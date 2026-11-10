OpenAI potrebbe rinominare i data center: la mossa verso il 2028

OpenAI starebbe pensando di cambiare nome ai propri data center, ribattezzandoli “AI compute campuses”, cioè qualcosa come campus di calcolo per l’intelligenza artificiale. Il motivo è piuttosto semplice. Queste strutture sono diventate profondamente impopolari e l’azienda guidata verso il futuro dell’AI sembra convinta che anche le parole possano fare la loro parte nel cambiare la percezione pubblica. Un nome diverso per un oggetto che resta lo stesso, almeno sulla carta, ma che potrebbe suonare meno minaccioso agli occhi di chi vive vicino a questi enormi impianti.

La proposta si inserisce in un piano più ampio. Secondo quanto emerso, OpenAI sta preparando una vera e propria offensiva di comunicazione da lanciare subito dopo le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, previste per martedì. Il contesto politico non è un dettaglio. I Democratici sembrano avviati a riconquistare la Camera dei Rappresentanti e forse anche il Senato, uno scenario che potrebbe ridisegnare gli equilibri del dibattito sulla tecnologia a Washington.

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Le elezioni di metà mandato come anteprima del 2028

A spiegare la strategia è stato Chris Lehane, responsabile degli affari globali di OpenAI. Per lui le elezioni di midterm rappresentano “un po’ il trailer di un film” che andrà in scena nel 2028, anno delle presidenziali americane. In quell’occasione, sempre secondo Lehane, l’intelligenza artificiale sarà “il tema” centrale della campagna elettorale. Non uno dei tanti argomenti, quindi, ma quello attorno a cui ruoterà buona parte del confronto politico.

Da qui l’esigenza di muoversi in anticipo. L’obiettivo dichiarato è influenzare la discussione sull’AI nei prossimi anni, e per farlo il dirigente ha messo sul tavolo diverse proposte. Tra queste c’è lo sviluppo di veri e propri “limiti di velocità” per l’intelligenza artificiale, un’espressione che rende bene l’idea di regole capaci di contenerne la corsa. Poi c’è il tentativo di far percepire l’AI come uno strumento che dà più potere alle persone nella vita di tutti i giorni, invece che come qualcosa calato dall’alto. Un altro punto riguarda il ruolo degli Stati Uniti, che secondo OpenAI dovrebbero impegnarsi nella definizione di standard globali. E infine, appunto, il cambio di nome dei data center in AI compute campuses.

Il nodo dei data center e il rapporto con le comunità locali

Il tema delle infrastrutture per il calcolo è forse il più delicato. Attorno ai data center si è acceso negli ultimi tempi un confronto molto acceso, al punto da spingere colossi come Amazon e Microsoft ad annunciare che non useranno più accordi di riservatezza nelle trattative con le amministrazioni locali. Una scelta che dice molto sulla pressione a cui sono sottoposte le grandi aziende tecnologiche quando si tratta di costruire nuovi impianti sul territorio.

Lehane, dal canto suo, ha definito questa discussione “buona e sana”. Nessun tentativo di sminuire le preoccupazioni, quindi, almeno nelle parole. Anzi, il dirigente ha sottolineato come le comunità locali abbiano il diritto di pretendere trasparenza e impegni concreti da parte delle società che investono nei loro territori. “Le comunità dovrebbero ritenere le aziende responsabili e chiamarle a rispondere, così da ottenere davvero un beneficio trasformativo da questi progetti”, ha dichiarato il responsabile degli affari globali di OpenAI.

Resta il fatto che il rebranding in AI compute campuses è soltanto una delle ipotesi sul tavolo. Il piano di comunicazione dovrebbe partire dopo il voto di martedì, con l’intelligenza artificiale destinata a pesare sempre di più nel dibattito politico americano fino alle presidenziali del 2028.

Fonte: TecnoAndroid