Onimusha Way of the Sword: Nihei difende la difficoltà elevata

Il livello di sfida di Onimusha Way of the Sword è diventato uno degli argomenti più discussi attorno al nuovo capitolo della storica serie di Capcom, e a prendere la parola è stato direttamente chi ne guida lo sviluppo. Satoru Nihei, Game Director del progetto, ha deciso di difendere apertamente le scelte fatte sulla difficoltà del gioco e di spiegare, in un’intervista, perché il team abbia voluto alzare l’asticella. Non si tratta di un dettaglio secondario. Il ritorno di Onimusha, atteso da parecchi appassionati, passa inevitabilmente anche da qui, cioè dal modo in cui gli sviluppatori hanno deciso di calibrare l’esperienza di gioco. E quando a esporsi è la figura che tiene le redini creative dell’intera produzione, il messaggio che arriva al pubblico ha un peso diverso rispetto a una semplice nota informativa o a un comunicato stampa. Nihei ci ha messo la faccia, insomma, e lo ha fatto su un tema che tocca da vicino chiunque abbia intenzione di impugnare la spada.

Una scelta voluta e non un incidente di percorso

Il punto centrale è abbastanza chiaro. La difficoltà elevata di Way of the Sword non è il frutto di un bilanciamento sfuggito di mano oppure di una svista in fase di sviluppo. È una decisione consapevole, presa a monte e portata avanti con convinzione dal team. Proprio per questo il Game Director ha sentito il bisogno di intervenire, motivando quella che per lui rappresenta una parte integrante dell’identità del titolo.

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Chi segue da tempo il mondo dei videogiochi sa bene quanto il tema della sfida riesca a dividere la community. Da un lato c’è chi cerca un’esperienza esigente, fatta di tentativi ripetuti e di piccoli progressi conquistati con fatica. Dall’altro c’è chi preferisce un percorso più accessibile, magari per godersi la storia e l’atmosfera senza troppi ostacoli. In mezzo si colloca il lavoro degli sviluppatori, che devono decidere da che parte far pendere la bilancia. Con Way of the Sword la direzione presa sembra piuttosto netta, e Nihei non ha alcuna intenzione di fare marcia indietro.

Il peso di un ritorno così atteso

La questione assume un significato particolare proprio perché si parla della rinascita di Onimusha. Riportare in vita un marchio così amato significa fare i conti con le aspettative di chi lo ricorda con affetto, ma anche con quelle di un pubblico nuovo che magari si avvicina alla saga per la prima volta. Ogni scelta di design diventa quindi un segnale preciso su cosa Capcom voglia offrire con questo progetto e su quale tipo di giocatore intenda coinvolgere. In questo contesto, il livello di sfida finisce per diventare un vero e proprio biglietto da visita. Un gioco più punitivo comunica un’idea di rigore e di impegno, chiede attenzione e pazienza, premia chi accetta di mettersi alla prova. Per un titolo che punta a rilanciare una serie storica, la scelta non è affatto neutra e il team lo sa perfettamente. È proprio per questo che il Game Director ha preferito chiarire subito la propria posizione invece di lasciare spazio a interpretazioni.

Le parole di Satoru Nihei arrivano dunque come una presa di posizione netta sul nuovo capitolo di Onimusha. Il responsabile creativo di Way of the Sword ha difeso e motivato le decisioni prese dal team sul fronte della difficoltà, confermando che l’innalzamento dell’asticella è stato pensato fin dall’inizio come parte essenziale del gioco.

Fonte: TecnoAndroid