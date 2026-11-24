Il cosiddetto surveillance pricing, traducibile come prezzo di sorveglianza, sta cambiando il modo in cui vengono stabiliti i costi di prodotti e servizi online. L’idea è semplice quanto discutibile. Sfruttare i dati personali raccolti dalla cronologia web, dai dispositivi smart e dalle app per spingere ciascun cliente a pagare di più. Così lo stesso televisore può costare una cifra diversa a seconda di dove ci si trova, e un abbonamento software può variare in base all’età di chi lo sottoscrive. Il valore reale delle cose diventa sempre più sfuggente, e fare acquisti oculati o rispettare un budget si complica parecchio.

Prezzo di sorveglianza: su misura e prezzi dinamici, una differenza sostanziale

Secondo l’organizzazione no profit Electronic Privacy Information Center (EPIC), il surveillance pricing è una pratica basata su algoritmi che applica a singole persone o gruppi prezzi differenti per gli stessi beni o servizi. L’obiettivo è dedurre la cifra più alta che il cliente è disposto a pagare partendo dalle sue informazioni personali e da altri dati di mercato. Si parla anche di prezzi personalizzati. Instacart li ha usati in passato e nel 2025 Consumer Reports ha calcolato che, considerando la spesa tipica di una famiglia di quattro persone indicata dalla stessa piattaforma, le variazioni osservate potevano tradursi in una differenza di circa 1.000 euro all’anno. Da allora Instacart ha eliminato questi strumenti.

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Il prezzo dinamico funziona in un altro modo. Non guarda ai dati dei consumatori ma all’andamento del mercato, quindi domanda e offerta, scorte disponibili e listini della concorrenza. Una corsa Uber più cara nelle ore di punta ha una sua logica, mentre la sorveglianza dei prezzi appare molto meno ragionevole. L’app di Target, per esempio, era stata accusata di sfruttare la posizione per mostrare un televisore a circa 85 euro in più a chi si trovava dentro un negozio della catena. L’azienda aveva risposto che avrebbe adeguato il prezzo su segnalazione del cliente, ma in pochi avrebbero notato la discrepanza. Nel 2012 Orbitz era stata invece sorpresa a mettere in evidenza hotel più costosi per chi navigava da macOS. Le aziende spesso contestano queste etichette, eppure ogni caso mostra informazioni sui clienti usate per influenzare il prezzo esposto.

Una pratica in crescita, con effetti che vanno oltre il portafoglio

ZipRecruiter è stata tra le prime società ad adottare questa strategia nella forma attuale. Nel 2018 i suoi profitti sono saliti dell’84% rispetto alla scelta di far pagare a tutti la stessa cifra di circa 85 euro. Il fenomeno è ancora agli inizi, ma la redditività potenziale, la crescente disponibilità di dati e le tecniche avanzate di apprendimento automatico fanno pensare che si diffonderà. Nel 2025 la Federal Trade Commission (FTC) ha dichiarato che almeno 250 aziende ricorrevano a questi meccanismi. L’allora presidente Lina M. Khan spiegava che i rivenditori usano spesso informazioni personali per fissare prezzi mirati, dalla posizione ai dati demografici fino ai movimenti del mouse su una pagina web. Consegne di cibo, trasporto condiviso, affitti: sempre più settori accedono alla tecnologia necessaria grazie a data broker, società di pubblicità e fornitori di credito che rendono semplice costruire profili dettagliati.

Le conseguenze non riguardano solo la percezione dei consumatori. Un rapporto del 2025 dell’American Economic Liberties Project segnala che questi sistemi poggiano su algoritmi distorti che incorporano pregiudizi storici. Gli studi sulle piattaforme di trasporto hanno rilevato tariffe più alte per chi si dirige verso quartieri abitati in prevalenza da persone non bianche, mentre alcuni corsi di preparazione ai test universitari sono costati oltre 850 euro in più nei codici postali con una forte presenza asiatica. Tinder era stata accusata di far pagare di più gli utenti più anziani: ha negato di usare dati sociali o demografici, ma ha accettato di versare circa 52 milioni di euro per chiudere una class action e afferma di aver smesso. EPIC avverte inoltre che i dati raccolti a fini commerciali finiscono spesso a terzi, comprese le forze dell’ordine.

Cosa possono fare aziende e consumatori

Alcuni critici chiedono leggi che vietino la pratica o ne fissino i confini, altri temono che una normativa possa danneggiare proprio i consumatori, visto che a volte i prezzi su misura risultano più bassi. Le aziende potrebbero intanto dichiarare apertamente quando applicano tariffe personalizzate, come fa Uber con quelle maggiorate, oppure privilegiare il prezzo dinamico per ridurre il rischio di discriminazioni. Per chi compra, una difesa concreta consiste nel fissare in anticipo una soglia di spesa e, se i prezzi si allontanano troppo, valutare alternative, magari tenendo un vecchio dispositivo un po’ più a lungo.

Fonte: TecnoAndroid