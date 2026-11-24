La nuova Audi A4 elettrica non vedrà la luce prima del 2029 e il rinvio racconta molto più di un semplice cambio di calendario. Il Gruppo Volkswagen sta attraversando una fase complicata e, dopo aver cancellato la produzione Gamechanger, deve ora fare i conti con il ritardo della piattaforma SSP, la Scalable Systems Platform su cui poggia il progetto della berlina dei Quattro Anelli. Lo stesso destino tocca alla futura Volkswagen Golf di nona generazione a batteria, che su questa base dovrà nascere e che di conseguenza procede a rilento.

Il problema però va oltre lo slittamento dei tempi. Senza la nuova A4 a zero emissioni Audi resta scoperta nel segmento delle berline elettriche medie, una fascia di mercato che cresce in fretta e dove i rivali tedeschi stanno spingendo forte. Il rischio concreto è quello di perdere quote importanti proprio nel bacino delle flotte aziendali, tra i più redditizi in assoluto.

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Cos’è la piattaforma SSP e perché pesa così tanto

Annunciata nel 2021, la SSP a 800 volt è stata concepita come la nuova colonna portante della produzione del colosso di Wolfsburg. L’ambizione è notevole perché dovrebbe sostituire sia le basi oggi usate per le auto elettriche, cioè la MEB a 400 volt e la PPE a 800 volt, sia le architetture più diffuse per i motori a combustione come MQB, MLB e MSB. Uniformando tutto, il costruttore punta a ridurre le differenze strutturali tra i modelli a prescindere da trazione e alimentazione. Il risultato atteso sono forti economie di scala, sinergie industriali e costi in netto calo in un periodo in cui i margini del settore sono ai minimi.

L’avvio della produzione era inizialmente previsto per il 2026 e le stime parlavano di ben 40 milioni di unità nell’intero ciclo di vita. Volkswagen sarà il primo marchio a inaugurarla con un modello elettrico e successivamente con la Golf. Entrambe usciranno dallo stabilimento di Wolfsburg, che secondo Daniela Cavallo, presidente del consiglio di fabbrica del gruppo, punterà a una capacità combinata superiore alle 500.000 unità l’anno. Anche Skoda ha scelto questa base per l’erede della Enyaq ed è probabile che il nuovo SUV ceco debutti insieme alla A4, anche se per ora non ci sono conferme ufficiali di ritardi sulla tabella di marcia di Mladá Boleslav.

Il nodo del software e le richieste di Ingolstadt

Gran parte della colpa ricade su Cariad, la divisione software interna al gruppo. Toccava a lei sviluppare il sistema operativo e l’architettura elettronica della nuova piattaforma, compresi gli aggiornamenti da remoto (OTA) e le tecnologie per la guida altamente automatizzata. Secondo la tabella di marcia originale, il pacchetto doveva essere pronto nel 2025, quindi un anno prima dell’avvio produttivo della SSP.

Col passare del tempo, invece, la strategia è cambiata in modo radicale. La casa tedesca ha stretto una partnership con l’americana Rivian, affidandole la progettazione dell’architettura elettronica e del software di base per i futuri modelli destinati ai mercati fuori dalla Cina. Nel frattempo il gruppo valuta di portare a livello globale l’architettura CEA, oggi impiegata soltanto sulle vetture prodotte in Cina.

Per la A4 elettrica il rinvio non dipende solo dal software ma anche da precise richieste arrivate da Ingolstadt. Audi vuole infatti conservare l’abitabilità e la classica geometria degli interni delle A4 termiche pure sulle versioni a batteria. Tra i requisiti spiccano i pozzetti per i piedi dei passeggeri, preferiti al pavimento piatto tipico delle elettriche native. Una fonte interna all’azienda spiega che questa scelta obbliga a ripensare l’ingombro delle batterie e complica la struttura della piattaforma, andando contro la volontà del gruppo di razionalizzare e condividere i componenti.

Non è finita qui, perché Audi ha chiesto per la sua berlina anche un impianto elettrico a 48V al posto del tradizionale 12V previsto nelle prime fasi. L’obiettivo è garantire più energia a computer di bordo più potenti, ma la mossa aumenta il carico di lavoro e di ingegnerizzazione richiesto a Rivian per lo sviluppo della nuova architettura elettronica.

Fonte: TecnoAndroid