendo il rischio di irritazioni o infezioni legate all’accumulo di umidità. Rispetto alla conduzione ossea, la conduzione aerea evita le vibrazioni sul cranio, che alcuni utenti trovano sgradevoli, e potenzialmente offre una riproduzione del suono più naturale e meno “processata”.

Tuttavia, questa tecnologia non è esente da compromessi fisici inevitabili. Il più significativo è la mancanza di isolamento passivo. In ambienti rumorosi, non c’è alcuna barriera che impedisca ai suoni esterni di mescolarsi e competere con la musica, degradando l’esperienza di ascolto. Un altro svantaggio intrinseco è il sound leakage: poiché il suono viene proiettato all’esterno, una parte di esso si disperde nell’ambiente, rendendo l’ascolto meno privato a volumi elevati. Infine, la riproduzione delle basse frequenze è una sfida ingegneristica. Senza la camera di risonanza creata da un sigillo acustico, generare bassi potenti e profondi richiede driver di grandi dimensioni e un’attenta elaborazione del segnale per compensare la dispersione. Comprendere questo equilibrio tra pro e contro è la chiave per valutare se un prodotto come gli OpenRock E sia la scelta giusta per le proprie esigenze.

Analisi della qualità sonora: oltre le aspettative budget?

Quando si valuta la qualità audio di un auricolare open-ear da meno di 50 euro, è necessario calibrare le aspettative. Non si può pretendere la fedeltà cristallina di un modello in-ear di fascia alta o la profondità abissale di un paio di cuffie over-ear. Fatta questa premessa, la resa sonora degli OpenRock E mi ha piacevolmente sorpreso, dimostrandosi più che adeguata per l’uso quotidiano e, in alcuni frangenti, persino godibile.

La firma sonora generale è calda e tendente a enfatizzare le frequenze medio-basse, una scelta intelligente per compensare la naturale dispersione dei bassi. L’algoritmo LISO Lite fa un lavoro discreto nel dare corpo al suono. Ascoltando brani pop o elettronici, si percepisce un certo punch e una presenza dei bassi che, pur non essendo viscerale, è sufficiente a dare ritmo e coinvolgimento alla musica. Manca il sub-basso profondo, quel rombo che si “sente” più che si ascolta, ma la gamma bassa è presente e definita, senza mai diventare fangosa o invadente.

Le frequenze medie sono il punto di forza di questi auricolari. Le voci, sia nel cantato che nel parlato di podcast e audiolibri, risultano chiare, presenti e naturali. Non ho notato quella sensazione “inscatolata” o nasale che a volte affligge i prodotti audio economici. Questo li rende compagni ideali per l’ascolto di contenuti basati sulla parola. Le alte frequenze sono gestite con meno raffinatezza. Sono presenti e aggiungono un discreto livello di dettaglio, ma mancano di brillantezza e a volumi molto alti possono diventare un po’ aspre, perdendo di controllo. Fortunatamente, la distorsione rimane contenuta anche spingendo il volume al massimo.

L’applicazione offre un aiuto prezioso. Attivando la “Modalità Vocale”, i podcast diventano ancora più intelligibili, con un’enfasi sulle frequenze della voce umana che funziona molto bene. Il supporto al codec AAC garantisce che gli utenti Apple possano beneficiare di una trasmissione di qualità leggermente superiore rispetto al codec SBC di base. In definitiva, la qualità sonora degli OpenRock E non rivoluzionerà il vostro modo di ascoltare la musica, ma offre una performance solida, bilanciata e piacevole, che va ben oltre ciò che il prezzo potrebbe suggerire, a patto di trovarsi in un ambiente non eccessivamente rumoroso.

Ergonomia per lo sport: stabilità e comfort alla prova

Il design VibeClip degli OpenRock E è una scommessa audace, che scambia la sicurezza quasi assoluta di un archetto tradizionale con la promessa di un comfort e una leggerezza senza pari. La domanda è: questa scommessa è vinta, specialmente quando si parla di attività sportiva? La risposta, dopo numerosi test, è un “sì, ma con riserva”.

Per attività a basso e medio impatto, l’ergonomia è quasi perfetta. Durante la corsa su asfalto, le camminate veloci o gli allenamenti in palestra con attrezzi, gli auricolari si sono dimostrati sorprendentemente stabili. Il segreto sta nel bilanciamento del peso e nella forma a mezzaluna che si “aggrappa” alla cartilagine dell’orecchio in modo delicato ma efficace. Il peso di soli 4 grammi fa sì che l’inerzia durante il movimento sia minima, contribuendo a mantenerli in posizione. Dopo i primi minuti, ci si dimentica letteralmente di averli addosso, e questo è forse il più grande complimento che si possa fare a un paio di auricolari sportivi. Anche durante sessioni di allenamento di oltre un’ora, non ho mai provato fastidio o la necessità di riposizionare i clip.

Tuttavia, i limiti di questo design emergono quando l’intensità e la dinamicità dei movimenti aumentano. Durante scatti, balzi o esercizi ad alta intensità come i burpees, ho notato che i clip tendevano a perdere leggermente la loro posizione ottimale, richiedendo un piccolo riaggiustamento. Non sono mai caduti, ma la sensazione di stabilità assoluta che offre un archetto completo, come quello degli OpenRock X, viene a mancare. Per gli atleti che praticano trail running su terreni sconnessi, crossfit o altre discipline che comportano movimenti bruschi e imprevedibili, un design con archetto rimane la scelta più sicura e affidabile.

In confronto ad altri design a clip presenti sul mercato, come i Bose Ultra Open Earbuds o gli Anker Soundcore AeroClip, gli OpenRock E si distinguono per la loro estrema leggerezza. Mentre i modelli più costosi possono offrire una presa leggermente più salda grazie a materiali e meccanismi più sofisticati, nessuno riesce a eguagliare la sensazione di “non avere nulla” che regalano gli OpenRock. In conclusione, per il jogger occasionale, l’appassionato di fitness in palestra o chiunque cerchi un compagno audio discreto per attività leggere, l’ergonomia degli OpenRock E è eccellente. Gli atleti più esigenti, invece, dovrebbero considerare modelli specificamente progettati per la massima stabilità.

Prestazioni in chiamata: L’efficacia della cancellazione AI

La qualità delle chiamate è spesso un punto debole per gli auricolari true wireless, specialmente nei modelli economici e con design open-ear. Gli OpenRock E affrontano questa sfida con un hardware minimale – un singolo microfono per lato – e affidano quasi tutto il lavoro a un algoritmo di cancellazione del rumore basato su Intelligenza Artificiale. L’obiettivo è isolare la voce dell’utente dai suoni ambientali. Ma come si comporta questa soluzione nella pratica?

In condizioni ideali, i risultati sono accettabili. Effettuando una chiamata da una stanza silenziosa o da un ufficio tranquillo, il mio interlocutore ha riferito di sentirmi in modo chiaro e comprensibile. La mia voce aveva un timbro leggermente sottile e processato, un segno tipico dell’elaborazione digitale, ma la comunicazione era fluida e senza problemi. In questo scenario, gli OpenRock E sono perfettamente utilizzabili per chiamate di lavoro non critiche o per chiacchierate con amici e familiari.

Le difficoltà iniziano non appena si introduce del rumore di fondo. Camminando lungo una strada moderatamente trafficata, l’algoritmo AI ha iniziato a mostrare i suoi limiti. Riusciva a sopprimere parte del rumore costante del traffico, ma i suoni più improvvisi e acuti, come un clacson o una sirena in lontananza, tendevano a filtrare. Il mio interlocutore ha notato che la mia voce sembrava “lottare” contro il rumore di fondo, con occasionali artefatti digitali e una sensazione di distanza.

La prova del nove è stata una chiamata effettuata in una giornata ventosa. Il vento è il nemico numero uno dei microfoni degli auricolari, e qui la soluzione a singolo microfono è andata in crisi. L’algoritmo ha fatto del suo meglio per ridurre il fruscio, ma il risultato è stato una voce a tratti incomprensibile, costringendomi a cercare un luogo più riparato per continuare la conversazione. Questo comportamento è prevedibile e non è una critica specifica agli OpenRock E, ma un limite intrinseco della loro architettura hardware. I sistemi multi-microfono dei modelli più costosi utilizzano il beamforming per focalizzarsi fisicamente sulla voce, un compito che un singolo microfono non può svolgere. In sintesi, le prestazioni in chiamata sono sufficienti per ambienti silenziosi, ma diventano rapidamente mediocri al crescere del rumore ambientale. Non sono gli auricolari su cui farei affidamento per una conference call importante mentre cammino per strada.

Latenza e modalità gaming: funziona davvero?

La latenza, ovvero il ritardo tra il momento in cui un segnale audio viene generato dal dispositivo sorgente e quello in cui viene riprodotto dagli auricolari, è un fattore cruciale per un’esperienza multimediale soddisfacente. Un’elevata latenza può rendere la visione di video frustrante, con un’evidente asincronia tra il labiale degli attori e il suono, e può compromettere seriamente le prestazioni nei videogiochi. Gli OpenRock E affrontano questo problema con una funzione dedicata: una Modalità Gaming che promette di abbattere la latenza a soli 0.06 secondi (60 ms).

Nei miei test di utilizzo generale, guardando video su YouTube e serie TV su Netflix con la modalità standard, la latenza si è rivelata già molto bassa. I moderni chipset Bluetooth e le app di streaming implementano algoritmi di compensazione che rendono il ritardo quasi impercettibile per l’occhio umano. Non ho mai avvertito una fastidiosa asincronia audio-video, rendendo gli auricolari perfettamente godibili per la fruizione di contenuti multimediali.

È nel gaming che la latenza diventa critica. Per testare la Modalità Gaming, attivabile tramite l’app, ho utilizzato un gioco ritmico e uno sparatutto in prima persona sul mio smartphone. La differenza, sebbene non abissale, è stata percepibile. Con la modalità standard, in giochi dove il tempismo è tutto, si avvertiva un leggerissimo ma sensibile ritardo tra la pressione di un comando e il feedback sonoro corrispondente. Attivando la Modalità Gaming, questa sensazione di ritardo si è notevolmente ridotta, rendendo l’esperienza di gioco più reattiva e immersiva. Un valore di 60 ms è eccellente per auricolari Bluetooth e si avvicina a prestazioni quasi da “cavo”, più che sufficienti per il mobile gaming anche a livelli competitivi.

È interessante notare come questa funzione sia legata alla curiosa dicitura “Bluetooth 6.0”. Come già accennato, questo standard non esiste. Tuttavia, le specifiche di bassa latenza sono una caratteristica fondamentale degli standard più recenti come il Bluetooth 5.2 e successivi, che includono profili ottimizzati proprio per il gaming. La mossa di OpenRock è puramente di marketing, ma la funzionalità che promuove è reale e ben implementata, rappresentando un valore aggiunto significativo per i videogiocatori che cercano una soluzione economica e senza fili.

Posizionamento di Mercato: OpenRock E vs. Concorrenza

Per comprendere appieno il valore degli OpenRock E, è essenziale collocarli nel loro contesto di mercato, un’arena affollata e competitiva. Con il loro prezzo di 49.99 euro, si posizionano in un segmento di mercato molto specifico, combattendo su più fronti.

Il primo fronte è quello dei concorrenti diretti nel settore open-ear budget. Qui, la lotta è serrata con marchi come Anker (con i suoi Soundcore AeroClip), Baseus (con i modelli Eli Sport 1) e Earfun (con gli OpenJump). Rispetto a questi rivali, che spesso si trovano in una fascia di prezzo leggermente superiore (60-80 euro), gli OpenRock E giocano la carta del prezzo aggressivo e della leggerezza estrema. Mentre alcuni concorrenti possono offrire una resistenza all’acqua superiore (IPX5 o superiore) o una batteria leggermente più capiente, pochi possono competere sul comfort dato dai 4 grammi di peso e sul pacchetto software completo offerto dall’app OpenRock. In questo scontro, gli “E” si distinguono come una delle opzioni con il miglior rapporto qualità-prezzo per chi cerca un’esperienza open-ear essenziale ma ben realizzata.

Il secondo fronte è quello del confronto con i modelli premium. Guardando verso l’alto, a prodotti come gli Shokz OpenFit (circa 130-150 euro) o i Bose Ultra Open Earbuds (oltre 300 euro), le differenze diventano nette. Quello che si paga in più è una qualità costruttiva superiore, con materiali più nobili e design più ricercati, una resa sonora più raffinata con bassi più profondi e alti più dettagliati, e spesso un ecosistema di marca più maturo. Questo confronto, tuttavia, serve soprattutto a sottolineare l’incredibile valore degli OpenRock E: offrono l’80% dell’esperienza open-ear di base (comfort e consapevolezza) a meno di un terzo del prezzo. Sono il punto d’ingresso perfetto per chi è incuriosito dalla tecnologia ma non vuole investire una cifra importante.

Infine, c’è il confronto interno alla famiglia OpenRock. Rispetto ai modelli S2, Pro e X, gli “E” rappresentano la scelta lifestyle. Chi spende di più per un modello superiore ottiene un design con archetto più stabile per lo sport intenso, una certificazione IPX5, un’autonomia significativamente maggiore (fino a 48 ore totali) e una qualità audio e microfonica superiore grazie a driver più grandi e sistemi multi-microfono. La gamma OpenRock è quindi ben segmentata: gli OpenRock E non cannibalizzano i fratelli maggiori, ma si rivolgono a un pubblico completamente diverso, con esigenze e priorità differenti.

Funzionalità

Oltre alle prestazioni audio e alla durata della batteria, l’esperienza d’uso quotidiana degli OpenRock E è definita da una serie di funzionalità che, messe insieme, contribuiscono a renderli un prodotto sorprendentemente maturo per la loro fascia di prezzo. Molte di queste sono caratteristiche che fino a poco tempo fa erano appannaggio di modelli ben più costosi.

La funzionalità più apprezzata, a mio avviso, è il pairing multipoint. La capacità di connettere gli auricolari simultaneamente a due dispositivi, come uno smartphone e un computer portatile, è una vera manna dal cielo per la produttività. Poter ascoltare musica dal laptop e passare automaticamente a una chiamata in arrivo sul telefono senza dover armeggiare con i menu Bluetooth è una comodità a cui ci si abitua in fretta e che è raro trovare in questa categoria.

Un’altra caratteristica di spicco è la già citata Modalità Gaming a bassa latenza. Sebbene il suo utilizzo sia specifico, la sua presenza dimostra un’attenzione a un segmento di utenti, quello dei mobile gamers, spesso trascurato dai produttori di auricolari economici. Offrire una soluzione che migliora concretamente l’esperienza di gioco è un punto a favore non indifferente.

I controlli touch, posizionati sulla superficie esterna dei clip, sono reattivi e affidabili. Lo schema predefinito è intuitivo e copre tutte le funzioni essenziali: un tocco per play/pausa, due tocchi per passare alla traccia successiva/precedente, e un tocco prolungato per regolare il volume o attivare l’assistente vocale. La possibilità di personalizzare parzialmente queste azioni tramite l’app aggiunge un ulteriore livello di flessibilità.

Infine, c’è una piccola chicca software: la funzione di scatto remoto per la fotocamera. Tramite l’app, è possibile impostare un doppio o triplo tocco su uno degli auricolari per far scattare una foto al telefono. È una funzione di nicchia, ma può rivelarsi utile per selfie di gruppo o per scattare foto a distanza senza dover impostare un autoscatto. È l’ennesimo dettaglio che dimostra come OpenRock non abbia trattato questo modello economico come un prodotto di serie B, ma abbia voluto offrire un pacchetto di funzionalità ricco e completo.

Pregi e difetti

Dopo settimane di test intensivi in svariati contesti, è possibile tracciare un bilancio chiaro e onesto degli OpenRock E. Ho condensato i punti salienti in un elenco, per offrire una visione d’insieme immediata di ciò che questo prodotto fa eccezionalmente bene e dove, invece, mostra i suoi limiti.

Pregi:

Comfort eccezionale : Il design VibeClip e il peso piuma di soli 4 grammi li rendono quasi impercettibili, ideali per un utilizzo prolungato per tutto il giorno.

Prezzo estremamente competitivo : Con un listino di circa 50 euro, democratizzano l’accesso alla tecnologia open-ear, offrendo un punto di ingresso imbattibile.

Supporto software completo : L’app dedicata, con equalizzatore, personalizzazione dei controlli e aggiornamenti firmware, è una caratteristica da prodotto di fascia superiore.

Autonomia solida : Le 7 ore di riproduzione singola e le 28 ore totali sono più che sufficienti per la maggior parte degli utenti e competitive per la categoria.

Funzionalità premium inattese : L’inclusione del pairing multipoint e di una modalità a bassa latenza per il gaming aggiunge un valore enorme.

Difetti:

Prestazioni in ambienti rumorosi : L’assenza di isolamento acustico li rende poco adatti all’ascolto su mezzi pubblici o in luoghi molto affollati.

Stabilità per sport intensi : Il design a clip, sebbene comodo, potrebbe non essere sufficientemente stabile per attività ad alto impatto come il crossfit o il trail running.

Qualità delle chiamate mediocre : Il sistema a singolo microfono fatica a isolare la voce in presenza di vento o rumore di fondo significativo.

Sound leakage a volumi alti : A volume medio-alto, il suono si disperde nell’ambiente, compromettendo la privacy dell’ascolto.

Marketing impreciso : L’utilizzo di terminologia fuorviante come “Bluetooth 6.0” può confondere i consumatori meno esperti.

Prezzo

Il discorso sul prezzo è, in ultima analisi, l’elemento che definisce gli OpenRock E e ne determina il posto nel mercato. Con un prezzo di listino ufficiale di 49.99 dollari, che in Europa si traduce spesso in una cifra simile o leggermente superiore in euro, questi auricolari si posizionano aggressivamente nel segmento più accessibile del mercato true wireless.

Analizzando il valore offerto, il giudizio è estremamente positivo. A questo prezzo, è difficile, se non impossibile, trovare un altro prodotto open-ear che offra una combinazione così convincente di comfort estremo, qualità sonora più che sufficiente per l’ascolto casual, e un pacchetto di funzionalità così ricco. La presenza di un’app completa, del pairing multipoint e di una modalità a bassa latenza sono elementi che, singolarmente, si trovano in prodotti che costano almeno il doppio.

Il posizionamento è chirurgico. Gli OpenRock E non cercano di sfidare i giganti del settore come Shokz o Bose sul piano della qualità assoluta, ma li attaccano dal basso, offrendo un’alternativa valida per una fetta di mercato enormemente più ampia. Allo stesso tempo, si distinguono dai concorrenti diretti nella fascia budget grazie a un’identità forte, basata sulla leggerezza e su un ecosistema software maturo. Il valore percepito, per l’utente giusto, è quindi molto alto. I compromessi fatti – sulla qualità dei materiali, sulla resa in ambienti rumorosi e sulla stabilità per lo sport estremo – sono tutti logici e comprensibili, e non intaccano l’esperienza d’uso principale per cui sono stati progettati. Rappresentano una scelta intelligente e pragmatica per chiunque voglia esplorare i benefici dell’audio open-ear senza svuotare il portafoglio.

Conclusioni

Al termine di questo lungo percorso di analisi e test, il verdetto sugli OpenRock E è sorprendentemente chiaro. Non sono auricolari perfetti, né pretendono di esserlo. Sono, tuttavia, un prodotto eccezionalmente ben riuscito nel suo intento: portare i benefici fondamentali dell’audio open-ear – comfort e consapevolezza – a un pubblico vasto, grazie a un prezzo che elimina quasi ogni barriera all’ingresso. L’esecuzione è brillante, perché i compromessi necessari per raggiungere questo costo sono stati fatti con intelligenza, sacrificando aspetti secondari per il target di riferimento e preservando, anzi esaltando, le caratteristiche chiave.

A chi mi sento di consigliarli? Gli OpenRock E sono la scelta ideale per studenti, lavoratori in ufficio o in smart working, per chi ama fare lunghe passeggiate o jogging leggero, per gli ascoltatori assidui di podcast e audiolibri. In breve, sono perfetti per chiunque dia la priorità al comfort per tutto il giorno e alla necessità di rimanere connesso con l’ambiente circostante, più che alla fedeltà audiofila o a un isolamento totale. Sono anche il prodotto perfetto per i curiosi, per coloro che vogliono provare sulla propria pelle cosa significa “ascolto a orecchio aperto” senza dover fare un investimento significativo.

Chi, invece, dovrebbe guardare altrove? Li sconsiglierei agli atleti seri che praticano sport ad alto impatto e necessitano di una stabilità a prova di bomba. Non sono adatti ai pendolari che affrontano quotidianamente mezzi pubblici molto rumorosi e che troverebbero l’esperienza d’ascolto frustrante. Infine, chi ha bisogno di una qualità microfonica impeccabile per chiamate di lavoro importanti in mobilità, farà meglio a investire in modelli con sistemi multi-microfono più avanzati. Per questi utenti, esistono soluzioni più specializzate e costose, a volte anche all’interno della stessa gamma OpenRock. Possono essere acquistate a 43,22 € sul sito ufficiale (ulteriore 15% di sconto utilizzando il coupon tecnoandroid) o altrimenti su Amazon Italia.