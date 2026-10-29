Xbox Series X|S, settembre da record negativo nonostante GTA 6

Le vendite di Xbox Series X|S non accennano a risollevarsi, e questo nonostante l’attesa enorme che circonda GTA 6. Il dato che fotografa meglio la situazione riguarda settembre, che si è rivelato il mese peggiore di sempre per Microsoft. Una notizia che pesa parecchio, soprattutto perché arriva in un periodo in cui molti si aspettavano esattamente il contrario, cioè una spinta concreta legata al titolo più atteso degli ultimi anni.

Il motivo di queste aspettative è piuttosto semplice. Take-Two Interactive, la società che controlla il marchio Grand Theft Auto, si era detta sicura che il nuovo capitolo della serie avrebbe fatto crescere in modo significativo le vendite delle console di nuova generazione. Nel mirino c’erano sia PS5 sia Xbox Series X|S, cioè le due piattaforme su cui il gioco è destinato ad arrivare. L’idea di fondo era che l’arrivo di GTA 6 potesse convincere chi era rimasto alla generazione precedente a fare finalmente il salto.

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Le previsioni di Take-Two e la realtà dei numeri

Sulla carta il ragionamento di Take-Two filava liscio. Un titolo capace di muovere milioni di giocatori dovrebbe trascinare con sé anche l’hardware necessario per farlo girare. Eppure, stando a quanto riferito da un noto analista del settore, per la piattaforma di casa Microsoft le cose non sono andate in questa direzione. L’effetto traino tanto annunciato, almeno per ora, non si è visto sulle console Xbox.

Il quadro diventa ancora più evidente se si guarda al risultato di settembre. Parlare del mese peggiore di sempre per Microsoft significa che nemmeno il fermento attorno al nuovo GTA è riuscito a invertire una tendenza già complicata. Il pubblico, insomma, non sembra aver reagito come previsto alla prospettiva di giocare il nuovo capitolo della saga Rockstar su Xbox Series X|S. C’è poi un aspetto da non sottovalutare. Le dichiarazioni di Take-Two riguardavano entrambe le console, ma il dato negativo riportato dall’analista si concentra esclusivamente sulla macchina Microsoft. Per quanto riguarda PS5, infatti, il riferimento non chiarisce se l’attesa per il gioco abbia avuto un impatto diverso sulle vendite. Il focus resta tutto sul calo della piattaforma verde.

Un settembre da dimenticare per Microsoft

Il mese di settembre rappresenta quindi un punto particolarmente basso per le console Xbox di attuale generazione. Non si tratta di un semplice rallentamento ma, secondo quanto emerso, del risultato peggiore mai registrato da Microsoft in quel periodo. Un segnale che stride parecchio con l’ottimismo mostrato dal publisher di GTA 6 nei mesi scorsi. Le aspettative legate al gioco, del resto, erano altissime. Take-Two aveva puntato apertamente sulla capacità del titolo di spingere l’acquisto di nuove console, e la promessa riguardava proprio PS5 e Xbox Series X|S. Per la console di Microsoft, tuttavia, l’attesa non si è tradotta in un aumento delle unità vendute, e i numeri del mese di settembre lo confermano senza troppi giri di parole.

A rendere il tutto più significativo è proprio il contrasto tra le previsioni e i dati. Da una parte un editore convinto del potere commerciale del suo franchise, dall’altra una piattaforma che continua a faticare e che ha appena archiviato il suo settembre più debole di sempre, nonostante il richiamo di Grand Theft Auto.

Fonte: TecnoAndroid