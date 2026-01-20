OpenAI accelera sulla sostenibilità: arriva ChatGPT Go e partono i test pubblicitari

La monetizzazione di ChatGPT entra in una nuova fase. Nelle scorse ore OpenAI ha annunciato il lancio globale di ChatGPT Go, un piano economico che amplia l’accesso alle funzionalità avanzate del chatbot e che, allo stesso tempo, introduce un elemento destinato a far discutere: l’arrivo imminente della pubblicità.

Dopo una fase di test circoscritta all’India e ad alcuni mercati secondari, ChatGPT Go è ora disponibile anche in Italia al prezzo di 8 euro al mese. Con questo lancio, l’offerta di ChatGPT si struttura in modo più chiaro e stratificato, affiancando al piano gratuito tre livelli a pagamento con caratteristiche e target ben distinti.

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Cosa cambia davvero con ChatGPT Go

Il nuovo piano Go si posiziona come un punto di equilibrio tra la versione gratuita e l’abbonamento Plus. Rispetto all’accesso free, gli utenti ottengono limiti molto più generosi per messaggi, caricamento di file e generazione di immagini, arrivando fino a dieci volte le soglie standard. Il piano consente inoltre un utilizzo più esteso del modello GPT-5.2 Instant, pensato per risposte rapide e interazioni quotidiane, e introduce una memoria di sistema più ampia, capace di conservare informazioni sull’utente per periodi più lunghi. È un upgrade concreto per chi usa ChatGPT con continuità, ma senza esigenze professionali avanzate.

Pubblicità: il vero spartiacque

Il punto di discontinuità più netto riguarda però la presenza degli annunci. OpenAI ha confermato che ChatGPT Go includerà la pubblicità, con i primi test previsti a breve, inizialmente negli Stati Uniti. Secondo l’azienda, gli annunci rappresentano uno strumento necessario per mantenere il prezzo del piano su livelli accessibili. È un passaggio strategico rilevante: per la prima volta ChatGPT si avvicina a un modello di business tipico delle piattaforme consumer, in cui il costo ridotto è compensato da forme di monetizzazione indiretta. Un segnale chiaro che il servizio sta entrando in una fase di maturità commerciale.

Con l’introduzione di ChatGPT Go e l’avvio dei test pubblicitari, OpenAI delinea una strategia più chiara: ampliare la base utenti con un piano accessibile, monetizzarlo in parte tramite annunci e riservare l’esperienza premium a chi è disposto a pagare di più per prestazioni, potenza e assenza di compromessi. È una mossa che segna un cambio di passo per ChatGPT, sempre meno esperimento tecnologico e sempre più piattaforma strutturata, chiamata a sostenersi economicamente su scala globale.