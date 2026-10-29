PS5, hacker incassa 43.000 euro da Sony e Linux resta un sogno

Una falla di sicurezza individuata su PS5 ha fruttato a un hacker una ricompensa di circa 43.000 euro da parte di Sony. La vulnerabilità avrebbe permesso ai modder di far girare Linux sulla console, ma con la segnalazione diretta all’azienda giapponese quella strada si è chiusa prima ancora di aprirsi davvero. La decisione ha acceso un dibattito piuttosto vivace all’interno della community, divisa tra chi apprezza il gesto e chi invece lo vive come un’occasione persa.

La dinamica è abbastanza semplice da raccontare. Un esperto di sicurezza informatica scopre un punto debole nel sistema di PlayStation 5 e, invece di renderlo pubblico o metterlo a disposizione di chi lavora alle modifiche non ufficiali, sceglie di comunicarlo al produttore. Sony a quel punto premia la segnalazione e procede a sistemare il problema. È esattamente il meccanismo per cui esistono i programmi di ricompensa per la scoperta di vulnerabilità, pensati proprio per incentivare chi trova un difetto a rivolgersi prima di tutto a chi può correggerlo.

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Perché la community dei modder non ha preso bene la notizia

Il punto della discordia sta tutto in quello che quella falla avrebbe potuto rappresentare. Per una parte degli appassionati, poter installare Linux su PS5 significa sfruttare l’hardware della console in modi che vanno ben oltre il semplice gioco. Un sistema operativo aperto, su una macchina così potente, è da sempre una sorta di traguardo per chi ama smontare, sperimentare e spingere i dispositivi oltre i confini fissati dal produttore.

Ecco perché la notizia della segnalazione a Sony non è stata accolta da tutti con entusiasmo. Con la vulnerabilità ormai nota all’azienda, lo sviluppo di Linux sulla console si è di fatto bloccato. Tra i modder c’è chi parla di una scelta legittima e chi invece la considera quasi un tradimento verso un lavoro collettivo che puntava proprio a quel risultato. Le due posizioni sono difficili da conciliare, e la discussione si è fatta accesa abbastanza in fretta.

Va detto che dall’altra parte c’è una logica difficile da ignorare. Una vulnerabilità che consente di aggirare le protezioni di un sistema non è mai neutra. Lo stesso varco che apre le porte a Linux potrebbe, almeno in teoria, essere sfruttato anche per scopi meno innocui. Chi si occupa di sicurezza tende a vedere la segnalazione responsabile come la strada corretta, e Sony ha confermato con i fatti di voler incoraggiare questo tipo di comportamento.

Il valore della ricompensa e cosa cambia per PS5

La cifra messa sul piatto non è certo simbolica. Circa 43.000 euro per una singola segnalazione dicono parecchio su quanto Sony consideri seria la questione e su quanto tenga a mantenere blindato l’ecosistema di PS5. Una somma del genere rende anche più comprensibile la scelta dell’hacker, che ha preferito un riconoscimento ufficiale e concreto piuttosto che contribuire a un progetto della scena modding.

Per chi sperava di vedere presto Linux su PlayStation 5, la situazione adesso è decisamente meno favorevole. La falla segnalata non rappresenta più una possibilità concreta e chi lavorava su quel fronte dovrà eventualmente cercare altre strade. La community resta spaccata sul giudizio, mentre l’azienda giapponese ha ottenuto quello che voleva, ovvero una vulnerabilità in meno sulla sua console e un hacker ricompensato per averla segnalata nel modo previsto.

Fonte: TecnoAndroid