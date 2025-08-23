ChatGPT Go: OpenAI lancia l’abbonamento low cost

OpenAI punta a offrire il meglio agli utenti che utilizzano l’intelligenza artificiale. Una novità importante arriva per gli utenti che utilizzano giornalmente ChatGPT. L’azienda ha infatti deciso di lanciare un nuovo piano più economico. Secondo quanto diffuso, il nuovo piano denominato ChatGPT Go, dispone di molte più funzioni rispetto alla versione gratuita.

Siete pronti dunque per risparmiare utilizzando, però, molte più funzioni? L’obiettivo di OpenAI continua a essere quello di migliorare sempre i servizi offerti per garantire un’esperienza d’uso ottimale.

ChatGPT GO: la novità di OpenAI

Non tutti gli utenti decidono di procedere con la sottoscrizione di abbonamenti costosi a chatbot per utilizzare l’intelligenza artificiale. Per andare incontro alle esigenze di chiunque, dunque, OpenAI ha deciso di rendere disponibile un nuovo piano per ChatGPT che può essere sottoscritto pagando molto meno rispetto al piano Plus.

ChatGPT è ormai diventato un punto di riferimento di tantissimi utenti che giornalmente utilizzano questo chatbot per semplificare progetti come la generazione di immagini, scrittura di riassunti di testi o libri e molto altro. Probabilmente vi sarà capitato di utilizzarlo anche per portare a termine progetti di lavoro dato che uno dei punti di forza del chatbot è quello di realizzare qualunque cosa in pochissimi secondi.

Secondo quanto diffuso finora dall’azienda, il nuovo piano denominato ChatGPT Go è attualmente disponibile solamente per gli utenti dell’India. Con il lancio di ChatGPT Go, dunque, OpenAI lancia un piano che consente di accedere a un servizio che si posiziona tra la versione gratuita e quella premium.

Rispetto alla versione gratuita, ChatGPT Go ottimizza il servizio dando la possibilità di generare più immagini e di inviare più messaggi, oltre che disporre del doppio della memoria.

Non ci resta che attendere maggiori informazioni per capire quando OpenAI deciderà di rendere disponibile questa novità anche per altri utenti e, di conseguenza, per altri Paesi tra cui l’Italia.