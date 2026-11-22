Un comune farmaco per l’osteoporosi ha protetto la colonna vertebrale da danni importanti in una ricerca condotta dalle Università di Edimburgo e di Bristol, e il risultato ha sorpreso gli stessi scienziati. Negli esperimenti sui pesci zebra il medicinale ha impedito la formazione di depositi minerali anomali lungo la spina dorsale, un processo che può irrigidire i tessuti e arrivare a saldare tra loro le vertebre. I dati non sono ancora stati confermati sull’uomo, eppure aprono una possibilità concreta contro una delle cause principali del mal di schiena cronico: il lento logoramento dei dischi che fanno da cuscinetto tra le ossa della schiena.

Cosa succede quando i dischi intervertebrali cedono

Quasi tutti prima o poi fanno i conti con il dolore alla schiena. Spesso il problema nasce dai dischi intervertebrali, i piccoli ammortizzatori naturali che assorbono la pressione, distribuiscono il peso e permettono di muoversi senza fatica. Con il passare del tempo queste strutture perdono elasticità, ed è qui che entra in gioco la degenerazione del disco intervertebrale, responsabile di dolore, rigidità e minore mobilità. Nonostante il peso enorme che questa condizione ha sulla salute e sull’economia, oggi non esiste alcun medicinale capace di fermarla o invertirla. Per alcuni casi gravi l’unica soluzione stabile resta la chirurgia.

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Da tempo si sa che la genetica conta. Un gene in particolare è legato al collagene IX, una proteina che tiene insieme la rete di fibre dei dischi e ne garantisce la solidità. Le sue varianti sono state più volte collegate a problemi che compaiono già in giovane età. Per capire il meccanismo i ricercatori hanno allevato pesci zebra privi di una copia funzionante di quel gene, osservando cosa accadeva alla loro spina dorsale con l’avanzare dell’età.

Le somiglianze con la malattia umana sono risultate notevoli. Negli animali più anziani si accumulavano minerali nei tessuti tra le vertebre, un fenomeno chiamato mineralizzazione che trasforma strutture flessibili in qualcosa di simile a osso cresciuto nel posto sbagliato. Comparivano anche fusioni tra vertebre vicine. Il dettaglio forse più interessante però riguarda i tempi: il danno partiva molto prima dei depositi, con il cedimento di uno strato di supporto che sostiene la colonna durante lo sviluppo. Proprio quel cedimento sembra preparare il terreno all’indurimento successivo.

Grassi, vitamina A e il ruolo dei bifosfonati

Analizzando l’attività dei geni negli animali, il gruppo ha trovato collegamenti del tutto inattesi. Risultavano alterati il metabolismo dei grassi, il sistema di segnalazione cellulare mTOR che regola crescita e risposta ai nutrienti, la gestione del fosfato e i segnali legati alla vitamina A. Il fosfato serve a costruire ossa e denti ma, quando si deposita nei tessuti sbagliati, favorisce l’irrigidimento. Il quadro che ne esce va ben oltre la semplice usura: anche il modo in cui le cellule trattano nutrienti e minerali sembra pesare parecchio.

La scoperta più promettente è arrivata con i test terapeutici. Un medicinale della famiglia dei bifosfonati, già impiegati contro l’osteoporosi per rallentare la distruzione del tessuto osseo, ha bloccato l’accumulo anomalo di minerali nei pesci. Anche ridurre la quantità di cibo e somministrare farmaci che frenano il metabolismo dei grassi ha portato a meno fusioni vertebrali. I ricercatori precisano però che questi risultati sulla dieta non dimostrano che mangiare meno protegga la schiena delle persone.

Le voci dei ricercatori

Lo studio è stato pubblicato su Communications Biology con il sostegno di Arthritis UK e BBSRC. Erika Kague, che ha guidato il lavoro all’Institute of Genetics and Cancer dell’Università di Edimburgo, ha ricordato che “per decenni la chirurgia è stata l’unica vera risposta alla malattia del disco”, aggiungendo che gli studi sui pesci zebra indicano diversi modi per rallentarla, “incluso un farmaco già usato in sicurezza nei pazienti”.

Caroline Aylott, responsabile della ricerca di Arthritis UK, ha sottolineato che per i 9,5 milioni di persone che nel Regno Unito convivono con il dolore alla schiena questa ricerca porta una nuova speranza. Jef Grainger di BBSRC ha invece descritto il lavoro come un esempio di come la bioscienza finanziata con fondi pubblici possa generare le conoscenze necessarie ad affrontare grandi problemi di salute. Serviranno ulteriori studi per verificare se gli stessi meccanismi biologici agiscono anche nell’uomo e se intervenire su di essi possa prevenire o rallentare la degenerazione in modo sicuro.

Fonte: TecnoAndroid