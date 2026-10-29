Automotive, le competenze più richieste nei prossimi tre anni

Chi immagina il proprio futuro in un lavoro nel settore auto ha ora un punto di riferimento in più per orientarsi. Una ricerca realizzata da Youtrend per Geely ha messo nero su bianco quali saranno le competenze più richieste dal comparto nei prossimi tre anni. Al centro dell’analisi ci sono due temi che ormai attraversano l’intera filiera dell’automobile, cioè la sostenibilità e la digitalizzazione.

Il punto di partenza è piuttosto semplice. L’industria delle quattro ruote cambia in fretta e chi oggi si affaccia al mercato del lavoro, o magari pensa di cambiare strada, ha bisogno di capire su quali abilità conviene puntare. Lo studio prova a rispondere proprio a questa domanda e fotografa le esigenze delle aziende su un orizzonte temporale breve, quindi molto concreto. Tre anni non sono un’eternità. Una previsione così ravvicinata parla a chi sta scegliendo un percorso di formazione ma anche a chi un impiego lo ha già e vuole aggiornare il proprio profilo professionale senza farsi trovare impreparato.

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Sostenibilità e digitalizzazione al centro della ricerca

Tra le aree messe in evidenza dall’indagine spiccano due grandi filoni. Da una parte c’è la sostenibilità, un concetto che tocca da vicino il modo in cui le vetture vengono pensate, progettate e realizzate. Dall’altra c’è la digitalizzazione, che porta con sé strumenti nuovi e modi di lavorare diversi rispetto al passato. Due ambiti che, almeno sulla carta, sembrano lontani e che invece nella ricerca firmata Youtrend finiscono per camminare insieme.

Va detto che questi due temi non esauriscono il quadro. La ricerca li colloca al centro della scena, ma accanto a loro trovano spazio anche altre competenze richieste dal mercato. Il messaggio che emerge è quello di un settore che non cerca soltanto figure tecniche in senso stretto ma professionisti capaci di muoversi in un contesto sempre più ampio, dove le conoscenze legate all’ambiente e quelle legate al mondo digitale pesano parecchio nelle scelte di chi assume.

Uno sguardo sui prossimi tre anni

L’aspetto forse più interessante dello studio commissionato da Geely è proprio la sua prospettiva temporale. Non si tratta di uno scenario lontano o di ipotesi futuristiche ma di una lettura delle necessità che le imprese del comparto prevedono di avere a breve. Per chi sogna un impiego nell’automotive è un’indicazione preziosa, perché permette di capire dove si stanno spostando le richieste e quali conoscenze potrebbero fare la differenza al momento di un colloquio.

Anche il fatto che sia un costruttore a promuovere un’indagine di questo tipo dice qualcosa. Le aziende del settore hanno tutto l’interesse a capire quali figure serviranno e a far sapere a studenti e lavoratori su quali fronti concentrarsi. La collaborazione tra Geely e Youtrend va esattamente in questa direzione e offre una mappa delle abilità su cui il mondo dell’auto intende puntare nel prossimo periodo. L’orizzonte preso in esame dalla ricerca resta quello dei prossimi tre anni, con sostenibilità e digitalizzazione indicate tra i pilastri delle competenze che il settore auto andrà a cercare.

Fonte: TecnoAndroid