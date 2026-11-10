Microsoft: l’IA ha meno regole di una lavatrice, serve un freno

Una lavatrice o un cartone di latte devono rispettare più norme di sicurezza di tanti sistemi di intelligenza artificiale. Con questo paragone Brad Smith, presidente di Microsoft e vicepresidente del suo consiglio di amministrazione, ha chiesto una regolamentazione dell’IA più severa e soprattutto valida su scala globale. In un’intervista rilasciata alla BBC il dirigente ha spiegato che servono regole comuni in grado di tenere sotto controllo questa tecnologia, perché oggi il quadro normativo lascia scoperti troppi aspetti rispetto a prodotti ben più ordinari che finiscono ogni giorno nelle case delle persone.

Il confronto con elettrodomestici e alimenti non è stato scelto a caso. Secondo il numero due di Redmond l’IA può essere allo stesso tempo “uno strumento e un’arma” e proprio questa doppia natura impone cautele molto più concrete di quelle adottate finora dal settore.

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Freni di emergenza e obbligo di segnalare gli incidenti

Nella visione di Smith le aziende responsabili dovrebbero dotarsi di veri e propri freni di emergenza da attivare nel momento in cui l’utente o la stessa società perdessero il controllo del sistema. Accanto a questo meccanismo il presidente di Microsoft propone che le compagnie abbiano l’obbligo legale di comunicare gli incidenti e che alcune delle loro innovazioni vengano sottoposte a valutazioni indipendenti prima di arrivare al pubblico. Praticamente si tratterebbe di introdurre per i modelli più avanzati un passaggio di verifica esterna simile a quello già previsto per molti altri prodotti.

Sulla stessa lunghezza d’onda si muove Satya Nadella, amministratore delegato di Microsoft, che ha più volte insistito sull’importanza di permettere alle persone di osservare e limitare ciò che questi sistemi fanno. Nadella ha sostenuto la necessità di “separare la fornitura di intelligenza dall’autorità su di essa”. Detto in parole semplici un modello può offrire risposte e partecipare alle attività ma non dovrebbe stabilire da solo quali permessi possiede né quali azioni può compiere senza alcuna supervisione umana.

Anthropic e OpenAI tra rischi e cautele

Anche dal fronte delle aziende che sviluppano l’IA arrivano segnali simili. Dario Amodei, cofondatore di Anthropic, ha messo in guardia dai rischi legati alla rapidissima evoluzione di questa tecnologia. Nel suo saggio Policy on the AI Exponential, pubblicato a giugno 2026, sostiene che le capacità dell’intelligenza artificiale crescono più in fretta della risposta delle istituzioni e chiede valutazioni indipendenti insieme a norme più rigorose.

Sam Altman, alla guida di OpenAI, ha invece spiegato che la sua società sta cercando di dosare il ritmo dei progressi. Un approccio che secondo lo stesso Altman potrebbe arrivare anche alla sospensione dell’addestramento di un modello qualora mancassero garanzie di sicurezza sufficienti.

Gli Stati Uniti puntano sull’autoregolamentazione

Washington ha scelto una strada diversa. Donald Trump ha puntato sull’autoregolamentazione del settore e dopo un incontro con sei responsabili delle grandi aziende tecnologiche ha annunciato un accordo volontario che prevede controlli e verifiche esterne oltre a revisioni da parte dei consigli di amministrazione. Pochi giorni più tardi il presidente americano ha anche presentato la Super Intelligence Force, un gruppo incaricato di coordinare la risposta del governo federale e guidato dal responsabile dell’Intelligence nazionale Jay Clayton.

Per Brad Smith però questo impegno volontario rappresenta un passo necessario ma non sufficiente. La questione aperta riguarda il modo di fissare limiti davvero efficaci senza lasciare alle stesse aziende di IA la decisione su fin dove possano spingersi i loro modelli. Il presidente di Microsoft chiede quindi misure che consentano di intervenire contro agenti di intelligenza artificiale sfuggiti al controllo umano e contro modelli capaci di mettere a rischio la sicurezza informatica a livello mondiale.

Fonte: TecnoAndroid